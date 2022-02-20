 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сын Рахмона Рустам Эмомали стрелял в главу ГКНБ Таджикистана Саймумина Ятимова?
07:25 25.02.2022

20 февраля 2022
Сын Рахмона Рустам Эмомали стрелял в главу ГКНБ Таджикистана

Сын президента Таджикистана Рустам Эмомали стрелял в главу ГКНБ Таджикистана Саймумина Ятимова. Такую новость со ссылкой на источники во властных структурах Таджикистана сообщил заместитель главы НАТ (Национального Альянса Таджикистана) Алим Шерзамонов.

По словам Алима Шерзамонова, мэр города Душанбе и по совместительству сын Основателя Мира и Спасителя Платнеты Рустами Эмомали потребовал от Саймумина Ятимова начала военно-полицейской операции в Хороге.

По изложенной версии, Ятимов заявил, что ситуация в Хороге и вокруг на данный момент складывается не в пользу проведения карательной операции, в которой может погибнуть много мирных жителей. Отмечается, что большинство военных высказываются против применения оружия против мирного населения, отмечая негативные последствия данного шага.

Вместе с тем, Алим Шерзамонов озвучил сообщения из властных источников о том, что согласно сценарию сил, верных Рустами Эмомали, во время Хорогской операции Саймумин Ятимов должен быть ликвидирован физически подобно генералу Назарзода в 2012 году. Такая задача, якобы, была поставлена перед генералом МВД Аламшозода (Бузмаковым) и его людьми.

Согласно сообщению источника, Рустами Эмомали, стрелявший в Саймумина Ятимова, ранил генерала, который был в этой связи госпитализирован.

Подтверждений этому сообщению из других источников пока нет.

Однако сообщения о Рустами Эмомали, о его неконтролируемости и неспособности держать себя в руках, появлялись и раньше. Из нашумевших сообщений выделяют инцидент, в котором сын Основателя Мира стрелял в своего дядю Хасана Асадулло, который был срочно отправлен на лечение в Германию и выжил.

Источник - vb.kg
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