И.Стрелков: Итоги 1-го дня боев. Южный фронт укров рухнул

08:19 25.02.2022

Стрелков опубликовал итоги первого дня боевых действий и их краткий анализ



Экс-министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Гиркин (Стрелков) на страницах личного блога опубликовал итоги первого дня боевых действий и их краткий анализ.



"Общая обстановка: наступление стало для укров неожиданным, в результате ракетных ударов достигнуто полное господство в воздухе российской авиации, на море - ВМФ РФ.



Четыре основных театра военных действий - направления.



1. Южное. ВС РФ, после артиллерийско-ракетной подготовки (на всех театрах), повели наступление с крымских перешейков на север, поддержав его морским десантом в районе Геническа и тактическими вертолетными десантами на Херсон и Новую Каховку. Фронт ВСУ развалился сразу, сейчас его на этом направлении, по сути, вообще нет, как такового. От Херсона и до Новой Каховки (включительно оба пункта) - нижнее течение Днепра и переправы - под контролем ВС РФ, на правом берегу Днепра созданы плацдармы для дальнейшего продвижения. Попытки укров стянут войска и создать фронт - пресекаются ударами с воздуха. К ночи российские войска вышли к окраинам Мелитополя с юга.



Перспективы:



Самые широкие. Представляется, что основные ударные группы ночью и завтра продолжат наступление вдоль обеих берегов Днепра на север - на Запорожье и Днепропетровск (он-же "Днепр", а по-русски правильно - Екатеринослав), а также в западном направлении - на Николаев и в северо-восточном - в тыл обороняющейся в Донбассе группировки ВСУ.



2. Донецкое направление.



Боевые действия носят подчеркнуто "сковывающий" характер. Ограниченное наступление на Волноваху призвано создать угрозу не только Мариуполю (по сути, его освобождение сейчас никакого стратегического значения не имеет, так как он будет непременно сдан противником, когда войска с 1-го театра выйдут к Бердянску и Запорожью), но (более актуально) - угрожать прорывом фронта навстречу быстро продвигающимся с запада "крымским" соединениям. Данная угроза требует от противника купирования и не позволяет высвободить войска, которые в ином случае были-бы брошены на воссоздание "крымского фронта".



Аналогичным образом выглядят и не имеющие никакой стратегической перспективы атаки с территории ЛНР в северном направлении (через Северский Донец) - их задача сковать имеющиеся там силы ВСУ и не дать отправить их на деблокаду и защиту Харькова. А также задержать их, пока "большой котел" западнее не захлопнется где-то в районе Днепропетровска.



Вероятно, по ожесточенности боев и потерям - самое "кровавое" направление сейчас, так как противник обороняет глубоко-эшелонированную укрепленную полосу, а обороняются самые боеспособные и опытные его части.



Завтра боевые действия будут продолжаться с главной задачей: не давать противнику снимать и перебрасывать на запад свои части".