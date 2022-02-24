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Казахстану нужен экстренный план преобразования энергетики, - П.Своик
08:58 25.02.2022

Решать придется президенту
Бывает, что слишком затянутый узел приходится рубить. Казахстану нужен экстренный план преобразования энергетики

Петр Своик, "Время", 24 февраля

Такое иногда случается в жизни: сразу несколько давно откладываемых проблем вдруг сцепляются в один клубок и впиваются удушающей хваткой. Так сейчас в электроэнергетике: именно в тот момент, когда необходимость срочного наращивания генерирующих и сетевых мощностей буквально берет за горло, мы имеем (извините за цитирование классиков)… наличие отсутствия. В наличии нет плана развития электроэнергетики, утвержденного должным образом, включая ответ на вопрос, быть ли АЭС в Казахстане. И нет правильно устроенного рынка электроэнергии, позволяющего решать поставленные задачи.
А что есть в наличии? Есть разработанный по поручению президента "Энергетический баланс до 2035 года", судя по цифрам которого нам надо накидывать на тарифы как минимум по 10 тенге за киловатт, причем немедленно. Есть полностью непрозрачный и откровенно лоббистский оптовый рынок электроэнергии - кормушка для его хозяев. А также путаный-перепутаный экономически и социально несправедливый розничный рынок. И есть экономически бессовестная и технологически тупиковая система "спонсирования" солнечных и ветровых электростанций за счет принудительной оплаты их в разы более дорогой выработки традиционными электростанциями - с перекладыванием конечной стоимости на потребительские тарифы.
Объединяет же все это такая максима: чем дольше будем откладывать как сами инвестиции в электроэнергетику, так и реорганизацию энергорынка, тем дороже нам будет выходить стоимость электроснабжения.
В целом объем накопившихся в электроэнергетике задач, да еще запутанных в клубок противоречивых мнений и интересов, достиг такой величины, что надеяться все распутать обычным путем - через про­цедуры согласования и внесения поправок в действующее законодательство - значит заведомо погубить дело.
Скорее всего, придется вмешиваться президенту. Самым правильным было бы утверждение на его уровне концептуального Плана реорганизации рынка электроэнергии для решения задач развития электроэнергетики Республики Казахстан (далее План). И уже от этого документа вести конкретную законотворческую и организационную работу.
И вот что хотелось бы видеть в таком Плане. Перейти к системе "Единого закупщика", а в рамках такой системы - к организации двух связанных рынков: балансирующего рынка текущей выработки и потребления электроэнергии и рынка вновь вводимой мощности.
Деятельность балансирующего рынка строится на закупе электроэнергии у электростанций, работающих не по электрическому графику по установленным для них предельным тарифам, а также на конкурентном закупе электроэнергии у станций, участвующих в балансировании электропотребления, исходя из наименьшего для данного часа предлагаемого ими тарифа. В результате электростанции станут соревноваться между собой, а результирующая цена закупа в каждый час суток будет наименьшей.
Единый закупщик на балансирующем рынке осуществляет накопительный учет всей производимой электроэнергии и реализует ее на оптовом рынке по единому общенациональному трехставочному тарифу: для часов ночных провалов ставка тарифа принимается с понижающим коэффициентом, для часов пикового потребления - с повышающим.
Соответственно, потребители на розничном рынке вправе по своему выбору оплачивать электроэнергию по среднесуточному базовому или трехставочному тарифу.
Общенациональный тариф утверждается на парламентском уровне на каждый год или несколько лет и может корректироваться только по необходимости. На таком же уровне для особо энергоемких предприятий, а также для производителей сельскохозяйственной и другой важной для внутреннего рынка продукции, социально защищаемых категорий потребителей устанавливаются понижающие коэффициенты к базовому тарифу. И наоборот, для отдельных категорий потребителей устанавливаются повышающие коэффициенты.
Вот это - установление по всему Казах­стану единого общенационального тарифа с сеткой стимулирующих коэффициентов по видам потребления и по часам суточного графика - имело бы прорывное значение.
Еще назревшее изменение: предельные тарифы для электростанций формируются из двух составляющих, это условно-постоянная плата за готовность к несению нагрузки, определяемая заявляемой системному оператору располагаемой мощностью, и переменная часть тарифа, рассчитываемая по зависящим от величины несомой нагрузки затратам.
Соответственно, общенациональный потребительский тариф также формируется из двух частей. Это условно-постоянная часть (абонентская плата), определяемая подключенной договорной нагрузкой, и переменная часть, используемая при определении ежемесячного платежа по показаниям учетных проборов.
Единый закупщик через накопительный учет осуществляет долгосрочное балансирование затрат на приобретение электроэнергии и выручки от ее реализации. Дисбалансы при необходимости компенсируются понижением или повышением общенационального тарифа либо передаются на рынок мощности.
Рынок мощности формируется за счет включения в общенациональный потребительский тариф надбавки на развитие национальной энергосистемы на предстоящие годы. Получателями средств становятся действующие или строящиеся электростанции и сетевые предприятия, включенные в План развития электроэнергетики. План утверждается на парламентском уровне на десять лет и ежегодно корректируется.
Кроме того, финансирование от рынка мощности получают проекты, предлагающие тарифы ниже, чем заложенные для включенных в План развития электро­энергетики аналогичных предприятий. В том числе, пожалуйста, полный зеленый свет возобновляемым источникам. Только при этом заявки на участие в тендерах от солнечных электростанций принимаются с учетом финансирования строительства аккумулирующих устройств, перемещающих наработку в солнечные дни в пиковые часы электрического графика. Аналогично заявки по ветровым электростанциям дополняются обязательствами доплачивать единому закупщику за создание компенсирующей маневренной генерации.
В свою очередь государство в целях сдерживания тарифного роста и ликвидации дефицита генерирующих и сетевых мощностей принимает участие в финансировании рынка мощности. Такое финансирование осуществляется за счет бюджета, целевых траншей из Национального фонда, а также за счет инвестиций через институты развития.
Сдерживанию роста тарифов сильно поможет использование бессмысленно пока закачиваемых в накопительный пузырь средств ЕНПФ. Свободные от текущих выплат накопления передаются единому закупщику и используются для финансирования рынка мощности. Возврат пенсионных накоплений с начислением гарантированной сверх инфляции доходности осущест­вляется через соответствующий тариф рынка мощности. Гарантированный процент доходности по инвестируемым в электроэнергетику пенсионным накоплениям утверждается ежегодно на парламентском уровне. Кроме того, утверждается дополнительный повышающий коэффициент для добровольных пенсионных отчислений или по иным накопительным взносам в развитие электроэнергетики от граждан и юридических лиц - потребителей.
Извините за сухой язык, но профессионалы меня поймут: это действительно поможет оздоровить рынок электроэнергии, обеспечить развитие и минимизировать рост тарифов.
А что касается первоочередных объектов, то Казахстану край как необходима опорная электростанция в районе Балхаша - на связке Северной энергозоны Казахстана (она же - часть российской энергосистемы) с нашей Южной зоной (она же - часть Центрально-Азиатского энергетического кольца). А это, без вариантов, АЭС. Поэтому надо бы поскорее разработать ТЭО Балхашской АЭС и приступить к его реализации. В ТЭО предусмотреть способ инвестирования, исключающий излишнее повышение тарифов, с использованием возврата затрат на строительство следующих блоков. В пакет договоренностей включить также поддерживающие поставки электроэнергии из России до ввода АЭС по приемлемым тарифам.
Еще из первоочередных - начать финансирование через рынок мощности ТЭО Кербулакской и Булакской ГЭС - контррегуляторов на Или и Иртыше. А также провести модернизацию канала Иртыш - Караганда для использования его тоже в качестве контррегулятора.
А еще инициировать трехстороннее (Кыргызстан - Казахстан - Россия) партнерство по строительству комплекса Камбаратинских ГЭС, начиная с ГЭС-1. Что обеспечит весь регион сразу базовой и регулирующей генерацией при наименьших по сравнению с иными вариантами инвестициях.
Это не все, но самое главное, что надо бы включить в президентский План.

Источник - время
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645768680
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