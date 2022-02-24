Армия Z аккуратно освободила Мелитополь и поехала в Запорожье

09:10 25.02.2022

Мелитополь под контролем Армии России, колонны выстроились на Запорожье



Техника и военные на северном выезде из города колонной выстроились по направлению к Запорожью. Контролируются все въезды и выезды.



По словам местных жителей, войска ВС РФ зашли в Мелитополь аккуратно, попросив всех не выходить из дома и не нарушать общественный порядок.



видео тут -

https://rusvesna.su/news/1645728358

https://rusvesna.su/news/1645734455