Гизат Нурдаулетов пересел из кресла Генпрокурора в секретари Совбеза Казахстана

09:32 25.02.2022

Гизат Нурдаулетов освобожден от должности генерального прокурора

освобождение от должности Фото: Nur Otan

Указом президента Касым-Жомарта Токаева Гизат Нурдаулетов освобожден от должности Генерального прокурора Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Указ опубликован на Акорде.



Назначить Нурдаулетова Гизата Дауренбековича помощником президента – Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан, освободив от должности Генерального прокурора Республики Казахстан, - отмечено в сообщении.

Нурдаулетов Гизат Дауренбекович родился в 1964 году в Алматинской области.



Государственный советник юстиции 2-го класса.



Награжден орденами "Айбын" II степени и "Даңқ" II степени.



Работу в правоохранительных органах начал следователем прокуратуры Жамбылского района Алматинской области. Затем занимал должность заместителя прокурора этого же района.



В период с 1996 по 1997 годы проходил службу в Государственном следственном комитете на должностях заместителя начальника районного отдела ГСК по оперативной работе, заместителя начальника организационно-кадрового управления ДГСК по Алматинской области.



С 1997 по 2017 годы работал в подразделениях КНБ РК по линии борьбы с организованной преступностью и коррупцией, экстремизма и терроризма. Был начальником следственного управления, а затем заместителем начальника Департамента по городу Алматы, руководил Департаментами Алматинской и Южно-Казахстанской областей, а также возглавлял Следственный департамент Комитета национальной безопасности.



Почетный сотрудник Комитета национальной безопасности.



С июля 2017 года занимал должность первого заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан.



Указом главы государства от 18 марта 2019 года назначен на должность Генерального прокурора Республики Казахстан.



Ранее должность помощника президента – секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан занимал Асет Исекешев. Теперь указом Касым-Жомарта Токаева он является помощником президента.



Анастасия Московчук