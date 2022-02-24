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Гизат Нурдаулетов пересел из кресла Генпрокурора в секретари Совбеза Казахстана
09:32 25.02.2022

Гизат Нурдаулетов освобожден от должности генерального прокурора
освобождение от должности Фото: Nur Otan
Указом президента Касым-Жомарта Токаева Гизат Нурдаулетов освобожден от должности Генерального прокурора Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Указ опубликован на Акорде.

Назначить Нурдаулетова Гизата Дауренбековича помощником президента – Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан, освободив от должности Генерального прокурора Республики Казахстан, - отмечено в сообщении.
Нурдаулетов Гизат Дауренбекович родился в 1964 году в Алматинской области.

Государственный советник юстиции 2-го класса.

Награжден орденами "Айбын" II степени и "Даңқ" II степени.

Работу в правоохранительных органах начал следователем прокуратуры Жамбылского района Алматинской области. Затем занимал должность заместителя прокурора этого же района.

В период с 1996 по 1997 годы проходил службу в Государственном следственном комитете на должностях заместителя начальника районного отдела ГСК по оперативной работе, заместителя начальника организационно-кадрового управления ДГСК по Алматинской области.

С 1997 по 2017 годы работал в подразделениях КНБ РК по линии борьбы с организованной преступностью и коррупцией, экстремизма и терроризма. Был начальником следственного управления, а затем заместителем начальника Департамента по городу Алматы, руководил Департаментами Алматинской и Южно-Казахстанской областей, а также возглавлял Следственный департамент Комитета национальной безопасности.

Почетный сотрудник Комитета национальной безопасности.

С июля 2017 года занимал должность первого заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан.

Указом главы государства от 18 марта 2019 года назначен на должность Генерального прокурора Республики Казахстан.

Ранее должность помощника президента – секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан занимал Асет Исекешев. Теперь указом Касым-Жомарта Токаева он является помощником президента.

Анастасия Московчук

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645770720
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