Гизат Нурдаулетов пересел из кресла Генпрокурора в секретари Совбеза Казахстана

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09:32 25.02.2022
Гизат Нурдаулетов освобожден от должности генерального прокурора
освобождение от должности Фото: Nur Otan
Указом президента Касым-Жомарта Токаева Гизат Нурдаулетов освобожден от должности Генерального прокурора Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Указ опубликован на Акорде.
Назначить Нурдаулетова Гизата Дауренбековича помощником президента – Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан, освободив от должности Генерального прокурора Республики Казахстан, - отмечено в сообщении.
Нурдаулетов Гизат Дауренбекович родился в 1964 году в Алматинской области.
Государственный советник юстиции 2-го класса.
Награжден орденами "Айбын" II степени и "Даңқ" II степени.
Работу в правоохранительных органах начал следователем прокуратуры Жамбылского района Алматинской области. Затем занимал должность заместителя прокурора этого же района.
В период с 1996 по 1997 годы проходил службу в Государственном следственном комитете на должностях заместителя начальника районного отдела ГСК по оперативной работе, заместителя начальника организационно-кадрового управления ДГСК по Алматинской области.
С 1997 по 2017 годы работал в подразделениях КНБ РК по линии борьбы с организованной преступностью и коррупцией, экстремизма и терроризма. Был начальником следственного управления, а затем заместителем начальника Департамента по городу Алматы, руководил Департаментами Алматинской и Южно-Казахстанской областей, а также возглавлял Следственный департамент Комитета национальной безопасности.
Почетный сотрудник Комитета национальной безопасности.
С июля 2017 года занимал должность первого заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан.
Указом главы государства от 18 марта 2019 года назначен на должность Генерального прокурора Республики Казахстан.
Ранее должность помощника президента – секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан занимал Асет Исекешев. Теперь указом Касым-Жомарта Токаева он является помощником президента.
Анастасия Московчук