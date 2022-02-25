"Это не наши... Гостомель взяли", - ошарашенно говорит укр-летчик (видео)

11:37 25.02.2022

Бои в Гостомеле, колонна Армии России на подходе (+ВИДЕО)

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25.02.2022 - 10:58

Бои в Гостомеле, колонна Армии России на подходе (+ВИДЕО) | Русская весна

В Гостомеле (ближайший пригород Киева), где расположен один из киевских аэропортов, продолжаются бои.



Здесь российские десантники, высадившиеся на аэродроме вчера, с вечера удерживают позиции перед лицом превосходящих сил противника.



В эти минуты из Гостомеля приходят обнадеживающие сведения о том, что поддержку обороняющимся оказывает российская авиация, и прямо сейчас колонна бронетехники ВС РФ подходит удерживаемым ими позициям.



В Сети тем временем появилось примечательное видео: местный летчик, приехавший забрать из дома сына, не сразу понял, что разговаривает с вежливыми российскими десантниками. "Это россияне! Москали в Гостомеле! Гостомель взяли", - ошарашенно говорит водитель.



видео тут -

https://rusvesna.su/news/1645775925