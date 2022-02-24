Грузия отказалась поддержать санкции Запада против России

12:16 25.02.2022

Грузия отказалась поддержать финансовые и экономические санкции, который Запад готов ввести против России.



Об этом только что заявил премьер страны Ираклий Гарибашвили.



"Хочу четко и однозначно заявить: с учетом наших национальных интересов, интересов нашего народа, Грузия не собирается принимать участие в финансовых и экономических санкциях (против России, - прим. РВ)", - заявил Гарибашвили, уточнив, что они навредили бы стране и населению Грузии.



Он пояснил, что при принятии любых решений будет руководствоваться "исключительно интересами нашей страны".