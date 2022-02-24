Узбекистан эвакуирует своих граждан из Украины через Польшу

13:57 25.02.2022

Эвакуация граждан Узбекистана из Украины будет проходить через Польшу. При формировании списков эвакуируемых приоритет будет придаваться женщинам, детям, студентам и пожилым людям.



Узбекистан эвакуирует своих граждан из Украины через Польшу, откуда будет осуществлен вылет на родину, сообщила пресс-служба посольства в Киеве.



"Соответствующие ведомства Польши согласились предоставить право пересечения государственной границы Польши без виз для граждан Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.



Гражданам Узбекистана необходимо иметь при себе удостоверение личности и другие доступные документы.



Граждан, прибывших во Львов, просят обратится к представителю диаспоры Маъруфу Салиеву (+380 96 102 10 95) и предоставить ему свою информацию для формирования списка.



"Просим учесть, что пересечение границы может быть осуществлено только лишь в централизованном порядке на автобусах в сопровождении представителей посольств Узбекистана в Украине и Польше. Во всех остальных случаях вы столкнетесь с проблемой на границе", - говорится в сообщении.



В посольстве предупредили, что при формировании списков эвакуируемых приоритет будет придаваться женщинам, детям, студентам и пожилым людям.



"Хотели бы заверить вас, что мы предпримем все усилия, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию всех наших граждан", - отметили в диппредставительстве.



24 февраля сообщалось, что в Украине находятся около 4300 граждан Узбекистана, их список уточняется.