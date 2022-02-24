Аким казахстанского Кентау задержан за взятку в $98 тысяч

16:48 25.02.2022

Аким Кентау подозревается в получении взятки в сумме 98 500 долларов – Антикор

кентау, аким, взятка, антикор Фото: Zakon.kz

Антикоррупционной службой по Алматы начато досудебное расследование в отношении акима города Кентау Туркестанской области Даурена Махажанова по факту получения взятки в особо крупном размере, передает Zakon.kz.



Антикоррупционной службой изобличен аким Кентау Туркестанской области "М.Д.", который 23 февраля 2022 года через своих доверенных лиц получил взятку в сумме 98 500 долларов США (эквивалентно 42 млн 500 тыс. тенге) от директора товарищества, занимающегося в рамках государственно-частного партнерства ремонтом автомобильных дорог в указанном городе.

Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

В ведомстве отметили, что в настоящее время подозреваемый с санкции суда заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается.



Динара Халдарова