|Аким казахстанского Кентау задержан за взятку в $98 тысяч
16:48 25.02.2022
Аким Кентау подозревается в получении взятки в сумме 98 500 долларов – Антикор
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Антикоррупционной службой по Алматы начато досудебное расследование в отношении акима города Кентау Туркестанской области Даурена Махажанова по факту получения взятки в особо крупном размере, передает Zakon.kz.
Антикоррупционной службой изобличен аким Кентау Туркестанской области "М.Д.", который 23 февраля 2022 года через своих доверенных лиц получил взятку в сумме 98 500 долларов США (эквивалентно 42 млн 500 тыс. тенге) от директора товарищества, занимающегося в рамках государственно-частного партнерства ремонтом автомобильных дорог в указанном городе.
Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции
В ведомстве отметили, что в настоящее время подозреваемый с санкции суда заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается.
Динара Халдарова