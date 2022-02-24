Как отразится "не наша война" на Казахстане?

16:57 25.02.2022

Ирина ГАЛКИНА



Негативный экономический сценарий может реализоваться сполна



Резкий обвал национальной валюты и даже фондового рынка, от которого большинство казахстанцев далеки, увы, оказался не техническим сбоем, а новой реальностью. Какие последствия ожидают Казахстан, который, к счастью, не является стороной военного конфликта России и Украины? Но и до нас докатятся отголоски и даже мощная ударная волна.



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Первое, что увидели казахстанцы сразу после объявления специальной военной операции России в Украине - падающий курс тенге. Утром 24 февраля обменные пункты и информационные порталы не успевали обновлять информацию по курсу, каждый раз фиксируя исторический минимум.



Покупать доллар и евро в такой ситуации бессмысленно, это можно было делать несколько дней назад, до того, как ситуация вокруг Украины обострилась и, соответственно, геополитические риски возросли. 22 февраля, комментируя ситуацию на валютном рынке, заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова отметила, что ослабление рубля оказывает давление на тенге, который с открытием торгов ослаб на 2,6% – с 426,5 до 437,80 тенге за доллар.



Тот момент, когда риторика была вдохновляющей. Дескать, "поддержку тенге оказывают продажи экспортеров на фоне февральской налоговой недели и высокая цена на нефть, которая держится в диапазоне 92-97 долларов за баррель и достигавшая в отдельные моменты отметки 98-99".



Однако уже тогда, на фоне резко возросшей волатильности и во избежание дестабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке Национальный банк провел незначительные интервенции, в размере $33 млн.



24 февраля стало потрясением для казахстанской валюты и фондового рынка, который в самые горячие часы оказался закрыт, ссылаясь на технические проблемы.



Эксперты финансового рынка, конечно, сами понимают, почему рухнул курс. Но они говорят о том, что в такой ситуации Нацбанк должен был выйти и заявить о спекулятивной атаке на тенге. Однако тот долго молчал, видимо, в это время принимая решение о повышении базовой ставки. Это было экстренным решением.



Несколько часов спустя был опубликован пресс-релиз. Итак, Нацбанк поднял базовую ставку "день-в-день" до 13,5% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п.



Соответственно, последовало заявление: "Денежно-кредитная политика Национального Банка Республики Казахстан, проводимая в рамках инфляционного таргетирования, направлена на предупреждение распространения последствий внешнего шока на экономику страны, обеспечение макроэкономической стабильности и защиту тенговых активов. Банки второго уровня обеспечиваются необходимой ликвидностью в рамках инструментов денежно-кредитной политики".



И благодаря пресс-релизу стало известно, что Национальный банк в топке не нашей войны в первый же день сжег $104 млн..



Но несмотря на внешне спокойный тон, Нацбанк дал понять, что увлекаться валютными интервенциями не намерен. Он сохранит "приверженность режиму свободно плавающего обменного курса тенге", будет вмешиваться лишь "при чрезмерной волатильности для обеспечения стабильности финансовой системы". "При этом гибкий курс тенге позволит обеспечить сохранность золотовалютных активов, важность которых возросла на фоне реализации рисков со стороны внешнего сектора", - отметила пресс-служба.



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24 февраля было экстренно принято еще одно решение, касающееся стабильности финансовой системы.



Нацбанк совместно с правительством решил поддержать привлекательность депозитов в национальной валюте необычным способом, объявив о Программе защиты тенговых вкладов. Данная программа предусматривает начисление компенсации (премии) по депозитам физических лиц за счет средств бюджета.



Компенсация в размере 10% будет начислена каждому вкладчику в каждом банке 1 раз на определенные вклады в сумме не более 20 млн. тенге, в пределах остатков на конец дня 23 февраля 2022 года. Ее можно будет получить через 12 месяцев с момента начала реализации программы. Компенсация освобождена от индивидуального подоходного налога.



"К участию в программе допускаются вклады физических лиц в тенге, открытые в одном или нескольких банках второго уровня – участниках системы гарантирования вкладов и АО "Отбасы банк" по состоянию на конец дня 23 февраля 2022 года. Программа не распространяется на текущие и карточные счета, а также на депозиты до востребования и условные депозиты", - говорится в совместном заявлении Нацбанка и правительства.



Обязательным условием для начисления премии является сохранение вклада в банке второго уровня до конца его срока, но не менее 12 месяцев с момента введения механизма, то есть до 24 февраля 2023 года.



"Если срок вклада истекает в период до выплаты компенсации (премии) депозит должен быть пролонгирован до срока завершения программы. При частичном изъятии вклада выплата компенсации (премии) осуществляется на сумму остатка вклада после изъятия денег с учетом указанных выше лимитов", - сказано в документе.



Программа защиты тенговых вкладов оказалась неожиданным решением. Через некоторое время мы получим статистику и увидим, действительно ли в последние дни вкладчики перекладывали свои тенговые вклады в долларовые или вообще забирали их из банков. Пока же именно под предлогом сохранения депозитов и было принято решение, которое очень сильно смахивает на популизм - видно, в недрах монетарной и исполнительной власти, надежно обосновались популисты, способные оказывать влияние на принимаемые решения.



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Конечно, Казахстан, кроме потрясений на финансовом рынке, ожидают большие экономические последствия, если "блицкриг" затянется.



С небольшим запозданием мы увидим, как начнут дорожать продукты питания. По официальным данным, Казахстан обеспечивает спрос на уровне 80% - остальное импортируем из России, Украины, Беларуси. Китай и Германия входят лишь в пятерку главных импортеров.



Призрак продовольственной катастрофы уже бродит по стране. Слышатся призывы приостановить экспорт отечественной продукции - пшеницы, муки, мяса, других продуктов питания.



Социальные обязательства станет выполнять еще труднее, несмотря на рост цены на нефть - мы же знаем, что от продажи нефти в страну возвращается лишь мизерная часть доходов, львиную часть забирают иностранные инвесторы.



В общем, очень тревожно.