Скончался солист легендарной кыргызской группы "Достор" Таалайбек Нурманбетов

16:58 25.02.2022

Скончался солист легендарной рок-группы "Достор" Таалайбек Нурманбетов.



Группа известна такими песнями, как "Мой Кыргызстан", "Кыргызское море", "И покорился Нарын", "Иссык-Кульская девушка" и другие.



Он долгое время работал в системе Министерства финансов, аудитором в Счетной палате и т.д.



Похороны состоятся 26 февраля в Бишкеке.



