После окончания военных действий мир станет другим, - "МК"

18:20 25.02.2022

Путин операцией на Украине "убил" трех президентов и премьера



Специальная военная операция России по защите Донбасса продолжается. Правда, масштаб ее не соответствует официальному названию. "Вежливые люди", которые старательно избегают ударов по гражданской инфраструктуре, замечены в самых разных регионах Украины. Замысел операции знают только в Кремле, а исход пока не известен. Но уже одно можно утверждать точно: эти дни изменят мир.



Нет, конечно, политическая карта Европы и мира останется прежней, никто ни на чьи границы не покушается. Это в первую очередь касается границ самой Украины. России, если все закончится так, как задумано, даром не дался такой приз, как нищая, обозленная на всех Украина, с ее огромными долгами и разрушенной экономикой. Нам-то и надо было от соседки только одно – чтобы она не мешала нам развиваться, богатеть и не заставляла тратить огромные средства на все новые и новые железные двери и средства сигнализации.



Нет, все останутся при своих границах, но кое-кто пройдет сеанс жесткой лоботомии. Напрочь утратившим адекватность она, понятное дело, не поможет. Таких ждет суд за совершенные преступления, и длительная изоляция.



Но массе других людей на той же Украине встряска поможет задуматься над многими вопросами: за кого в будущем голосовать? Кому доверять свою судьбу и судьбу страны? Надо ли гнобить своих земляков, разговаривающих на русском или лучше жить в мире, как было столетиями? Позволительно ли равнодушно в течение восьми лет смотреть на то, как убивают соотечественников рядом, на Донбассе? Даст бог, сознание прояснится.



Что еще неизбежно изменит в мире неожиданный для всех ход Путина? Мелочь – смену политических элит в США, Великобритании, Франции и, возможно, еще кое-где. Выстрелив на Украине, Путин убил политические перспективы Байдена и демократической партии США. Согласитесь, бегство американцев и иже с ними из Киева будет покруче, чем эвакуация из Кабула. Два предательства подряд, пожалуй, хватит для того, чтобы надолго потерять в мире лицо, реноме и что там у них еще есть.



Кто теперь сделает ставку на "несокрушимую дружбу с гегемоном"? Нет, возможно, кое-где найдутся такие же зеленские, которые будет кричать: "я не лох". Но, думаю, их число невелико.



У француза Макрона спецоперация Путина украла лавры нобелевского миротворца, а, возможно, и перспективы победы на президентских выборах этого года.



Премьер Великобритании с русским именем Борис тоже, наверное, не случайно истерит последние дни, объявляя России одну кару за другой. Похоже, ему тоже не хватает адекватности, если он, грозя российским миллиардерам экспроприацией, играет на руку Путину, которому крайне важно сплотить и национально ориентировать свою элиту. Что-то подсказывает, что лавров Черчилля по количеству лет госслужбы Ее Величеству этот глава британского правительства не завоюет.



Но все эти политические рокировки – ничто, по сравнению с главным результатом специальной военной операции Путина. Главное в том, что она показала: мир действительно становится иным. В нем нет уже, как десятилетия прежде, грозного хозяина, который повелевает своими рабами и делает, что хочет. Кого-то казнит, кого-то милует, кого-то, вообще, лишает жизни. Ясно, что такой порядок не мог быть вечным. Мировая история тому свидетель. Он неизбежно бы пал. Например, вследствие того, что Китай решил проблему Тайваня.



Но история распорядилась по-иному. Нанести яркий штрих на новую картину мира она доверила России.



Сергей Вальченко