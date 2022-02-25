ШОС под председательством Узбекистана: путь к восходящему Востоку, - Игорь Панкратенко

18:36 25.02.2022 25.02.2022

Об авторе: Игорь Николаевич Панкратенко, Центр стратегических оценок и прогнозов, Россия



Председательство Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества совпало с началом нового этапа развития не только этой Организации, но и для огромного геополитического и геоэкономического пространства – в этом уверены все специалисты по международным отношениям.



За более чем двадцать лет своего существования ШОС не только не выродилась в еще одну площадку международной тусовки, но и сделала качественный скачок в своем развитии. С чем же она подошла к этой отметке? Какой политический багаж от нее получает Ташкент своим председательством в этой уникальной организации?



Первое. Сегодня, в условиях трансформации системы современных международных отношений, Шанхайская организация сотрудничества является одним из важнейших центров геополитического развития.



Второе. Она внесла в международные отношения "Шанхайский дух", воплощающий принципы взаимного доверия, мирного сосуществования, развития на основе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, невмешательства во внутренние дела друг друга.



Третье. ШОС сегодня является важнейшим регионом социально-экономического сотрудничества. Этот регион – самодостаточен с точки зрения наличия сырьевых ресурсов, рынков сбыта производимой товарной продукции и квалифицированной рабочей силы, что делает его потенциально особо экономически перспективным. В определенной степени ШОС – альтернатива современным экономическим моделям, которые себя исторически исчерпали.



Четвертое. Шанхайская организация сотрудничества все активнее участвует в решении общественно-политических проблем, о чем свидетельствуют и вопросы, связанные с урегулированием афганского кризиса.



Вероятно, в перспективе будет создан оперативный Координационный центр ШОС по решению общественно-политических проблем, наряду с теми организационными структурами, которые уже реально работают.



При этом Организация развивается не в сторону блоковой изоляции, а является открытой, предлагая систему аналогичной открытости применять и для других стран на основе собственных принципов и ценностей, которые не противоречат Уставу ООН и международному праву в целом.



Владимир Норов, до недавнего занимавшего пост генерального секретаря ШОС (с января т.г. – заместитель главы МИД Узбекистана), выступая на семинаре "20 лет ШОС: ретроспектива и взгляд в будущее" в Шанхайском университете политических наук, емко сформулировал, что "организация явила собой уникальный прецедент устойчивого и мощного объединения государств, радикально различающихся по военно-политическому потенциалу, финансово-экономической мощи, социально-культурной традиции. Это стало возможным благодаря тому, что государства-учредители смогли сформировать отвечающим взаимным интересам и подходам общий знаменатель, краеугольным камнем которого являются принципы полного и безусловного равноправия всех государств-членов, учет интересов и взаимное уважение друг друга, отказ от силовых методов и претензий на доминирование".



И вот ведь что здесь интересно. "Шанхайский дух" полностью соответствует принципам внешней политики Узбекистана, которую настойчиво проводит эта страна, о необходимости соблюдения которых в международных отношениях не устает повторять лидер страны Шавкат Миромонович Мирзиеев. Раз за разом узбекская дипломатия выступает с инициативами, пропитанными именно этим духом и этими принципами – и каждый раз они находят все больше и больше отклика в международном сообществе.



Но стабильное и поступательное развитие ШОС, к сожалению, происходит в условиях нарастающих в мире конфликтов, вызовов и угроз. Не станет исключением и 2022 год. А потому Ташкент уже сейчас готовится к реализации важнейшей темы развития ШОС - обеспечение безопасности и стабильности на ее пространстве. Это направление в деятельности Организации имеет исключительно важное значение. И, разумеется, свои специфические особенности.



При этом, особо следует отметить, что в Хартии ШОС не прописано никаких обязательств, касающихся совместной обороны. Организация не имеет абсолютно никаких атрибутов военного блока, и, соответственно в ее организационной структуре отсутствуют какие-либо командные, либо координационные структуры в оборонной сфере. И главное здесь – совокупная политическая воля ее участников, умение государства, председательствующего в ней сфокусировать внимание членов ШОС на том, что является сегодня наиболее актуальным.



Ташкент доказал, что может это делать, достаточно взглянуть на успехи узбекской дипломатии на афганском направлении. Шавкат Мирзиеев был одним из первых лидеров на международной арене, кто выдвинул формулу: "Мир в Афганистане возможен только через созидательный труд афганского общества при международной поддержке". И Ташкент был одним из первых, кто предложил противоборствующим сторонам серьезные совместные экономические проекты.



Сейчас власть в Кабуле сменилась, идет тяжелый процесс формирования нового государства, еще многое не предрешено, ситуация балансирует на грани, но интерес к экономическим предложениям Узбекистана никуда не исчез. Как заявил недавно Кабул, у него вызывает крайний интерес, во-первых, возведение линии электропередач из узбекского Сурхана в афганский Пули-Хумри. Известно, что Афганистан зависит от поставок электроэнергии из Туркмении, Таджикистана и Узбекистана. Проект ЛЭП "Сурхан – Пули-Хумри" очевидно выгоден для узбекской стороны. Линия протяженностью две сотни километров и стоимостью около 110 млн долларов должна нарастить экспорт электроэнергии из Узбекистана на 70%.



Во-вторых, продолжение железной дороги, ведущей из Ташкента в пограничный узбекский город Термез. Магистраль планируется продлить через афганские Мазари-Шариф и Кабул до пакистанского Пешавара. Появление такой железной дороги будет означать выход стран Средней Азии к пакистанским и индийским океанским. Этот стратегический проект рассматривается Ташкентом стержневым элементом его концепции по усилению межрегиональной взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией.



А если к эти проектам добавить китайские и то, что могут предложить Афганистану другие члены ШОС, то становится понятным, что главный вызов и угроза безопасности в Центральной Азии в ближайшей перспективе если полностью не разрешен, то будет серьезно уменьшен.



В частности, через внутреннюю торговлю, на важность которой обратил особое внимание Ташкент. Устранение торговых барьеров, сближения технических регламентов, цифровизация таможенных процедур, принятие программы промышленной кооперации ШОС, развитие транспортной взаимосвязанности – все это позволит в полной мере задействовать транзитный потенциал и повысить эффективность системы транспортных коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг". Которые в нынешних геоэкономических условиях приобретают стратегический характер.



Исходя из собственных оценок афганской ситуации, Ташкент сделал совершенно правильный вывод: источником экстремизма является нищета, отсутствие уверенности в завтрашнем дне и перекрытые социальные лифты. Китаю в целом удалось преодолеть эту проблему – Узбекистан предлагает решить ее на просторах Центральной Азии. Логика проста, вложимся здесь – получим кумулятивный эффект для всего региона.



Ожидается, что весь комплекс этих сложных, но жизненно важных для обеспечения устойчивого развития шосовского пространства вопросов, будет всесторонне обсужден в рамках встречи высокого уровня по Афганистану под эгидой ШОС, которая должна состояться летом текущего года в Узбекистане под узбекским председательством.



Пандемия коронавируса высветила еще одну проблему современности – биологическую безопасность. На ней до последнего времени не акцентировалось внимание ни в масс-медиа, ни в выступлениях официальных лиц. В настоящее время в контексте распространения пандемии коронавируса она приобретает все большую актуальность. И в этой связи государствами-членами ШОС изучается вопрос разработки совместного алгоритм разработки механизмов, направленных на защиту от эпидемиологических и биологических угроз. Данная тема также может стать одной из актуальных в повестки дня Организации в год председательства Узбекистана.



И, разумеется, современная эпоха на одно из ключевых мест ставит вопросы, связанные с развитием науки, культуры и образования. У ШОС есть все возможности для того, чтобы стать современным международным лидером в формировании на своем пространстве новой гуманитарной среды по формуле "процветания в единстве" на глубоко научно обоснованных принципах.



В трудах многих западных политологов все чаще говорится об "угасающем Запад" и "закате американской мечты". На фоне этого Шанхайская организация сотрудничества демонстрирует "восходящий Восток" как новый фарватер в современном международном развитии. И нет сомнений, что председательство Ташкента сделает этот фарватер более глубоким и безопасным.



Важно понимать одно – Ташкент не просто набрасывает идеи. Это достаточно просто, спроси любого – за принцип "за все хорошее против всего плохого" проголосует всякий. Узбекистан детализирует каждое свое предложение: нужно сделать так - получим на выходе вот это. Узбекская дипломатия предельно конкретна, она каждому объясняет его выгоды – а потому и пользуется все большей популярностью и востребованностью в наши нестабильные времена. И председательство Ташкента в ШОС станет тому подтверждением. Источник - независимая газета

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