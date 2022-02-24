Хитлер - капут! Спецназ Германии в срочном порядке вывез из Киева руководителя разведки ФРГ Каля

18:54 25.02.2022

Focus: спецназ Германии в срочном порядке вывез из Киева руководителя разведки ФРГ

Самер Мустафа



Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль был в срочном порядке вывезен из Киева силами специального назначения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание Focus.



По данным издания, Каль прибыл в Киев за несколько дней до начала военной операции России по демилитаризации Украины, чтобы обсудить с украинскими коллегами ситуацию вокруг страны. Он не успел покинуть страну вместе с дипломатами, для его вывоза потребовалось задействовать специальное подразделение разведки. Источники в структурах безопасности сообщили изданию, что Каль уже находится на территории ЕС.



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