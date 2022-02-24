Лидеры постсоветских республик испугались использовать слова "военная операция", - "МК"

00:03 26.02.2022

Только Лукашенко призвал не допустить "полномасштабной войны" на Украине



Лидеры постсоветских республик дружным молчанием отреагировали на военную спецоперацию России в Украине. Даже Грузия и Молдавия, осудившие признание ДНР и ЛНР, воздержались от жестких оценок, хотя и призвали к прекращению боевых действий. Другие страны постсоветского пространства, как продемонстрировала сегодняшняя встреча глав правительств ЕАЭС в Нур-Султане, избегают даже самого слова "спецоперация".



Только Лукашенко призвал не допустить "полномасштабной войны" на Украине

ФОТО: НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА

Они называли происходящее "беспрецедентой геополитической напряженностью" (Казахстан), "геополитической турбулентностью" (Киргизия) или "чувствительным этапом геополитического тектонического процесса" (Армения). Сам Путин, объявляя 24 февраля о спецоперации на Украине, заявил, что Россия после развала СССР приняла новые геополитические реалии, относится и будет с уважением относиться к суверенитету образованных на постсоветском пространстве стран.



В отличие от западных политиков, лидеры постсоветских республик крайне сдержанно - а в большинстве случаев вообще никак - не отреагировали на военную спецоперацию России, целью которой, по словам Владимира Путина, является защита Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.



Даже Молдова и Грузия, которые традиционно выступают в русле политики ЕС и НАТО, осудили признание Россией независимости ДНР и ЛНР, но воздержались от жестких оценок последовавших за этим боевых действий. При этом Молдова только за один день спецоперации - 24 февраля - приняла 4,2 тыс беженцев с Украины и была вынуждена объявить ЧП национального масштаба.



Что касается Грузии, то попытки оппозиции собрать внеочередное заседание парламента, чтобы принять резолюцию с упоминанием "военной агрессии против Украины" были заблокированы правящей партией. А премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси не присоединится к антироссийским санкциям Запада, "так как это не в интересах граждан страны".



Нейтральные и "пророссийские" государства восприняли действия России на Украине в большинстве своем индифферентно. Вообще никаких сигналов пока не последовало от Туркменистана, который готовится к президентским выборам, Таджикистана, озабоченным собственным конфликтом с Киргизией, и Узбекистана. Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который приезжал в Москву на этой неделе, пришлось комментировать ситуацию, отвечая на вопросы руководителей российских СМИ. Это было 23 февраля, однако судя по всему, Путин поставил коллегу в известность о готовящейся спецоперации.



"Конечно, хотелось бы чтобы все решилось мирным путем, но в жизни это, к сожалению, не всегда возможно", - посетовал в разговоре с журналистам Алиев. Он отметил, что Баку работает и развивает отношения с обеими сторонами конфликта - и с Москвой, и с Киевом. А также высказал мнение, что санкции нанесут сильный удар по российской экономике, однако Путин, наверняка, это учитывал. "Россия устойчива к любым санкциям", - считает Алиев.



У премьер-министра Армении Никола Пашиняна возможность публично высказаться по главной теме мировой повестки, напрямую затрагивающей постсоветское пространство, появилась в рамках заседания межправсовета ЕАЭС, который 24-25 февраля проходил в Нур-Султане. Он назвал происходящее "геополитическим тектоническим процессом на чувствительном этапе", который будет иметь влияние на экономическую сферу во всем евразийском регионе. Странам этого региона, по мнению Пашиняна, надо обсудить оперативные шаги, чтобы максимально сократить негативные последствия санкций или, по возможности, обойти их.



Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев также избегал конкретных определений и таких слов, как "военная операция", "война" или "боевые действия". А также упоминания Украины. На встрече с премьерами стран ЕАЭС, он сказал, что их общение проходит в условиях "беспрецедентной геополитической напряженности". Усиление политического противостояния и санкционного конфликта, по его словам, чревато негативными последствиями для экономик и финансовых систем стран союза.



Риски обостряются в отношении курсов валют (все валюты стран ЕАЭС падают вслед за рублем), платежных систем и банков второго уровня (то есть дочек российских кредитных учреждений, попавших под санкции). Он также призвал на наднациональном уровне разработать комплекс мер, направленных на смягчение негативных последствий нынешней геополитической ситуации.



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На языке премьер-министра Киргизии Акылбека Жапарова происходящее на Украине и экономические последствия спецоперации называются "геополитической турбулентностью". "Мы должны сплотиться и совместно противостоять этим вызовам", - заявил он. Вместе с тем, киргизский премьер признал, что алгоритмов по сдерживанию негативного внешнего воздействия в системе ЕАЭС не существует.



"Мы уже имели опыт, когда внешнее давление на одно из государств ЕАЭС приводит к каскадному воздействию на весь союз", заявил Жапаров. Странам ЕАЭС, по его мнению, необходимо немедленно приступить к разработке и реализации совместных проектов в промышленной и агропромышленных сферах, импроотозамещению в высокотехнологичной сфере и ускорить работу по переходу на взаиморасчеты в нацвалютах.



Больше и конкретнее всех о ситуации на Украине высказался Александр Лукашенко. Впрочем, Минск не спешит с признанием ДНР и ЛНР, а сам конфликт склонен рассматривать, в первую очередь как противостояние России с Западом, не упоминая о денацификации или геноциде жителей Донбасса.



Главная задача Белоруссии, по словам батьки, это укрепление западной границы, чтобы Польша и Литва не смогли воспользоваться ситуацией, пройти через республику и "стрелять в спины русских людей". Лукашенко единственный из постсоветских лидеров призвал не допустить "полномасштабной войны" на Украине, под которой он понимает наземную операцию, ведущую к гибели гражданского населения.



Елена Егорова