Биолаборатории Пентагона и специальная военная операция на Украине, - В.Катасонов

00:23 26.02.2022

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 25.02.2022 |

Валентин Касатонов



Около 100 млрд. долл. на разработку оружия биологической войны



24 февраля британское консервативное издание THE EXPOSÉ опубликовало статью "Есть ли в украинско-российском конфликте нечто большее, чем кажется на первый взгляд?" (Is there more to the Ukraine/Russia conflict than meets the eye?). Речь идет о том, что Россия могла и должна была провести военную операцию, исходя из интересов своей безопасности. С территории Украина давно исходит очень серьезная угроза жизни и здоровью населению Российской Федерации. Речь идет об американских военных биолабораториях.



Всего в США и за их пределами по миру разбросано около 400 лабораторий, подконтрольных Пентагону, где разрабатывается биологическое оружие. В них работает около 13 тысяч ученых, занятых созданием штаммов боевых патогенов-убийц (микробов и вирусов), устойчивых к вакцинам. Об этом сообщает, в частности, профессор международного права Иллинойского университета в Шампейне (США) Френсис Бойл (Francis Boyle), автор закона против биологического терроризма (Biological Weapons Anti-Terrorism Act of 1989, BWATA).



За последние двадцать лет, по данным Бойла, США потратили около 100 млрд. долл. на разработку оружия биологической войны. "Фактически теперь у нас есть индустрия наступательного биологического оружия, которая нарушает Конвенцию о биологическом оружии и Закон о борьбе с терроризмом о биологическом оружии 1989 года", – говорит американский ученый. Лаборатории создают угрозу людям, проживающим даже на больших расстояниях от них. Расследование, проведенное газетой USA Today, показало, что в 200 военных биолабораториях на территории США с 2006 по 2013 год произошло более 1500 аварий и нарушений техники безопасности. Отмечено множество случаев пропажи флаконов с болезнетворными бактериями, бегства зараженных смертоносными вирусами лабораторных мышей. Отходы, создаваемые в лабораториях, не проходили необходимого обеззараживания и оказывались на свалках и канализационных сетях. Расследование показало, что надзор за биолабораториями "носит фрагментарный характер". И даже когда происходили "самые вопиющие нарушения безопасности", федеральные регулирующие органы хранили это в секрете. Летом 2019 года была закрыта главная лаборатория биологического оружия в Форт-Детрике и было приказано прекратить исследования смертоносных патогенов из-за опасений, что зараженные отходы могут попасть в сточные воды.



Чтобы прикрыть нарушение американского закона BWATA и снизить риски возможных утечек патогенов из лабораторий на территории США, Пентагон и американские медицинские ведомства взяли курс на перенос лабораторий за пределы Америки.



США создали биолаборатории в 25 странах по всему миру: на Ближнем Востоке, в Африке, Юго-Восточной Азии. На территории бывшего Советского Союза американские военные биолаборатории имеются на Украине, в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии и Узбекистане. Россия буквально окружена американскими биолабораториями. Мы обсуждаем вопрос о том, что блок НАТО вплотную приблизился к западным границам РФ (размещение ракет, авиации, бронетехники и т.п.), а американские биолаборатории – также часть НАТО, и они угрожают нам не только с запада, но и с юга. Правда, военную направленность исследований в таких лабораториях американцы отрицают, но режим секретности в "гражданских" лабораториях сопоставим с режимом на самых значимых военных объектах. И отчетности о работе таких лабораторий нет никакой.



Наибольшую угрозу на постсоветском пространстве представляют, как отмечают специалисты, лаборатории в Армении и на Украине. В других странах бывшего СССР местные власти имеют доступ к лабораториям, действует принцип "двух ключей". А в Армении (12 лабораторий) и на Украине (не менее 15 лабораторий) ключ – только у американцев.



В мае 2021 года в столице Киргизии была проведена конференция "Санитарные станции" Пентагона: система биолабораторий на постсоветском пространстве". В ней приняли участие представители общественных организаций из России, Киргизии, Казахстана, США и Израиля. Открыл конференцию журналист и эксперт общественной организации "Справедливая защита" Иван Копыл. "За все время существования лабораторий на Украине и в Армении, – сказал он, – никаких научных достижений американские биологи публично не продемонстрировали, а результаты их исследований в открытых источниках нигде не публикуются. Тем временем в период пандемии коронавируса начали циркулировать сведения о том, что он мог появиться в результате утечки из лабораторий, а они, в свою очередь, практически все финансируются из бюджета Министерства обороны США". К этому добавлю, что Украина в этом отношении для нас опаснее, чем Армения, потому что некоторые лаборатории первой находятся совсем рядом с границей РФ.



Сегодня точно известно о лабораториях, которые находятся в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове (три), Харькове, Киеве (тоже три), Херсоне, Тернополе, Днепропетровске, а также около Луганска и границы с Крымом. Перечислены только те лаборатории, которые были официально признаны Соединенными Штатами весной 2020 года. До этого времени СБУ, отвечая на запросы депутатов Верховной рады, отрицало наличие на территории Украины иностранных биолабораторий.



В 2005 году между Пентагоном и украинским Минздравом было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере биологических исследований. Оппозиционным партиям удалось в 2013 году провести через Верховную раду решение о прекращении такого "сотрудничества", но государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года помешал реализации этого решения. "Сотрудничество" продолжилось. В Харькове, где находится одна из референс-лабораторий Пентагона, в январе 2016 года от свиного гриппа умерли 20 украинских солдат, еще 200 были госпитализированы. Зараза стала перекидываться на другие области, к марту того же года на Украине от свиного гриппа умерли 364 человека… Стали регулярными вспышки африканской чумы свиней (АЧС). В 2019 году была зафиксирована вспышка болезни, "похожей по симптомам на чуму". Тогда Россия резко ужесточила контроль на украинской границе.



А в случае серьезных инцидентов американское правительство выйдет сухим из воды. Ведь причастность Пентагона к работе лабораторий не прямая, Министерство обороны США действует через частных исполнителей, получающих деньги из американского бюджета. Предполагаю поэтому, что на определенных этапах специальной военной операции российских вооруженных сил, проводимой сейчас на Украине, будут действовать специалисты, которые с учетом всех мер предосторожности займутся "разминированием" опасных объектов.