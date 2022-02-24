Генерал Назарзода - новый протектор Таджикистана на Памирах (нач-к УВД ГБАО)

00:27 26.02.2022

Генерал Шариф Назарзода назначен начальником УМВД по ГБАО

Шариф Назарзода назначен начальником УМВД по ГБАО



Генерал милиции Шариф Назарзода назначен начальником управления МВД Таджикистана по Горно-Бадахшанской автономной области. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба президента Таджикистана.



Шариф Назарзода до нового назначения руководил УМВД по городу Душанбе. Начальником столичной милиции назначили Хамидзода Баротали Партова, который с сентября 2020 года занимал пост заместителя министра внутренних дел Таджикистана.



"По согласованию с президентом Таджикистана, за счет опытных и профессиональных кадров назначены также начальники управлений и отделов МВД по Хатлонской области, городу Куляб, районам Джайхун, Вахш, Темурмалик и Шахритус Хатлонской области, начальники отделов МВД в районах Файзабад, Нурабад и в центральных структурах министерства внутренних дел", сообщила в четверг пресс-служба главы Таджикистана.



Генерал Шариф Назарзода назначен начальником УМВД по ГБАО в то время, когда ситуация в Хороге, административном центре региона, остается неопределенной. Две недели назад по городу поползли слухи, что правоохранительные органы готовятся к спецоперации по задержанию Мамадбокира Мамадбокирова. Одного из неформальных местных лидеров обвиняют в избиении Лутфулло Наврузова, главы областного управления образования. Власти потребовали от него явиться с повинной. Мамадбокиров и его сторонники отрицают эти обвинения.



Ситуация в Хороге обострилась 25 ноября прошлого года, когда во время проведения операции силовиков был убит Гулбиддин Зиебеков, житель Рошткалинского района. Жители собрались у здания областной администрации и протестовали в Хороге четыре дня. Протестующие разошлись лишь после того, как власти пообещали расследовать смерть жителя Рошткалы, не преследовать участников акции протеста и вновь открыть доступ к Интернет в Бадахшане. Теперь жители говорят, что власти не выполнили ни одного из своих обещаний.