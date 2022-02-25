Может ли Китай стать посредником между Россией и Украиной, - В.Скосырев

00:39 26.02.2022

Пекин призвал Москву к мирному урегулированию

Владимир Скосырев

25.02.2022



Китай не хочет быть втянутым в конфликт в Украине, но вынужден реагировать на события. Посольство КНР в Киеве начало готовить китайских граждан к эвакуации. О войне, хоть и в туманной форме, высказался председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Версии, которые дают российские и китайские СМИ, различны. По РИА Новости, Путин сказал, что Россия готова вести переговоры с Украиной в Минске. А ТВ Пекина сообщило, что Китай намерен работать со всеми сторонами и ратует за разрешение вопроса путем переговоров. Означает ли это желание сыграть роль медиатора?



Как видно из передачи CCTV, официального китайского вещателя, Си подчеркнул, что необходимо отказаться от менталитета холодной войны и уважать законные озабоченности о безопасности различных государств. "Китай поддерживает переговоры России с Украиной для решения проблемы. Основной курс Китая на то, чтобы соблюдались суверенитет и территориальная целостность всех стран в соответствии с принципами Устава ООН неизменен", - сказал председатель.



Это осторожное заявление совершенно не похоже на прежние декларации высоких должностных лиц двух стран, говоривших, что для российско-китайского сотрудничества нет границ. Поэтому зарубежные комментаторы вынуждены шаг за шагом анализировать брифинги представителей МИД Китая и реплики китайских дипломатов в ООН, чтобы определить, чего же все-таки добивается Китай.



CNN утверждает, что "Китай отказался обвинить Россию напрямую, и, кажется, возложил ответственность на США и их союзников". Но все же положение Пекина сложное. Ему требуется найти баланс между тесным стратегическим партнерством с Москвой с постулатом о поддержке суверенитета государств. Вот почему Хуа Чуньин, многоопытной помощнице министра иностранных дел Китая, пришлось выкручиваться. Она, с одной стороны, выразила сожаление тем, что надежды на мир не сбылись, а с другой, - указала обвиняющим перстом на США, подчеркнув, что именно они в последние недели подбрасывали поленья в огонь конфликта.



Естественно, официальные медиа растиражировали слова Хуа. Но в социальных сетях картина иная. На Weibo, платформе, похожей на Twitter, было 62 млн заходов на сообщение о том, как украинские доноры сдают кровь. А китайский автор, написавший, что война – это совсем не шутка, получил одобрительные отклики 60 тыс. раз. И это несмотря на то, что сети цензурируются. Так, влиятельному китайскому медиа Beijing News было послано указание сверху не публиковать репортажей, в которых плохо говорится о России или отражаются прозападные взгляды.



Так все же может ли Китай взять на себя амплуа примирителя воюющих? Большинство западных комментаторов этого не ожидают. Хейно Клинк, бывший заместитель помощника министра обороны США, утверждает, что Пекин следит, проявят ли США и их союзники слабость в Украине. Если проявят, то КНР примет это в расчет, планируя воссоединение Тайваня с материком.