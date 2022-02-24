Началась ли Первая глобальная война? - В.Винников

00:50 26.02.2022

Началась ли Первая глобальная война?

Конфликт на Украине развязан "центрами управления" коллективного Запада



Владимир Винников



После сенсационного признания Россией народных республик Донбасса ожидалось, что Путин сделает привычную для него паузу, чтобы соотнести свои дальнейшие действия с реакцией западных "партнеров". Впрочем, на этот раз их реакция носила упреждающий характер, включая эвакуацию дипломатов, военных, граждан и денег со всей территории "незалежной", когда, казалось бы, еще ничто не предвещало. То ли "джеймсбонды доложили точно", то ли Байдену вещий сон приснился, то ли до американской стороны кем-то была доведена соответствующая информация, - догадки на этот счет строить бессмысленно. Но некая тайна здесь безусловно присутствует.



Версия о том, что проведение специальной военной операции российских Вооруженных сил на Украине было каким-то образом предварительно согласовано с официальным Вашингтоном, явно противоречит тезису о принципиальной недоговороспособности последнего, о том, что страны коллективного Запада на протяжении последних тридцати лет постоянно обманывали, "кидали" Россию. Если так, то не было никакого смысла рассчитывать, будто на этот раз американцы станут соблюдать договоренности, тем более - негласные и незадокументированные.



Полагать же, будто бы в Кремле решили "ударить первыми" на фоне уже демонстративно (и на основе утечки информации) проведенной США и их союзниками медиа-кампании насчет "неминуемого российского вторжения на Украину", а также перечисленных выше демаршей и угрозсо стороны Запада: от тотальных санкций до массовых терактов на территории страны, - давая тем самым новую почву для раздувания в мировом общественном сознании тезиса о "стране-агрессоре", тем более бессмысленно.



Сведения о том, что решение принято в ответ на попытку ВСУ атаковать народные республики Донбасса после ввода туда российских миротворческих сил, пока не нашла подтверждения ни в речи Путина, ни в надежных открытых источниках информации. Александр Лукашенко сообщил, что в телефонном разговоре с ним Владимир Путин назвал целью начатой операции "прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях". В своей речи президент России охарактеризовал происходящее следующим образом:



"Это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. Как бы тяжело ни было, прошу понять это…"



Бесспорно, и это тоже. Но о какой "еще большей беде" в данном случае зашла речь? Что, где и когда произошло за последние два-три дня в мире, вследствие чего стало срочно необходимым максимально полное, открытое и показательное разрушение военной инфраструктуры киевского режима, на что, собственно, и были направлены действия Вооруженных сил РФ?



Возможно, что-то было упущено из виду, но в открытом медиа-пространстве признаков подобного форс-мажорного обострения найти не удается - напротив, заявленную реакцию коллективного Запада на признание Москвой независимости ДНР и ЛНР можно было назвать вялой и беззубой. Речь шла о разного рода дипломатических демаршах, о введении усиленного пакета санкций против России с перспективой дальнейшего их ужесточения, а также о предоставлении дополнительной финансовой и военной помощи Украине. Похоже, удар по России со стороны коллективного Запада, ставший реальной причиной происходящих событий, был нанесен мощно, исподтишка, далеко от Украины и затрагивал интересы не только РФ как государства, но и всей "Большой России", о существовании которой несколько раз упоминал Владимир Путин, в том числе - знаменитой фразой "Границы России нигде не заканчиваются".



В принципе, на такой случай и были предназначены стратегические ядерные силы РФ, использование которых означало бы начало даже не очередной Мировой, а первой Глобальной войны, которую российский лидер и мог иметь в виду как "еще большую беду". Но, напомним, в самом начале января 2022 года пять атомных держав, включая и нашу страну, подписали соглашение о неприменении и нераспространении ядерного оружия, поэтому, видимо, в управляющих структурах надгосударственного конгломерата, именуемого коллективным Западом, под чью дудку пляшут публичные политики всего "развитого мира", и появился соблазн взорвать некую "финансовую супербомбу" против "Большой России", не опасаясь моментального уничтожающего ответа.



Все мы помним, что как раз эти "центры принятия решений" различного уровня в свое время были обозначены Владимиром Путиным в качестве главных целей при любой агрессии против нашей страны. Вместо них под ударами российских ракет оказались пока только инфраструктура и боевая техника ВСУ. Способно ли такое предупреждение остановить западную мафию грабителей, насильников и убийц с глобальной дороги, представляющих себя в качестве защитников мира, свободы и демократии во всем мире? Или человечеству предстоит пройти через Первую глобальную войну, как в ХХ веке оно, вследствие действий той же мафии, прошло через две мировые войны?