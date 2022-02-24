В Туркменистане изобрели антиковидный хлеб, но не могут обеспечить госмагазины даже обычным

00:53 26.02.2022

Туркменские СМИ продолжают освещать изобретение Академии наук Туркменистана – хлеб и минеральную воду с добавлением глицирризиновой кислоты из солодкового корня. Соответствующие статьи и репортажи передаются госинформагентством ТДХ, в газете "Нейтральный Туркменистан" и гостелевидением.



Издания напоминают слова экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова о том, что солодка может помочь в борьбе и с новым видом коронавирусной инфекции.



Туркменские ученые утверждают, что "продукты с добавлением глицирризиновой кислоты улучшают обменные процессы организма за счет стимулирующего действия на продукцию интерферона, повышения фагоцитоза".



Между тем, как сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана", нехватка хлеба по субсидированным ценам в госмагазинах часто приводит к тому, что директора торговых точек завышают на него цены.



Фиксированная цена лепешек – 0,70 манатов, но продают их по 1 манату. Первое время, ссылаясь на отсутствие мелочи, продавцы вместо сдачи давали жевательную резинку. Сейчас они не дают ничего. Покупатели сдачи и не требуют, они рады, если им удается купить дешевый хлеб, который раскупают в течение 15-20 минут.



11 февраля в госмагазине в 11 микрорайоне лепешки продавали по 2 маната. После жалоб покупателей в магазине прошла проверка и хлеб начали продавать по прежней цене.



С января в госмагазинах Ашхабада не продают свежеиспеченные лепешки. Их завозят в магазины поздно вечером, а продают после 5 часов утра.



В разные дни лепешки могут отличаться по цвету в зависимости от качества использованной муки. Цена при этом не меняется. Кроме низкого качества покупатели отмечают снизившийся вес хлеба. В счет-фактуре заведующих госмагазинов указано, что лепешка должна весить 750 граммов, а в реальности она весит 570 граммов.



Как отмечают журналисты ХТ, в проходящий сейчас по мусульманскому календарю месяц Раджаб, когда принято заниматься благотворительностью. В связи с этим состоятельные люди платят пекарням, чтобы там испекли дополнительно 50-100 буханок хлеба или лепешек и бесплатно раздали через магазины.