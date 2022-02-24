 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Тяжелый год председательства Казахстана в СНГ
00:57 26.02.2022

Алексей Чекрыжов

В октябре 2021 года в ходе заседания Совета глав государств СНГ среди будущих первостепенных задач казахстанский лидер обозначил активизацию и наращивание торгово-экономического сотрудничества, кооперацию производства и совместное противостояние угрозам терроризма. Тогда еще никто не знал с какими вызовами странам Содружества придется столкнуться в самом начале 2022 года. Казахстан принял председательство в Содружестве Независимых Государств в очень непростое время.

Концепция председательства Казахстана в СНГ в 2022 году пока не опубликована на официальном портале организации. Однако о ее предварительном содержании можно судить по выступлениям казахстанских дипломатов. Так, 15 февраля в Исполкоме СНГ заместитель Министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков, отметил, что январские события показали важность первостепенного решения задач по обеспечению безопасности. По его словам, эта сфера взаимодействия в СНГ может опираться на уже существующие концептуальные программы области военно-технического сотрудничества, на соглашения об охране внешних границ стран Содружества и другие международные договоры.

Наконец невозможно отрицать, что февральские события на Украине, к которым приковано внимание всего мира, внесут особые корректировки в деятельность СНГ как в ближайшем будущем, так и в долгосрочной перспективе. В этом отношении вопросы активизации и усиления деятельности в области обеспечения безопасности постсоветских стран предстают уже под совершенно иным светом.

Государствам Содружества и, в частности, председательствующему Казахстану придется решить несколько ключевых задач в этой сфере. Прежде всего, несмотря на объяснимо акцентированное внимание всего мира к специальной военной операции России в Донбассе, иные угрозы никто не отменял.

После январских событий в Алмате и других городах Казахстана многие преступники сбежали на территорию сопредельных стран. При этом, по мнению ряда экспертов, есть основания полагать, что они все еще вооружены. Это также актуализирует проблему "спящих ячеек" экстремистов. Наконец, дефицит безопасности в регионе Центральной Азии и СНГ только нарастает ввиду нестабильности в Афганистане.

Здесь уже не кажется утопичным обсуждаемый вопрос о статусе СНГ в качестве коллективного наблюдателя в Организации договора о коллективной безопасности, что было озвучено на заседании Совета постоянных полномочных представителей стран Содружества. Конечно, это не будет означать, что СНГ и все его участники могут автоматически войти в ОДКБ. Вопрос о совершенно новом формате коллективного наблюдения в системе другой международной организации.

Вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества государств СНГ в период председательства Казахстана также могут трансформироваться в задачи обеспечения экономической безопасности всех участников. Это особенно важно в призме новой волны всесторонних санкций против экономики России. Не выделяя правых и виноватых, можно с уверенностью утверждать, что теперь предстоит минимизировать влияние экономических ограничений со стороны Запада.

В определенной мере успешность противодействия санкционному давлению на уровне СНГ зависит, прежде всего, от самой России – от запаса прочности ее хозяйственного комплекса. Иными словами, если в Кремле смогут нивелировать влияние новых пакетов санкций, то они не скажутся и на других государствах Содружества. Пока Москва демонстрирует способность противостоять экономическим рискам, а также вести политику валютных интервенций для стабилизации курса рубля. Однако значение будут иметь средне- и долгосрочный сценарии прочности.

Наконец, Казахстан может вновь вернуться к опыту международной медиации. Уже не только как председатель СНГ, но и как не вовлеченный в конфликт постсоветский актор. Можно ожидать, что достижение договоренностей формата "Минск" между Россией и Украиной уже невозможно. На это не пойдет западный блок. Однако вполне реально подключение медиационной системы "Астана".

Источник - "Берлек-Единство"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645826220
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