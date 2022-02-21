Новый Минобраз (Рахим Саидзода) и другие кадровые подвижки в Таджикистане

01:46 26.02.2022

БРАТ ГЛАВЫ МВД ТАДЖИКИСТАНА ПОЛУЧИЛ НОВУЮ ДОЛЖНОСТЬ: ЭТО И ДРУГИЕ ПОДРОБНОСТИ КАДРОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ 21 ФЕВРАЛЯ



Глава АКН Хабибулло Вохидов

Пресс-служба президента Таджикистана подтвердила смену почти всего руководства системы министерства образования и науки. 21 февраля указами президента и постановлениями правительства "в сявзи с переходом на другую работу" были освобождены министр образования и науки, его заместители, а также глав Национального тестового центра и Агентства по надзору в образовательных учреждениях.



Новым министром образования и науки назначен ректор филиала МИСИС Рахим Саидзода, первым замминистра – ректор ХГУ Джуразода Джамшед, заместителями министра Хайрзода Шукрулло и Абдухоликзода Лутфия. Пока неизвестно, кто заменит Шохина Саидзода в руководстве агентства по надзору, но новым главой НТЦ вместо Хуршеда Икроми назначен бывший его первым заместителем Джаъфарзода Сабзаали.



Также Рахимзода Рахмонали Хамро покинул должность главы управления по борьбе с таможенными правонарушениями Таможенной службы Таджикистана и назначен заместителем директора Агентства по контролю наркотиков. Он – старший брат министра внутренних дел Таджикистана Рахимзода Рамазаона Хамро. Но пресс-служба президента в своем сообщении не назвав старшего Рахимзода по имени просто пишет, что "заместитель директора и главы нескольких управлений АКН были назначены из числа опытных и знающих свое дело специалистов".



Также 21 февраля решениями правительства Рахимзода Шабнам была назначена первым заместителем, а Чоршанбезода Сурадж и Собирзода Парвиз заместителями главы Комитета по делам молодежи и спорта



Президент также внес представление в парламент о назначении Мирзозода Абдукаххора и Махмадализода Махмурода Главными аудиторами Счетной палаты. Он также освободил Темура Бойзода от должности первого заместителя главы Хатлонского областного суда.



С согласия президента были назначены начальники некоторых управлений и таможенных пунктов Таможенной службы, а также новые руководители управлениф образования и здравоохранения Хатлонской области.



Эмомали Рахмон на встрече с новоназначенными кадрами обратил их внимание на необходимость реформы системы образования, а также призвал из честно служить в интересах народа и государства.



Таъиноти кадрӣ 21.02.2022

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Об освобождении Имомзода М.С. от должности

министра образования и науки

Республики Таджикистан



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

1. Освободить Имомзода Муҳаммадюсуфа Сайдали от должности Министра образования и науки Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.

2. Представить настоящий указ на утверждение Маджлиси Оли Республики Таджикистан.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

21 февраля 2022 года

№343



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Об освобождении Икроми Х.И. от должности

директора Национального центра тестирования при

Президенте Республики Таджикистан



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:



Освободить Икроми Хуршеда Икрома от должности директора Национального центра тестирования при Президенте Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

21 февраля 2022 года

№344



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Об освобождении Саидзода Ш. от должности директора

Агентства по надзору в сфере образования и науки

при Президенте Республики Таджикистан



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:



Освободить Саидзода Шохина от должности директора Агентства по надзору в сфере образования и науки при Президенте Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

21 февраля 2022 года

№345



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Об освобождении Бойзода Т.Г. от должности первого

заместителя председателя суда Хатлонской области



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:



Освободить Бойзода Темура Гулбой от должности первого заместителя председателя суда Хатлонской области в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

21 февраля 2022 года

№346



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



О назначении Саидзода Р.Х.

министром образования и науки

Республики Таджикистан



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

1. Назначить Саидзода Рахима Хамро министром образования и науки Республики Таджикистан.

2. Представить настоящий указ на утверждение Маджлиси Оли Республики Таджикистан.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

21 февраля 2022 года

№347



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



О назначении Джаъфарзода С.Ф. директором

Национального центра тестирования при

Президенте Республики Таджикистан



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:



Назначить Джаъфарзода Сабзали Файзали директором Национального центра тестирования при Президенте Республики Таджикистан.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

21 февраля 2022 года

№348



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



О назначении Рахимзода Р.Х. заместителем

директора Агентства по контролю за наркотиками

при Президента Республики Таджикистан



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:



Назначить Рахимзода Рахмонали Хамро заместителем директора Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

21 февраля 2022 года

№349