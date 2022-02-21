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|Новый Минобраз (Рахим Саидзода) и другие кадровые подвижки в Таджикистане
01:46 26.02.2022
БРАТ ГЛАВЫ МВД ТАДЖИКИСТАНА ПОЛУЧИЛ НОВУЮ ДОЛЖНОСТЬ: ЭТО И ДРУГИЕ ПОДРОБНОСТИ КАДРОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ 21 ФЕВРАЛЯ
Глава АКН Хабибулло Вохидов
Пресс-служба президента Таджикистана подтвердила смену почти всего руководства системы министерства образования и науки. 21 февраля указами президента и постановлениями правительства "в сявзи с переходом на другую работу" были освобождены министр образования и науки, его заместители, а также глав Национального тестового центра и Агентства по надзору в образовательных учреждениях.
Новым министром образования и науки назначен ректор филиала МИСИС Рахим Саидзода, первым замминистра – ректор ХГУ Джуразода Джамшед, заместителями министра Хайрзода Шукрулло и Абдухоликзода Лутфия. Пока неизвестно, кто заменит Шохина Саидзода в руководстве агентства по надзору, но новым главой НТЦ вместо Хуршеда Икроми назначен бывший его первым заместителем Джаъфарзода Сабзаали.
Также Рахимзода Рахмонали Хамро покинул должность главы управления по борьбе с таможенными правонарушениями Таможенной службы Таджикистана и назначен заместителем директора Агентства по контролю наркотиков. Он – старший брат министра внутренних дел Таджикистана Рахимзода Рамазаона Хамро. Но пресс-служба президента в своем сообщении не назвав старшего Рахимзода по имени просто пишет, что "заместитель директора и главы нескольких управлений АКН были назначены из числа опытных и знающих свое дело специалистов".
Также 21 февраля решениями правительства Рахимзода Шабнам была назначена первым заместителем, а Чоршанбезода Сурадж и Собирзода Парвиз заместителями главы Комитета по делам молодежи и спорта
Президент также внес представление в парламент о назначении Мирзозода Абдукаххора и Махмадализода Махмурода Главными аудиторами Счетной палаты. Он также освободил Темура Бойзода от должности первого заместителя главы Хатлонского областного суда.
С согласия президента были назначены начальники некоторых управлений и таможенных пунктов Таможенной службы, а также новые руководители управлениф образования и здравоохранения Хатлонской области.
Эмомали Рахмон на встрече с новоназначенными кадрами обратил их внимание на необходимость реформы системы образования, а также призвал из честно служить в интересах народа и государства.
Таъиноти кадрӣ 21.02.2022
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении Имомзода М.С. от должности
министра образования и науки
Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
1. Освободить Имомзода Муҳаммадюсуфа Сайдали от должности Министра образования и науки Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
2. Представить настоящий указ на утверждение Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
21 февраля 2022 года
№343
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении Икроми Х.И. от должности
директора Национального центра тестирования при
Президенте Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Освободить Икроми Хуршеда Икрома от должности директора Национального центра тестирования при Президенте Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
21 февраля 2022 года
№344
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении Саидзода Ш. от должности директора
Агентства по надзору в сфере образования и науки
при Президенте Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Освободить Саидзода Шохина от должности директора Агентства по надзору в сфере образования и науки при Президенте Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
21 февраля 2022 года
№345
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении Бойзода Т.Г. от должности первого
заместителя председателя суда Хатлонской области
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Освободить Бойзода Темура Гулбой от должности первого заместителя председателя суда Хатлонской области в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
21 февраля 2022 года
№346
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении Саидзода Р.Х.
министром образования и науки
Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
1. Назначить Саидзода Рахима Хамро министром образования и науки Республики Таджикистан.
2. Представить настоящий указ на утверждение Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
21 февраля 2022 года
№347
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении Джаъфарзода С.Ф. директором
Национального центра тестирования при
Президенте Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить Джаъфарзода Сабзали Файзали директором Национального центра тестирования при Президенте Республики Таджикистан.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
21 февраля 2022 года
№348
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении Рахимзода Р.Х. заместителем
директора Агентства по контролю за наркотиками
при Президента Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить Рахимзода Рахмонали Хамро заместителем директора Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
21 февраля 2022 года
№349