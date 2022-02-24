 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ДонбассФронт. Укрармия сдала Старобельск и Северодонецк
07:02 26.02.2022

ВСУ без боя сдали два города в ЛНР

Военные украинской армии без боя сдали два города на освобождаемой от оккупации территории ЛНР: Старобельск и Северодонецк.

Об этом сообщил находящийся на Донбассе военкор Андрей Руденко.

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По предварительным данным, подразделения украинской армии покидают Донбасс по приказу президента Владимира Зеленского и перебрасываются к Киеву и Харькову.

Об этом сообщает репортер ВГТРК Андрей Руденко.

"Появилась информация о том, что Зеленский отдал указ частям ВСУ покинуть укрепительный район с ДНР и ЛНР и начать марш бросок на Киев и Харьков, чтобы помочь удержать эти направления.

Данную информацию подтверждает выход ВСУ из Старобельска и Северодонецка в ЛНР, а также приходит информация, что ВСУ уходят из Угледара ДНР (по этому направлению инфа не проверена)", - пишет военкор в своем Telegram-канале "Репортер Руденко V".

Источник: https://rusvesna.su/news/1645823998

Источник - rusvesna.su
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