 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Счет пошел на часы: Когда Киев сдастся Российской армии, - Е.Жуков
07:57 26.02.2022

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с канцлером Австрии Карлом Нехаммером признался, что не знает, сколько сможет продержаться Киев. Какие существуют прогнозы?

25 февраля,
[p>Украинские военнослужащие патрулируют контрольно-пропускной пункт 25 февраля 2022 года в Киеве, Украина. Обложка © Getty Images / Anastasia Vlasova[/p>
Украинские военнослужащие патрулируют контрольно-пропускной пункт 25 февраля 2022 года в Киеве, Украина. Обложка © Getty Images / Anastasia Vlasova

Fox News: 72 часа

Еще в начале февраля, почти за три недели до того, как президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, генерал армии США Марк Милли предположил, что в случае наступления Российской армии Киев "может пасть в течение 72 часов". Эту информацию телеканал Fox News опубликовал 5 февраля 2022 года.

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Newsweek: 96 часов

Как сообщил еженедельный новостной журнал Newsweek, американская разведка предрекла режиму Зеленского капитуляцию в течение 96 часов. Источник, пожелавший сохранить анонимность, сообщил, что захват Россией стратегических объектов, включая Чернобыльскую АЭС, - лишь "начальная фаза масштабной кампании". Экс-офицер американской разведки, выступивший инкогнито, сказал, что после работы российской военной авиации и артиллерии начнется настоящая наземная война, в ходе которой Киев сдастся за несколько дней.

Он отметил, что украинские военные окажут сопротивление, но на исход это не повлияет. Источник, назвавшийся "близким к правительству президента Украины Владимира Зеленского", подтвердил, что Киев, скорее всего, будет к выходным сдан. Однако он также заявил, что говорить об отставке Правительства Украины пока рано, ведь "украинцы держатся лучше, чем ожидалось". Дипломатический представитель НАТО согласился с оценкой вышеперечисленных источников.

Национальная гвардия Украины и подразделения спецопераций ВСУ проводят учения в Припяти. Фото © ТАСС / AP / Mykola Tymchenko
Национальная гвардия Украины и подразделения спецопераций ВСУ проводят учения в Припяти. Фото © ТАСС / AP / Mykola Tymchenko

Политолог и журналист Руслан Осташко в своем телеграм-канале прокомментировал происходящее так: "Что-то мне подсказывает, что это произойдет гораздо раньше".

Будто бы в подтверждение этого 25 февраля телеканал CNN сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского срочно вывезли в бункер из-за приближения российских войск к Киеву. Несмотря на мнения коллег и факты, в западных СМИ существуют и противоположные мнения по поводу судьбы Украины.

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Штурм Киева и опережение графика

Министр обороны Британии Бен Уоллес в своем интервью Sky News не обозначил точных сроков достижения Российской армией поставленных целей. Но высказал мнение, что Россия "отстала от ожидаемого графика". По его же мнению, "Россия не достигла своих целей". Затем он зачем-то напомнил о Крымской войне, сказав, что Россия рискует увязнуть в новом конфликте. И добавил про то, как в 1853 году в Крыму "шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I". Только министр обороны Британии забыл, что Крымская война оказалась одной из самых бессмысленных в истории и ничего хорошего победителям не принесла.

Однако уже 25 февраля в Минобороны России сообщили, что проведена успешная высадка десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. При захвате уничтожено более 200 националистов из спецподразделений Украины. Потерь в Российских вооруженных силах нет.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков пояснил, что все намеченные Российской армией цели достигаются с некоторым опережением графика.

Ситуация сложная, но можно сделать вероятностные раскладки. Первое: план операции предполагает, что на западной границе с Украиной решение полного комплекса проблем и завершение операции запланировано на 2 марта. Об этом можно судить по тому, что аэропорты юго-восточной части России закрыты до этого числа. Исходя из этого можно судить, что операция завершится к этому времени

Константин Сивков

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук

[p>Ситуация сложная, но можно сделать вероятностные раскладки. Первое: план операции предполагает, что на западной границе с Украиной решение полного комплекса проблем и завершение операции запланировано на 2 марта. Об этом можно судить по тому, что аэропорты юго-восточной части России закрыты до этого числа. Исходя из этого можно судить, что операция завершится к этому времени[/p>
Сивков предположил, что Киев и крупные города Украины могут быть взяты ориентировочно в воскресенье или понедельник.

Судя по характеру действий наших войск и по заявлению нашего официального руководства, а также заявлениям противоположной стороны, первый этап операции прошел полностью успешно и даже с некоторым опережением графика

Константин Сивков

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук

[p>Судя по характеру действий наших войск и по заявлению нашего официального руководства, а также заявлениям противоположной стороны, первый этап операции прошел полностью успешно и даже с некоторым опережением графика[/p>
По словам эксперта, это означает, что план операции выполняется успешно и существуют отличные шансы на ее быстрое завершение. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия готова к переговорам с Украиной, если ее вооруженные силы прекратят сопротивление.

Тотальная демилитаризация: Какие объекты Минобороны Украины уничтожила Российская армия
Авторы
Евгений Жуков

Источник - life.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645851420
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