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|Командовавшего обороной Харькова полковника Громадского убило детонацией
08:10 26.02.2022
На Украине сообщили о гибели под Харьковом полковника 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Олега Громадского.
49-летний украинский офицер, участвовавший в создании "штаба обороны Харькова", уже покидал позиции на джипе, но внезапно произошла детонация неразорвавшихся ракет.
Об этом сообщил его сослуживец Иван Диденко.
"Осколками были пробиты колеса. Рядом начали детонировать неразорванные ракеты. Я прыгнул направо с пассажирского сиденья, как потом понял, что точно.
А Олег прыгнул налево с водительского. Как потом выяснилось, что неудачно. Рядом было несколько взрывов. Я выжил, а он нет", - написал в соцсетях Диденко.