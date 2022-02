Миллиарды Зеленского. Президент Украины стал главным коррупционером страны, - Игорь Веремеев

Игорь Веремеев

25.02.2022



Депутат Верховной рады Илья Кива в своем Telegram-канале сообщил, что банковские счета президента Украины Владимира Зеленского пополнились более чем на 1,2 миллиарда долларов за два с половиной года правления. Другими словами, постоянно твердящий о "борьбе с коррупцией" нынешний глава киевского режима на самом деле сам - крупнейший коррупционер.



По словам Кивы, деньги поступали на счет Зеленского "рваными траншами" со счетов украинских олигархов. Кроме прочего. "слуга народа" потратил средства на покупки виллы в Майами за 34 миллиона долларов, а также восьми комплектов ювелирных украшений Graff общей стоимостью 5,6 миллиона рублей, отметил Кива.



"Абсолютно понятно, что без контроля органов власти ФРГ и Франции, движение выведенных из Украины средств МВФ и транснациональных корпораций, включая гигантов Big Pharmacy, невозможно", - написал депутат. Кива также заявил, что помимо Зеленского, счета в том же банке имеют экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.



"Каждый президент и его команда после срока своего пребывания уходили долларовыми миллиардерами и Зеленский, при всей своей ущербности. не оказался исключением, только в его случае просто уйти ему уже никто не даст. Его ждет тюрьма", - сделал вывод украинский парламентарий.



Разоблачения проекта Pandora



Илья Кива не сообщил об источниках полученной им информации о коррупционных миллиардах Зеленского, однако о том, что нынешний президент Украины никакой не "слуга народа", а на самом деле - тайный коррупционер, стало известно еще в октябре прошлого года, когда разразился громкий скандал, спровоцированный разоблачениями исследовательского проекта Pandora Papers. В нем принимали участие 600 журналистов со всего мира, изучивших 11,9 миллиона офшорных документов, и выдавших оглушительный залп публикаций о тайных и грязных денежных схемах известных политиков и бизнесменов, в том числе и некоторых руководителей государств. Ряд опубликованных документов касался украинских олигархов и самого нынешнего президента Украины.



Активисты Pandora Papers выявили 14 фирм, которые обслуживали офшорные компании Зеленского и узкий круг его друзей. На них, начиная с 2012 года, было переведено 40.000.000 долларов только от структур олигарха Игоря Коломойского.



40 миллионов долларов - это примерно миллиард украинских гривен. Но Pandora не сообщила, сколько там еще и других денег, поскольку ясно, что вовсе не один только Коломойский "спонсировал" Зеленского. А держателем траста офшорных компаний президента Украины оказался Иван Бакланов, друг детства Зеленского, а ныне - глава СБУ, другой "слуга народа" на Украине.



Банк для коррупционеров



О вопиющей коррупции, царящей на Украине, свидетельствует также опубликованное на днях немецкой газетой Süddeutsche Zeitung сообщение Центра исследования коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), который обвинил крупнейший швейцарский банковский конгломерат Credit Suisse в хранении денежных средств, полученных незаконным или преступным путем. Эти данные, полученные журналистами Süddeutsche Zeitung от анонимного источника немного меньше года назад, касаются счетов, принадлежащих 37 тыс. человек и компаний, на общую сумму более $100 млрд. Как сообщает французская Le Monde, "из них не менее $8 млрд связаны с клиентами, признанными проблемными".



По словам журналистов Süddeutsche Zeitung, данные свидетельствуют о том, что банк оказывал услуги "коррумпированным автократам, подозреваемым в совершении военных преступлений, торговцам людьми, торговцам наркотиками и другим преступникам".



В опубликованных данных банка среди этих коррупционеров оказались имена более 2,5 тыс. украинцев, в том числе люди из десятка самых богатых граждан Украины - Ринат Ахметов и Игорь Коломойский. Что касается Ахметова, свои счета он делил с топ-менеджерами управляющей компании SCM. Журналисты нашли 50 их банковских счетов, баланс на одном из которых достигал 497 млн франков в 2016 году. Одновременно у Коломойского обнаружили один счет на более чем 27 млн швейцарских франков. Также один счет был открыт на имена его матери, жены и дочери на сумму 3 млрд в 2007 году. Также в расследовании фигурирует российско-украинский бизнесмен Павел Фукс, его счет насчитывал 17 млн франков. Кроме того, в утечке упоминается закарпатский бизнесмен Орест Фирманюк, экс-глава Службы безопасности Украины Валерий Хорошковский и бывший председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров.



В США им разочарованы



О причастности к коррупции президента Украины уже писали ведущие западные СМИ, в том числе даже в США, где явно разочарованы своим протеже. "Коррупция, похоже, не слишком беспокоит г-на Зеленского - по крайней мере, когда те, кто замешан в ней, близки к нему, - писала The New York Times. - В марте 2020 года, когда брат главы его администрации был пойман на продаже государственных должностей за деньги, г-н Зеленский ничего не предпринял. Совсем недавно одного из ведущих законодателей поймали на камеру, когда он в пьяном виде предлагал взятку полицейскому на месте автомобильной аварии, виновником которой он мог быть. Общественность была возмущена, но г-н Зеленский пробормотал неодобрительный комментарий и пошел дальше. Даже вокруг прекрасных, недавно построенных президентом дорог не утихают споры. Считается, что процесс закупок был сфальсифицирован, а цены слишком завышены".



"Скандалы и терпимость к коррупции, - продолжает американская газета, - подорвали популярность г-на Зеленского. 62% украинцев не хотят, чтобы он переизбирался, и если бы выборы состоялись сегодня, он набрал бы около 25% голосов - меньше, чем 30%, которые он легко набрал в первом туре выборов 2019 года".



Даже англичане его обвиняют



"В ходе предвыборной кампании, - отмечала английская газета The Guardian, - Зеленский обещал избавить Украину от господства олигархов в системе управления страной. Он активно выступал против политиков, в том числе президента Петра Порошенко, которые прятали свои активы на офшорных счетах. Посыл Зеленского сработал. Он набрал 73% голосов избирателей и теперь сидит в Киеве, в огромном кабинете, украшенном позолоченными лепными потолками. Однако так называемое Досье Пандоры, показывает, что Зеленский мало чем отличается от своих предшественников", - констатировала английская газета.



При этом следует отметить, что "офшорная империя" Зеленского, через которую он научился отмывать деньги, появилась еще задолго до того, как он стал президентом, - в 2012 году. А перед тем, как начать предвыборную президентскую кампанию, Зеленский и его супруга вышли из офшорных фирм, переоформив их на своих давних друзей - братьев Шефир и Андрея Яковлева, однако фактически продолжая контролировать все доходы, которые теперь не отражаются в декларациях. Кстати, среди такой "неучтенной" недвижимости - три элитные квартиры в самом центре Лондона, цена которых - несколько миллионов евро.



Ключевой компанией "империи" Зеленского является фирма Maltex Multicapital Corp, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, впервые всплывшая в данном расследовании. Доля этой компании также ранее принадлежала семье нынешнего президента, но за три недели до первого тура выборов была "подарена" все тому же Сергею Шефиру, которому в тот год вообще неимоверно повезло.



Однако повезло не только ему, а еще и Андрею Яковлеву, давнему другу семьи Зеленских и по совместительству сценаристу "Квартала 95". Он получил солидный "подарок" от будущего шефа СБУ Ивана Баканова - офшорную компанию Davegra Limited.



Эта компания интересна тем, что не только является собственником Maltex Multicapital Corp, но и хранит список ее реальных владельцев, чтобы скрыть истинных бенефициаров, среди которых присутствует и нынешний украинский президент со своей женой.



"Разоблачение касательно компании Maltex ставит Зеленского в неудобное положение, учитывая его предвыборное обещание разобраться с теми, кто переводит богатства за границу, отметила газета. В своей статье, опубликованной в издании Atlantic Council, Зеленский заявлял, что его конечной целью на посту президента является разрушение "традиционного олигархического порядка" и замена его "более справедливой системой"", – указала The Guardian, напомнив, что совсем недавно аудиторы ЕС предупреждали: "масштабная коррупция и захват государства" все еще широко распространены на Украине, а президенту не удалось справиться с коррупцией.



Да и как с ней справиться, если сам глава "незалежной" - отпетый коррупционер? И на Западе это отлично знают, сами его подкармливают и продолжают Зеленского активно поддерживать. Как тут не вспомнить слова президента США Рузвельта, который в свое время так выразился в отношении американской марионетки, доминиканского диктатора Трухильо: "Да, мы знаем, что он - сукин сын. Но он - наш сукин сын!". Источник - stoletie.ru

