Ранее непобедимый каз-боксер Канат Ислам обидно проиграл по очкам британцу Келли

08:29 26.02.2022

Канат Ислам потерпел первое поражение в профессиональном боксе

боксер Казахстан Фото: Instagram/islamkanatqazaq

26 февраля казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам (28-0, 22 КО) проиграл в поединке за вакантный титул WBO Global британскому спортсмену Джеймсу Килрэйну Келли, сообщает Zakon.kz.

Бой прошел в Плант-Сити (США, штат Флорида). Боксеры в десятираундовом поединке оспаривали вакантный титул WBO Global в среднем весе.



Бой уложился в положенные 10 раундов, итогом которого стала победа британца Келли решением судей.



Тем самым, Канат Ислам потерпел первое поражение за всю свою профессиональную карьеру. Это случилось в 29-м бою на ринге. А представитель Англии добился успеха в 26-й раз.



Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +100% к первому пополнению.



Куандык Шынасилов