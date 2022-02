Трубопроводная политика: что будет, если Путин перекроет газ в Европу? - Spectator

10:24 26.02.2022

Трубопроводная политика: что будет, если Путин перекроет газ в Европу? (The Spectator, Великобритания)



Если Европа временно откажется закупать энергию у России, той же Германии останется только молиться, чтобы конфликт быстро закончился, пишет The Spectator.При этом цены на энергоносители останутся высокими до 2025 года, уточняет автор статьи.

Когда Германия приостановила одобрение спорного российского газопровода "Северный поток - 2" в ответ на недавнюю агрессию Путина, цена на нефть марки Brent подскочила до 100 долларов за баррель. Вообще цены на нефть сейчас впятеро выше нижней отметки 2020 года, да и само название марки по ныне несуществующему месторождению Брент в Северном море живо напоминает о том, насколько Великобритания уязвима. А то, что на долю России приходится лишь 3% нашего энергетического импорта, никакого значения не имеет, потому что за нефть и газ из Норвегии, США и стран Персидского залива мы платим по мировым ценам - а они определяются как физическими ограничениями, так и настроениями мирового рынка. Например, прекращение поставок российского газа через Украину напрямую затронет лишь Словакию, Австрию и Италию, но не сомневайтесь - наши цены тоже подскочат.

Что же будет дальше? Если Россия прекратит все остальные поставки энергоносителей в Европу (через Польшу, Белоруссию и Турцию и напрямую в Германию по трубопроводу "Северный поток-1"), она лишится половины своих валютных поступлений. Если Европа временно откажется закупать энергию у России, той же Германии останется только молиться, чтобы конфликт быстро закончился. В противном случае ей придется судорожно искать альтернативные источники, - ведь из-за постепенного отказа от атомной энергии и угля она все сильнее зависит от российского газа. Поэтому-то она и самый ненадежный из западных союзников.

По правде говоря, оба этих крайних варианта маловероятны. Но рыночная паника и кратковременные перебои с поставками - вполне. Между тем, давайте вспомним, что в середине 2008 года цена на нефть марки Brent достигла пика в 147 долларов, а Goldman Sachs даже предсказывал, что она может подняться до 200 долларов. Таким образом мы пока не видели в зимнем скачке цен ничего такого, что предвещало бы ускоренную инфляцию, а Goldman Sachs считает, что цены на энергоносители будут оставаться высокими до 2025 года.



В худшем случае, если прошлые тенденции сохранятся, устойчивое восстановление экономики обернется спадом или рецессией. В лучшем случае, ускорятся инвестиции в отечественные возобновляемые источники энергии, ЕС станет закупать больше газа в США и Катаре и практически перестанет в России, - а путинский режим рано или поздно обанкротится. Будем надеяться.



Автор: Мартин Вандер Вейер (Martin Vander Weyer) - деловой редактор The Spectator и автор еженедельной колонки