Призраки над Киевом. Машина украинской дезинформации набирает бешеные обороты, - В.Пойманов

10:27 26.02.2022

ВЛАДИМИР ПОЙМАНОВ | 26.02.2022 |



Уверения киевских властей, что "ситуация под контролем", оказались полнейшим блефом. Для киевского режима ситуация стремительно развивается в худшую сторону, а украинские богатеи, еще не упаковавшие чемоданы, продолжают лихорадочно их паковать.



Исход принял внушительный характер. 25 февраля на западных границах Украины наблюдалось настоящее столпотворение машин. На КПП "Краковец" в Львовской области стремилось выехать в Польшу столько автомобилей, что они выстроились в две шеренги на 30 км. Люди с детьми штурмовали единственный пеший переход Шегини, очередь растянулась на 20 километров, к концу дня она увеличивалась, образовывались давки, то и дело возникали ссоры, с людьми происходили обмороки. Польские пограничники особых требований к беглецам не предъявляли, просили показать загранпаспорт, после чего отправляли прибывших в лагерь для беженцев.



Все жители украинской столицы, имевшие возможность сбежать, ею уже воспользовались. "Укрзализныця" сообщала 25 февраля, что организовала поезда из Киева в западном направлении и "вагонов достаточно для безопасной эвакуации около 10 тыс. человек до конца суток". Киевские улицы опустели. Все частные киоски и магазины закрылись, а из крупных торговых сетей работают лишь единицы, причем хлеба уже нет.



Закрытие торговых точек объясняется тем, что, если верить министру обороны Алексею Резникову, силам территориальной обороны только в Киеве раздали 18 тыс. автоматов с патронами. Опасаются массового мародерства: оружие получают элементы, которые сразу устраивают в городе перестрелки, беря под контроль мелких предпринимателей в стиле 90–х годов. Эти молодцы, не стесняясь, разгуливают по Киеву с новенькими автоматами АКМСУ со складным прикладом и укороченным стволом. Украинские военные сообщают также, что "батальоны территориальной обороны Киева получили NLAW" (шведская переносная противотанковая управляемая ракета).



Ракеты NLAW в Киеве



Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров, "чтобы остановить гибель людей" и даже допустил нейтральный статус Украины. Что-то этому незадачливому президенту, пока он еще остается на своем посту, конечно, надо делать, но его разочаровал глава МИД РФ Сергей Лавров: "Зеленский сам упустил возможности переговоров по безопасности. Никто не собирается оккупировать Украину. Россия готова к переговорам в любой момент, когда ВС Украины сложат оружие".



Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк призналась, что коллективный Запад, превративший Украину в колонию и накачивающий ее оружием, сам воевать не спешит. Мол, пусть эти славяне убивают друг друга.



Политолог Петр Акопов заявил: "Россия не забирает себе территорию Донбасса. Она меняет Украину в целом. Речь идет о тотальной смене власти и ликвидации постмайданной Украины". А известный российский журналист Виталий Третьяков говорит, что новые люди, которые будут "представлять Украину на переговорах, пойдут на уступки России в части отказа от вступления в НАТО, возврата к нейтральному статусу и денацификации". Только действительно ли это будут новые люди и будут ли они способны отвечать за свои слова?



Взятие в Киеве неких диверсантов



Вопрос не только в том, как долго продлится специальная военная операция российских вооруженных сил на Украине. Важно, как эта операция повлияет на жизнь и сознание обычных людей в условиях объявленной Москвой "демилитаризации и денацификации Украины". Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что не менял правила по безналичным расчетам, в том числе через POS-терминалы в торговых сетях, но не исключено, что сейчас останутся в ходу только наличные, чего уже требуют некоторые торговые сети.



И может только рассмешить заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что "правительство приняло решение осуществить государственные внутренние заимствования в объеме до 400 млрд. грн. путем поэтапного выпуска военных облигаций". Какой, извините, ненормальный подпишется на заем при этих властях?



Все украинские фигуранты списка Fobes с Украины уже бежали. Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян сделать запасы воды, еды и вещей первой необходимости. Все храмы УПЦ открыли подвалы, чтобы люди могли в них укрыться.



А машина украинской дезинформации набирает бешеные обороты. Якобы некий украинский летчик, которого СМИ окрестили "киевским призраком", за 30 часов сбил… шесть (!!!) российских военных самолетов: два Су-35, столько же Су-25, и по одному Су-27 и МиГ-29. Кормить граждан чем-то, кроме рассказов о призраках, эти власти больше не могут.