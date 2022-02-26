 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 26.02.2022
11:26  Украина – бои на четырех направлениях и в информационном пространстве, - В.Прохватилов
11:12  Влиятельный тадж-чиновник Рохбар отрицает инфу о $10 млн в Credit Suisse
11:02  Новый министр образования и науки Таджикистана Саидзода. Кто он?
10:40  К вопросу об истоках "украинской проблемы", - Данияр Ашимбаев
10:37  В ЕАЭС поищут единый ответ на внешнее давление. В Нур-Султане прошло заседание межправсовета союза, - "Къ"
10:27  Призраки над Киевом. Машина украинской дезинформации набирает бешеные обороты, - В.Пойманов
10:24  Трубопроводная политика: что будет, если Путин перекроет газ в Европу? - Spectator

08:29  Ранее непобедимый каз-боксер Канат Ислам обидно проиграл по очкам британцу Келли
08:27  Миллиарды Зеленского. Президент Украины стал главным коррупционером страны, - Игорь Веремеев
08:10  Командовавшего обороной Харькова полковника Громадского убило детонацией
07:57  Счет пошел на часы: Когда Киев сдастся Российской армии, - Е.Жуков
07:02  ДонбассФронт. Укрармия сдала Старобельск и Северодонецк
01:46  Новый Минобраз (Рахим Саидзода) и другие кадровые подвижки в Таджикистане
01:01  Цены на нефть получили военную премию
00:58  Если Росатом попросят из Европы, то в Узбекистане и Казахстане у него все лучше сложится, - Анна Козырева
00:57  Тяжелый год председательства Казахстана в СНГ, - Алексей Чекрыжов
00:54  Ирак в затяжном кризисе, - Леонид Савин
00:53  В Туркменистане изобрели антиковидный хлеб, но не могут обеспечить госмагазины даже обычным
00:50  Началась ли Первая глобальная война? - В.Винников
00:39  Может ли Китай стать посредником между Россией и Украиной, - В.Скосырев
00:27  Генерал Назарзода - новый протектор Таджикистана на Памирах (нач-к УВД ГБАО)
00:23  Биолаборатории Пентагона и специальная военная операция на Украине, - В.Катасонов
00:03  Лидеры постсоветских республик испугались использовать слова "военная операция", - "МК"
Пятница, 25.02.2022
18:54  Хитлер - капут! Спецназ Германии в срочном порядке вывез из Киева руководителя разведки ФРГ Каля
18:36  ШОС под председательством Узбекистана: путь к восходящему Востоку, - Игорь Панкратенко
18:20  После окончания военных действий мир станет другим, - "МК"
16:58  Скончался солист легендарной кыргызской группы "Достор" Таалайбек Нурманбетов
16:57  Как отразится "не наша война" на Казахстане?
16:55  Последствия кризиса на Украине почувствует весь мир - Bloomberg
16:53  Мираж атомной бомбы погубил Украину, - Б.Султанов
16:51  Как сдавали Украину, - Ростислав Ищенко
16:48  Аким казахстанского Кентау задержан за взятку в $98 тысяч
14:29  Associated Press: звуки стрельбы слышны в правительственном квартале в Киеве
13:57  Узбекистан эвакуирует своих граждан из Украины через Польшу
12:16  Грузия отказалась поддержать санкции Запада против России
11:37  "Это не наши... Гостомель взяли", - ошарашенно говорит укр-летчик (видео)
10:24  Среднежузовец Марат Ахметжанов возглавил МВД Казахстана
09:32  Гизат Нурдаулетов пересел из кресла Генпрокурора в секретари Совбеза Казахстана
09:10  Армия Z аккуратно освободила Мелитополь и поехала в Запорожье
08:58  Казахстану нужен экстренный план преобразования энергетики, - П.Своик
08:40  Отдел внутренней политики Администрации К.Токаева возглавил Болат Тлепов
08:19  И.Стрелков: Итоги 1-го дня боев. Южный фронт укров рухнул
07:41  Ранее сидевший за взятки Жамгырчиев станет новым депутатом КырПарламента от партии "Альянс"
07:25  Сын Рахмона Рустам Эмомали стрелял в главу ГКНБ Таджикистана Саймумина Ятимова?
06:56  Региональная политика в Таджикистане: уроки гражданской войны, ГБАО и статус Дангары, - З.Дадабаева
06:50  Власти Узбекистана отменили масочный режим
06:48  Дарига Назарбаева сложила полномочия депутата Мажилиса Казахстана
06:45  Армия Z. Что означает загадочный символ на бортах российской военной технике?
06:07  Специальная военная операция и глобальный геополитический сдвиг, - Ю.Борисов
06:05  Глубина операции – вся территория Украины. Итоги первого дня войны, - В.Прохватилов
05:43  Чеченский батальон "Восток" заходит в тыл окруженной в Мариуполе группировке укр-нациков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Призраки над Киевом. Машина украинской дезинформации набирает бешеные обороты, - В.Пойманов
10:27 26.02.2022

ВЛАДИМИР ПОЙМАНОВ | 26.02.2022 |

Уверения киевских властей, что "ситуация под контролем", оказались полнейшим блефом. Для киевского режима ситуация стремительно развивается в худшую сторону, а украинские богатеи, еще не упаковавшие чемоданы, продолжают лихорадочно их паковать.

Исход принял внушительный характер. 25 февраля на западных границах Украины наблюдалось настоящее столпотворение машин. На КПП "Краковец" в Львовской области стремилось выехать в Польшу столько автомобилей, что они выстроились в две шеренги на 30 км. Люди с детьми штурмовали единственный пеший переход Шегини, очередь растянулась на 20 километров, к концу дня она увеличивалась, образовывались давки, то и дело возникали ссоры, с людьми происходили обмороки. Польские пограничники особых требований к беглецам не предъявляли, просили показать загранпаспорт, после чего отправляли прибывших в лагерь для беженцев.

Все жители украинской столицы, имевшие возможность сбежать, ею уже воспользовались. "Укрзализныця" сообщала 25 февраля, что организовала поезда из Киева в западном направлении и "вагонов достаточно для безопасной эвакуации около 10 тыс. человек до конца суток". Киевские улицы опустели. Все частные киоски и магазины закрылись, а из крупных торговых сетей работают лишь единицы, причем хлеба уже нет.

Закрытие торговых точек объясняется тем, что, если верить министру обороны Алексею Резникову, силам территориальной обороны только в Киеве раздали 18 тыс. автоматов с патронами. Опасаются массового мародерства: оружие получают элементы, которые сразу устраивают в городе перестрелки, беря под контроль мелких предпринимателей в стиле 90–х годов. Эти молодцы, не стесняясь, разгуливают по Киеву с новенькими автоматами АКМСУ со складным прикладом и укороченным стволом. Украинские военные сообщают также, что "батальоны территориальной обороны Киева получили NLAW" (шведская переносная противотанковая управляемая ракета).

Ракеты NLAW в Киеве

Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров, "чтобы остановить гибель людей" и даже допустил нейтральный статус Украины. Что-то этому незадачливому президенту, пока он еще остается на своем посту, конечно, надо делать, но его разочаровал глава МИД РФ Сергей Лавров: "Зеленский сам упустил возможности переговоров по безопасности. Никто не собирается оккупировать Украину. Россия готова к переговорам в любой момент, когда ВС Украины сложат оружие".

Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк призналась, что коллективный Запад, превративший Украину в колонию и накачивающий ее оружием, сам воевать не спешит. Мол, пусть эти славяне убивают друг друга.

Политолог Петр Акопов заявил: "Россия не забирает себе территорию Донбасса. Она меняет Украину в целом. Речь идет о тотальной смене власти и ликвидации постмайданной Украины". А известный российский журналист Виталий Третьяков говорит, что новые люди, которые будут "представлять Украину на переговорах, пойдут на уступки России в части отказа от вступления в НАТО, возврата к нейтральному статусу и денацификации". Только действительно ли это будут новые люди и будут ли они способны отвечать за свои слова?

Взятие в Киеве неких диверсантов

Вопрос не только в том, как долго продлится специальная военная операция российских вооруженных сил на Украине. Важно, как эта операция повлияет на жизнь и сознание обычных людей в условиях объявленной Москвой "демилитаризации и денацификации Украины". Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что не менял правила по безналичным расчетам, в том числе через POS-терминалы в торговых сетях, но не исключено, что сейчас останутся в ходу только наличные, чего уже требуют некоторые торговые сети.

И может только рассмешить заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что "правительство приняло решение осуществить государственные внутренние заимствования в объеме до 400 млрд. грн. путем поэтапного выпуска военных облигаций". Какой, извините, ненормальный подпишется на заем при этих властях?

Все украинские фигуранты списка Fobes с Украины уже бежали. Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян сделать запасы воды, еды и вещей первой необходимости. Все храмы УПЦ открыли подвалы, чтобы люди могли в них укрыться.

А машина украинской дезинформации набирает бешеные обороты. Якобы некий украинский летчик, которого СМИ окрестили "киевским призраком", за 30 часов сбил… шесть (!!!) российских военных самолетов: два Су-35, столько же Су-25, и по одному Су-27 и МиГ-29. Кормить граждан чем-то, кроме рассказов о призраках, эти власти больше не могут.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645860420
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 22 февраля 2022 года №814
- Сенаторы назначили нового члена Центральной избирательной комиссии
- Совместное заявление Правительства и Национального Банка Республики Казахстан по Программе защиты тенговых вкладов
- Премьер-Министр РК А. Смаилов встретился с Председателем Коллегии ЕЭК М. Мясниковичем
- К вопросу о ситуации на Украине
- О повышении базовой ставки до 13,5%
- Государственный секретарь провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
- Кадровые перестановки
- Гранты СМИ и правозащитникам: американский фонд опубликовал отчет о финансировании НКО в Казахстане в 2021 году
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  