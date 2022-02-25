В ЕАЭС поищут единый ответ на внешнее давление. В Нур-Султане прошло заседание межправсовета союза, - "Къ"

10:37 26.02.2022

На заседании межправсовета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое прошло вчера в Нур-Султане, премьер-министры "пятерки" в том числе обсудили необходимость выработки единого курса по снижению негативного эффекта от "внешнего давления" на страны союза. Пока никаких решений о единых ответных мерах нет, на заседании были лишь еще раз названы давно предлагаемые рецепты снижения внешней зависимости - такие, как совместные проекты ЕАЭС в сфере продовольственной безопасности и импортозамещения, а также переход на расчеты в национальных валютах.



На встрече в Нур-Султане глава правительства РФ Михаил Мишустин получил от премьера Белоруссии Романа Головченко (справа) заверения в том, что Минск обеспечит "безопасность на западных рубежах Союзного государства"



На встрече в Нур-Султане глава правительства РФ Михаил Мишустин получил от премьера Белоруссии Романа Головченко (справа) заверения в том, что Минск обеспечит "безопасность на западных рубежах Союзного государства"



Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ



На заседании межправсовета стран ЕЭАС в Нур-Султане тема внешнего давления на страны "пятерки" не стала главной, но все же прозвучала вполне отчетливо. При этом о причинах новых санкций в отношении РФ премьеры публично не говорили. Лишь до заседания совета на двусторонней встрече премьера Белоруссии Романа Головченко и главы правительства РФ Михаила Мишустина "украинская тема" прозвучала вскользь. Белорусский премьер заверил российского коллегу, что Минск обеспечит "безопасность на западных рубежах Союзного государства" и "ни одна пуля, и ни один снаряд не попадет с этого направления в спину русского солдата".



Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на заседании отметил, что у ЕАЭС уже есть "опыт, когда внешнее давление на одну из стран приводит к каскадному воздействию на весь союз". Призвав "принять совместные меры по нивелированию" таких последствий, рецепты он предложил в целом известные - это реализация совместных проектов в сфере продовольственной безопасности и импортозамещения, а также давно обсуждающийся переход на расчеты в национальных валютах.



Впрочем, по предложению президента Казахстана Касым-Жамарт Токаева, в ЕАЭС планируется создать рабочую группу для оценки рисков и выработки экономических мер для смягчения последствий санкций. Роман Головченко после заседания отметил, что страны союза намерены вырабатывать единый курс для снижения негативных эффектов, добавив при этом, что "пока решение о единых ответных мерах не принято - возможно, в этом и нет необходимости, так как у каждой страны своя политика".



Согласованности странам пятерки не всегда хватает и на "внутреннем фронте". Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил, что доля взаимной торговли в общем товарообороте ЕАЭС составляет менее 15% и недостаточна для обеспечения стабильности внутреннего рынка - в других похожих интеграционных объединениях она превышает 40%. Для роста показателя, следовало из его выступления, "пятерке" нужно решить многолетнюю проблему наличия барьеров на внутреннем рынке. Пока, по его словам, борьба с ними порой носит формальный характер. По мнению господина Смаилова, надо разработать экономическую оценку ущерба от барьеров для интеграции, а также взвешенно подходить к принятию решений, затрагивающих взаимную торговлю. Например, по его словам, запрет на поставки российских лесоматериалов внутри союза "фактически парализует деятельность целых отраслей промышленности в Казахстане".



Задачу в сфере внешней торговли в ЕАЭС видят в обелении импорта - по словам Михаила Мишустина, с 1 июня запускается проект по прослеживаемости поставок холодильного и морозильного оборудования: "Если проект будет востребован, можно будет расширить его и на другие виды продукции, контролировать путь их движения от производителя до конечного потребителя". Алихан Смаилов призвал к дополнительным усилиям в части обеления импорта из Китая. Казахстан уже усилил таможенный контроль на границе с КНР, что за два неполных месяца привело к росту оформления товаров и увеличению поступлений от пошлин. Однако этого недостаточно, сказал премьер: теперь наблюдается рост импорта из КНР в соседние страны - в дальнейшем эти товары попадают на общий рынок "без должной таможенной очистки" и уплаты платежей. "Пословица "Один в поле не воин" очень подходит к описанию сложившейся ситуации",- посетовал Алихан Смаилов.



Евгения Крючкова, Нур-Султан