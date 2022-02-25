 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 26.02.2022
11:12  Влиятельный тадж-чиновник Рохбар отрицает инфу о $10 млн в Credit Suisse
11:02  Новый министр образования и науки Таджикистана Саидзода. Кто он?
10:40  К вопросу об истоках "украинской проблемы", - Данияр Ашимбаев
10:37  В ЕАЭС поищут единый ответ на внешнее давление. В Нур-Султане прошло заседание межправсовета союза, - "Къ"
10:24  Трубопроводная политика: что будет, если Путин перекроет газ в Европу? - Spectator
08:29  Ранее непобедимый каз-боксер Канат Ислам обидно проиграл по очкам британцу Келли
08:27  Миллиарды Зеленского. Президент Украины стал главным коррупционером страны, - Игорь Веремеев

08:10  Командовавшего обороной Харькова полковника Громадского убило детонацией
07:57  Счет пошел на часы: Когда Киев сдастся Российской армии, - Е.Жуков
07:02  ДонбассФронт. Укрармия сдала Старобельск и Северодонецк
01:46  Новый Минобраз (Рахим Саидзода) и другие кадровые подвижки в Таджикистане
01:01  Цены на нефть получили военную премию
00:58  Если Росатом попросят из Европы, то в Узбекистане и Казахстане у него все лучше сложится, - Анна Козырева
00:57  Тяжелый год председательства Казахстана в СНГ, - Алексей Чекрыжов
00:54  Ирак в затяжном кризисе, - Леонид Савин
00:53  В Туркменистане изобрели антиковидный хлеб, но не могут обеспечить госмагазины даже обычным
00:50  Началась ли Первая глобальная война? - В.Винников
00:39  Может ли Китай стать посредником между Россией и Украиной, - В.Скосырев
00:27  Генерал Назарзода - новый протектор Таджикистана на Памирах (нач-к УВД ГБАО)
00:23  Биолаборатории Пентагона и специальная военная операция на Украине, - В.Катасонов
00:03  Лидеры постсоветских республик испугались использовать слова "военная операция", - "МК"
Пятница, 25.02.2022
18:54  Хитлер - капут! Спецназ Германии в срочном порядке вывез из Киева руководителя разведки ФРГ Каля
18:36  ШОС под председательством Узбекистана: путь к восходящему Востоку, - Игорь Панкратенко
18:20  После окончания военных действий мир станет другим, - "МК"
16:58  Скончался солист легендарной кыргызской группы "Достор" Таалайбек Нурманбетов
16:57  Как отразится "не наша война" на Казахстане?
16:55  Последствия кризиса на Украине почувствует весь мир - Bloomberg
16:53  Мираж атомной бомбы погубил Украину, - Б.Султанов
16:51  Как сдавали Украину, - Ростислав Ищенко
16:48  Аким казахстанского Кентау задержан за взятку в $98 тысяч
14:29  Associated Press: звуки стрельбы слышны в правительственном квартале в Киеве
13:57  Узбекистан эвакуирует своих граждан из Украины через Польшу
12:16  Грузия отказалась поддержать санкции Запада против России
11:37  "Это не наши... Гостомель взяли", - ошарашенно говорит укр-летчик (видео)
10:24  Среднежузовец Марат Ахметжанов возглавил МВД Казахстана
09:32  Гизат Нурдаулетов пересел из кресла Генпрокурора в секретари Совбеза Казахстана
09:10  Армия Z аккуратно освободила Мелитополь и поехала в Запорожье
08:58  Казахстану нужен экстренный план преобразования энергетики, - П.Своик
08:40  Отдел внутренней политики Администрации К.Токаева возглавил Болат Тлепов
08:19  И.Стрелков: Итоги 1-го дня боев. Южный фронт укров рухнул
07:41  Ранее сидевший за взятки Жамгырчиев станет новым депутатом КырПарламента от партии "Альянс"
07:25  Сын Рахмона Рустам Эмомали стрелял в главу ГКНБ Таджикистана Саймумина Ятимова?
06:56  Региональная политика в Таджикистане: уроки гражданской войны, ГБАО и статус Дангары, - З.Дадабаева
06:50  Власти Узбекистана отменили масочный режим
06:48  Дарига Назарбаева сложила полномочия депутата Мажилиса Казахстана
06:45  Армия Z. Что означает загадочный символ на бортах российской военной технике?
06:07  Специальная военная операция и глобальный геополитический сдвиг, - Ю.Борисов
06:05  Глубина операции – вся территория Украины. Итоги первого дня войны, - В.Прохватилов
05:43  Чеченский батальон "Восток" заходит в тыл окруженной в Мариуполе группировке укр-нациков
05:39  Жители Украины бегут в Молдову, украинские летчики – в Румынию, - С.Гамова
01:53  Достигнет ли цена на нефть $150 за бочку
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
В ЕАЭС поищут единый ответ на внешнее давление. В Нур-Султане прошло заседание межправсовета союза, - "Къ"
10:37 26.02.2022

На заседании межправсовета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое прошло вчера в Нур-Султане, премьер-министры "пятерки" в том числе обсудили необходимость выработки единого курса по снижению негативного эффекта от "внешнего давления" на страны союза. Пока никаких решений о единых ответных мерах нет, на заседании были лишь еще раз названы давно предлагаемые рецепты снижения внешней зависимости - такие, как совместные проекты ЕАЭС в сфере продовольственной безопасности и импортозамещения, а также переход на расчеты в национальных валютах.

На встрече в Нур-Султане глава правительства РФ Михаил Мишустин получил от премьера Белоруссии Романа Головченко (справа) заверения в том, что Минск обеспечит "безопасность на западных рубежах Союзного государства"

На встрече в Нур-Султане глава правительства РФ Михаил Мишустин получил от премьера Белоруссии Романа Головченко (справа) заверения в том, что Минск обеспечит "безопасность на западных рубежах Союзного государства"

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На заседании межправсовета стран ЕЭАС в Нур-Султане тема внешнего давления на страны "пятерки" не стала главной, но все же прозвучала вполне отчетливо. При этом о причинах новых санкций в отношении РФ премьеры публично не говорили. Лишь до заседания совета на двусторонней встрече премьера Белоруссии Романа Головченко и главы правительства РФ Михаила Мишустина "украинская тема" прозвучала вскользь. Белорусский премьер заверил российского коллегу, что Минск обеспечит "безопасность на западных рубежах Союзного государства" и "ни одна пуля, и ни один снаряд не попадет с этого направления в спину русского солдата".

Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на заседании отметил, что у ЕАЭС уже есть "опыт, когда внешнее давление на одну из стран приводит к каскадному воздействию на весь союз". Призвав "принять совместные меры по нивелированию" таких последствий, рецепты он предложил в целом известные - это реализация совместных проектов в сфере продовольственной безопасности и импортозамещения, а также давно обсуждающийся переход на расчеты в национальных валютах.

Впрочем, по предложению президента Казахстана Касым-Жамарт Токаева, в ЕАЭС планируется создать рабочую группу для оценки рисков и выработки экономических мер для смягчения последствий санкций. Роман Головченко после заседания отметил, что страны союза намерены вырабатывать единый курс для снижения негативных эффектов, добавив при этом, что "пока решение о единых ответных мерах не принято - возможно, в этом и нет необходимости, так как у каждой страны своя политика".

Согласованности странам пятерки не всегда хватает и на "внутреннем фронте". Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил, что доля взаимной торговли в общем товарообороте ЕАЭС составляет менее 15% и недостаточна для обеспечения стабильности внутреннего рынка - в других похожих интеграционных объединениях она превышает 40%. Для роста показателя, следовало из его выступления, "пятерке" нужно решить многолетнюю проблему наличия барьеров на внутреннем рынке. Пока, по его словам, борьба с ними порой носит формальный характер. По мнению господина Смаилова, надо разработать экономическую оценку ущерба от барьеров для интеграции, а также взвешенно подходить к принятию решений, затрагивающих взаимную торговлю. Например, по его словам, запрет на поставки российских лесоматериалов внутри союза "фактически парализует деятельность целых отраслей промышленности в Казахстане".

Задачу в сфере внешней торговли в ЕАЭС видят в обелении импорта - по словам Михаила Мишустина, с 1 июня запускается проект по прослеживаемости поставок холодильного и морозильного оборудования: "Если проект будет востребован, можно будет расширить его и на другие виды продукции, контролировать путь их движения от производителя до конечного потребителя". Алихан Смаилов призвал к дополнительным усилиям в части обеления импорта из Китая. Казахстан уже усилил таможенный контроль на границе с КНР, что за два неполных месяца привело к росту оформления товаров и увеличению поступлений от пошлин. Однако этого недостаточно, сказал премьер: теперь наблюдается рост импорта из КНР в соседние страны - в дальнейшем эти товары попадают на общий рынок "без должной таможенной очистки" и уплаты платежей. "Пословица "Один в поле не воин" очень подходит к описанию сложившейся ситуации",- посетовал Алихан Смаилов.

Евгения Крючкова, Нур-Султан

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645861020
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 22 февраля 2022 года №814
- Сенаторы назначили нового члена Центральной избирательной комиссии
- Совместное заявление Правительства и Национального Банка Республики Казахстан по Программе защиты тенговых вкладов
- Премьер-Министр РК А. Смаилов встретился с Председателем Коллегии ЕЭК М. Мясниковичем
- К вопросу о ситуации на Украине
- О повышении базовой ставки до 13,5%
- Государственный секретарь провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
- Кадровые перестановки
- Гранты СМИ и правозащитникам: американский фонд опубликовал отчет о финансировании НКО в Казахстане в 2021 году
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  