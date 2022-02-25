 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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К вопросу об истоках "украинской проблемы", - Данияр Ашимбаев
10:40 26.02.2022

К вопросу о истории "украинской проблемы"
Украина является одним из чемпионов постсоветского пространства по числу президентов - Владимир Зеленский уже 6-й глава этого государства за три десятилетия.

Вместе с тем, сменяемость власти не обеспечила стабильности государства. И тому есть ряд причин.

Первая - фактическое разделение страны на Запад и Восток. Первый более украинский, второй преимущественно русскоязычный. Это исторически сложившаяся ситуация, которая серьезно влияет на своего рода цивилизационый выбор.

Власть постоянно вынуждена лавировать между этими двумя векторами.

Более того, практически все президенты приходили к власти, опираясь прежде всего на восточный электорат, но проводили скорее прозападный курс. Это касается и первых президентов - Кравчука и Кучмы, но подобная ситуация складывалась и впоследствии.

Вторым фактором, влиявшим на ситуацию в стране были отношения с Россией. Вначале дружественные отношения быстро развалилась из-за раздела Черноморского флота и статуса Севастополя, а затем из-за цен на газ.

Украина с самого начала хотела усиленной интеграции с Западом, но с сохранением экономических и политических преференций в отношениях с Россией.

Для последней, после нескольких лет демократической эйфории, оказалось неприятной "неожиданностью" то обстоятельство, что коллективный Запад рассматривает ее как противника и двигает к ее границам военно-политический блок НАТО, включая в свою сферу притяжения Восточную Европу, Прибалтику, а затем и Украину с Молдавой.

Еще одной проблемой стал статус русских и русскоязычных граждан новых независимых государств, которые оказались за бортом нового нациестроительства.

Третьей проблемой украинского развития стала слабость государственной власти и чрезмерное усиление олигархата, который взял под свой контроль и экономику, и медийную сферу, и политические рычаги.

Президенты вынуждены были постоянно лавировать между своим Западом и Востоком, между коллективным Западом и Россией, а заодно и собственными олигархами.

Лучше всего это удавалось Леониду Кучме, который смог закрепиться и там, и там, выдержав при этом кампании "Кучму геть".

Вся систем государственного управления была (и осталась) опутана сложной паутиной коррупции и кумовства.

В 2004 году в рамках драки за наследство Кучмы Запад провел на Украине "оранжевую революцию", добившись отмены президентских выборов, на которых победил провосточный Виктор Янукович и организовав 3-й тур выборов, на котором власть досталась прозападному Виктору Ющенко (нарушения и были и там, и там), но "Майдан" закончился в пользу Запада. С приходом Ющенко страна сделала резкий крен в сторону Запада и агрессивного национализма.

Впрочем, на выборах 2014 года победил Янукович, который метался между евроинтеграцией и евразийской интеграцией. В конечном счете он решил взять тайм аут, что привело к очередному госперевороту ("Евромайдан").

Не дожидаясь предстоящих через год выборов и возможно понимая, что при всей неуклюжести Януковича победить его будет сложно, США и Евросоюз организовали его свержение силами ультранационалистов.

Это повлекло за собой резкие протесты на Востоке страны и привело к провозглашению Луганской и Донецкой республик, а заодно и переходу Крыма в состав России.

Последующий период характерен военным конфликтом на Востоке и острым кризисом в отношениях с Россией.

На выборах 2014 года победил Петр Порошенко, а в 2019 году - Владимир Зеленский, но ни тот, ни другой не смогли урегулировать ситуацию с Донбассом.

Кроме того, период их правления отмечен радикальной украинизацией страны и сильным креном в сторону Евросоюза и НАТО, что спровоцировало резкую реакцию России по вопросу системы безопасности в Европе.

Запад и Киев не захотели реагировать на инициативы Путина, а кроме того стало ясно, что намечалось решение проблемы Донбасса по образцу последней войны в Нагорном Карабахе. Реализация Минских соглашений фактически была сорвана.

В этих условиях Россия с Беларусью провели массированные военные учения на границах с Украиной. Запад трезво оценил перспективы военного конфликта в Европе. Сухопутного столкновения НАТО явно решила избежать, а война в воздухе повлекла бы за собой российский удар по европейским базам и потенциально могла перейти в ядерную фазу.

Запад эвакуировал своих дипломатов и военных инструкторов, дав понять, что в военных действиях участия принимать не будет, и сосредоточился на усилении границ альянса.

Зеленский, так и не поняв, что загнал себя в тупик, объявил о желании отказаться от безьядерного статуса и восстановить ядерно-ракетный потенциал страны. Кроме того, так и не было сделано шагов по урегулированию ситуации на Донбассе. Запад со своей стороны продолжил активно накачивать Киев оружием и подталкивать его к военному решению проблемы ДНР и ЛНР.

Стало очевидно, что мирного решения, приемлемого для всех сторон, нет - ни по статусу двух республик, ни по безопасности в Европе.

В этих условиях Москва пошла на признание независимости ЛНР и ДНР, а затем начала военную операцию с целью демилитаризации Украины и свержения киевского режима.

На сегодняшний день представляется наиболее вероятным выход российской армии к Днепру (возможно, дальше) и затем переход к переговорам по формированию нового правительства Украины и ее нейтральному статусу и, возможно, федеративному устройству.

Источник - turanpress.kz
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