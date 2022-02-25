Новый министр образования и науки Таджикистана Саидзода. Кто он?

11:02 26.02.2022

Саидзода назначен министром отрасли, которую недавно раскритиковал президент, заявив, что "мы выдаем только дипломы и бумажки, а здесь (в голове) ничего нет".



Кто такой Рахимджон Саидзода, которому в результате сегодняшних кадровых перестановок достался пост министра образования и науки Таджикистана?



Хотя он является известным деятелем науки и образования, однако не был заметной фигурой в таджикском обществе. Несмотря на то, что до сих пор работал на высоких должностях.



Фамилия семьи Саидзода хорошо известна среди чиновников и в таджикских политических кругах.



Его брат – Фирдавс Саидзода Хамро является заместителем Рустама Эмомали в мэрии Душанбе.



Другой его брат – Джамшед Саидзода Хамро – председатель Яванского района Хатлонской области. Ранее он также был заместителем мэра Душанбе и являлся членом нижней палаты парламента.



Следует отметить, что Рахимджон Саидзода назначен на этот пост в то время, когда его предшественник сделал ряд неоднозначных заявлений, в том числе, о маршировках и уходе с работы учителей, наборе в армию студентов и магистров. Его высказывания бурно критиковались в соцсетях.



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем послании к парламенту подверг резкой критике сферу образования, заявив, что она нуждается в комплексной реформе. Он также раскритиковал уровень изучения иностранных языков в вузах и школах страны.

"Большинство учителей преподают по старинке, хотя мир движется вперед. Мы должны отказаться от этих старых методов и провести всесторонние реформы", - заявил глава государства.



По мнению Эмомали Рахмона, таким образом "мы себя обманываем. Выдаем только дипломы и бумажки, а здесь (в голове) ничего нет".

Бывший министр Имомзода на недавней пресс-конференции 3 февраля назвал критику президента "на сто процентов верной" и пообещал реформы.



Теперь Рахимджон Саидзода должен реализовать намеченные президентом реформы в сфере образования страны.



Реформы, которые не будут легкими для нового министра. Потому что в последнее время таджикские учителя массово оставляют работу и уезжают в трудовую миграцию. А после изменений в законодательстве страны и призыва магистров и даже студентов на военную службу, количество абитуриентов в вузы за последний год резко сократилось.

Новому министру образования Таджикистана 53 года, он родился 7 июня 1969 года в районе Хамадони Хатлонской области.



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До назначения на этот пост работал директором филиала Московского национального исследовательского технологического университета в Душанбе.



Саидзода – доктор технических наук, профессор Таджикского технического университета имени академика Осими.



С 1986 по 1993 год учился на факультете автомобилей и автомобильных дорог Политехнического института – ныне Таджикский технический университет имени академика Осими.



Служил в армии в 1987-1989 годах в российском городе Горький.



Трудовую деятельность начал в 1993 году ассистентом кафедры "Безопасность деятельности человека и экология" Технического университета Таджикистана, затем продолжил работу старшим преподавателем и доцентом.



С 2005 по 2009 год был директором Политехнического колледжа Таджикского технического университета, с 2011 по февраль 2015 года – начальником Государственной службы по надзору в сфере образования Министерства образования и науки Таджикистана.



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С 2017 года работал начальником отдела начального и среднего профессионального образования Министерства образования, а затем в управлении Технического университета и филиала Московского национального исследовательского технологического университета в Душанбе.



Относительно его научной деятельности отмечается, что Саидзода в 1998 году защитил диссертацию на тему "Сплавы алюминия и бериллия с некоторыми редкоземельными металлами".



В 2017 году защитил докторскую диссертацию на тему "Структура и физико-химические свойства легких сплавов алюминия с редкими и щелочными металлами".



Саидзода в 1999 году удостоен Государственной премии им. Исмоили Сомони для молодых ученых в области науки и техники, в 2010 году – звания "Отличник образования Таджикистана", а также других грамот и дипломов.