Влиятельный тадж-чиновник Рохбар отрицает инфу о $10 млн в Credit Suisse

11:12 26.02.2022

Упал, проснулся и... счет в швейцарском банке

Новость о том, что Косим Рохбар, ныне председатель Гиссара, имеет на счету в швейцарском банке почти 10 млн. долларов, стала весьма обсуждаемой.



К слову, благодаря масштабной утечке данных из банка Credit Suisse, стали известны подробности и других крупных политиков. Так, у семьи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева нашли квартиры в Женеве и Москве, счет в швейцарском банке и офшоры.



Возвращаясь к таджикскому чиновнику, история с миллионами продолжилась и стала не менее дискуссированной.



Поначалу, корреспондентам, желающим узнать подробности данной информации, не удалось встретиться с Косимом Рохбаром.



"Раиса нельзя ждать в приемной, выйдите отсюда!", "Раис здесь, но его нет". Такие ответы слышали журналисты в приемной нового председателя Гиссара.



Свое интервью с заявлением о данной информации Рохбар дал газете "СССР". Как оказалось, счет от его имени открыл некий иностранный бизнесмен, который потом его обманул.



"Когда я был в состоянии после наркоза, в это время он привез несколько документов для подписи. Документы были на английском и немецком языках, я не особо обратил внимание на их содержание, подписал и дал копию своего паспорта", - отмечает Косим Рохбар.

Он заверяет, что "никогда не делал банковский перевод через этот счет, не вкладывал и не переводил деньги, и это очень легко проверить".



По словам чиновника, сейчас этот бизнесмен находится в международном розыске.