Украина – бои на четырех направлениях и в информационном пространстве, - В.Прохватилов

11:26 26.02.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 26.02.2022

Краткая хроника



Наступление российских тактических групп на Украине 24-25 февраля развивалось по четырем направлениям широким фронтом, что не позволяло ВСУ перебрасывать резервы на наиболее угрожаемые направления.



Минобороны России сообщило, что "совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта в крымском направлении" был обеспечен выход российских войск к городу Херсон, а также разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.



25 февраля российские войска вели бои за расширение плацдармов под Херсоном и Мелитополем. Сообщалось: "ВС РФ сохранили контроль над мостом через Днепр у Херсона, отбив попытки контратак ВСУ. Бои в районе Антоновского моста продолжаются. Также удерживается Новая Каховка. Сегодня утром был взят Мелитополь и началось продвижение в направлении Бердянска".



Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в районе острова Змеиный на Черном море 82 украинских военных сложили оружие и добровольно сдались подразделению ВС России. Информацию подтвердили в Госпогранслужбе Украины.



Боевые действия на Донецком направлении носили сковывающий характер, подразделения народной милиции ЛНР и ДНР, как сообщает Минобороны РФ, "прорвали эшелонированную оборону ВСУ и продвинулись на 6-8 км в глубину". Здесь находятся самые опытные и боеспособные украинские части, и задача народных милиций ЛДНР – сковать их боем, чтобы не допустить их переброски в направлении Харькова, окруженого российскими войсками.



На северо-востоке Украины ВС РФ контролируют почти всю Сумскую область и часть Черниговской. Продвижение российских войск на этом направлении угрожает не только киевской группировке ВСУ, но и бросает "оперативную тень" на хорошо подготовленную харьковскую группировку.



На киевском направлении под контроль российских военных перешла Чернобыльская АЭС. В Минобороны РФ сообщили, что "с военнослужащими отдельного батальона охраны атомной электростанции Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС".



Неожиданной стала высадка российских десантников на аэродром Гостомель в 27 километрах от Киева. ВСУ окружили аэродром и попытались его отбить у российских десантников, но безуспешно. Сейчас российская бронетехника разблокировала аэродром. Сообщается, что все участники десанта в Гостомеле будут представлены к правительственным наградам.



Российским военным приходится бороться и с потоком дезинформации. Украинские СМИ сообщают, например, что над Киевом сбит российский летательный аппарат, предположительно боевой самолет. Появляется видео горящего дома, на который упали обломки сбитого объекта. Позже советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявляет, что над Киевом украинские военные сбили не самолет, а ракету "Калибр" и обломки ракеты упали на жилой дом. Целью ракеты были предположительно здание Генштаба ВСУ и полк связи, а не городские кварталы, но в Киеве успели раструбить, что Россия бомбит жилые дома.



После заявлений Зеленского о бомбежках русскими городов украинские военные стали разворачивать зенитки у жилых домов. Мол, если что, то виновата Россия. Появилось видео из Харькова, где батарею РСЗО ставят... прямо под окнами жилого дома в центре города!



Еще пример. Украинский ТГ-канал рассказывает об украинском пилоте, который одержал уже шесть побед в воздухе; выставляется видео, должное развеять все сомнения, но это видео… из компьютерной игры.



Или в сети появилось видео от украинских военных с якобы уничтоженными российскими диверсантами, которые, не скрываясь раскатывали на ЗРК "Стрела-10" по спальным районам города, пугая горожан. На видео нет ни лиц, ни опознавательных знаков убитых. Якобы это переодетые в форму украинских военнослужащих русские. "Совершать на этой зенитной установке диверсионную вылазку, это примерно как на велосипеде кататься на катке. Очень сомнительное видео. Информационная война – она такая", – пишет ТГ-канал Readovka.



25 февраля замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские войска вышли на рубежи Киева, но, по ее словам, еще не дошли до столицы. Стремясь замедлить продвижение российских войск, ВСУ стали взрывать мосты на подступах к Херсону, Харькову и Киеву. Одновременно украинские власти раздают стрелковое оружие горожанам в Харькове и Киеве.



Тем временем бойцы ВСУ начали минировать пляжи в Одессе, не предупредив об этом местных жителей, которые сняли действия украинских военных на видео. Как следует из комментария, доступ на заминированные пляжи не ограничен ни детям, ни взрослым. Одесситы, снявшие это видео, не стеснялись в выражениях по адресу своих военных.



Днем 25 февраля в Киеве можно было видеть толпы людей, которых не пускали на львовский поезд. Полиция оттесняла паникующих киевлян, они не могли уехать из города и возвращались в метро, которое служит убежищем.



Поздно вечером 24 февраля Владимир Зеленский предупредил жителей в видеообращении, что "вражеские диверсионные группы" вошли в Киев, который является их целью № 1. Однако самого президента Украины в Киеве, по некоторым данным, к этому времени уже не было.