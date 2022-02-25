В России предложили новый способ постановки иностранцев на миграционный учет

12:15 26.02.2022

Иностранные граждане могут получить возможность самостоятельно становиться на миграционный учет по месту пребывания в России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Информатор сообщил, что подготовлен законопроект, в рамках которого в стране предложили новый способ постановки иностранцев на миграционный учет. Таким гражданам могут позволить самостоятельно вставать на учет через сайт "Госуслуги" или мобильное приложение.



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"При этом важно, чтобы у них был оформлен единый документ, удостоверяющий личность", - отметил он.



Во всех случаях постановки на учет в течение трех рабочих дней лицо, принимающее иностранного гражданина, будет уведомляться сотрудниками МВД.



"Если выяснится, что собственник не предоставлял иностранцу помещение для проживания, то нарушитель будет привлекаться к административной ответственности вплоть до высылки из России", - добавил источник.



Нововведение поможет повысить качество услуг по миграционному учету, сделают ее более удобной и уменьшат трудозатраты работников органов регистрационного учета.



Мера также сократит число случаев фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан.