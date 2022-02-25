 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В России предложили новый способ постановки иностранцев на миграционный учет
12:15 26.02.2022

Иностранные граждане могут получить возможность самостоятельно становиться на миграционный учет по месту пребывания в России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Информатор сообщил, что подготовлен законопроект, в рамках которого в стране предложили новый способ постановки иностранцев на миграционный учет. Таким гражданам могут позволить самостоятельно вставать на учет через сайт "Госуслуги" или мобильное приложение.

Путин создал комиссию Совбеза РФ по миграционной политике
"При этом важно, чтобы у них был оформлен единый документ, удостоверяющий личность", - отметил он.

Во всех случаях постановки на учет в течение трех рабочих дней лицо, принимающее иностранного гражданина, будет уведомляться сотрудниками МВД.

"Если выяснится, что собственник не предоставлял иностранцу помещение для проживания, то нарушитель будет привлекаться к административной ответственности вплоть до высылки из России", - добавил источник.

Нововведение поможет повысить качество услуг по миграционному учету, сделают ее более удобной и уменьшат трудозатраты работников органов регистрационного учета.

Мера также сократит число случаев фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан.

Источник - asiaplustj.info
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