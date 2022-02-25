Легенды не умирают. Памяти академика-археолога Э.Ртвеладзе

15:18 26.02.2022 Ушел Эдик...

Коллеги и друзья академика Ртвеладзе вспоминают о великом ученом



12 февраля 2022 года в поселке Урта-сарай Ташкентской области прошли похороны Эдварда Васильевича Ртвеладзе - легендарного академика, историка и археолога, удостоенного множества правительственных наград Узбекистана, скончавшегося на 80-м году жизни от пневмонии.



Похоронили Эдварда Ртвеладзе на Уртасарайском кладбище, потому что там покоятся его мать и жена. На гражданской панихиде прощания со знаменитым ученым присутствовали вице-премьер правительства страны Азиз Абдухакимов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Узбекистане Зураб Абдушелишвили, другие официальные лица. На кладбище, чтобы проститься с академиком, прибыло множество людей, высоко ценивших ученого. Похоронный кортеж ехал с сопровождением мигалок.



Погода в этот день в Ташкенте и области была по-настоящему плачущая - с рассвета и целый день мокрый снег с дождем...



О том, кем и каким был академик Ртвеладзе, рассказывают "Фергане" его друзья, ученики, коллеги и знакомые.







Александр Джумаев, музыковед-востоковед, независимый исследователь (Ташкент):



- Трудно осознавать, что нет уже с нами Эдварда Васильевича Ртвеладзе. Ведь до последних дней не угасала энергия его научного энтузиазма. Поверженный изнурительной болезнью, хронической усталостью, упадком сил, он при каждой нашей встрече (даже в реанимационном отделении больницы!) интересовался исключительно событиями научной жизни. Все остальное было "так себе", третьестепенной значимости. Сколько помню его, - а прошло уже порядка 45 лет, - он искренне радовался (почти как ребенок, получивший новую яркую игрушку) любой своей находке, любому новому факту, еще неизвестному науке.



И если бы только в археологии! Его интересовало все в области гуманитарного исторического знания. Конечно, если оно было связано с Центральной Азией, с Узбекистаном. Так широки были его научные интересы. Это могли быть, например, найденные им не так давно неизвестные данные об охотничьих собаках в Средней Азии. Тогда он звонил, увлеченно рассказывал и просил уточнить значение каких-то терминов по старым восточным словарям.



Секрет его жизнестойкости заключался в том, что ему были абсолютно чужды "разброд и шатания".



Он никогда не сомневался в однажды выбранном пути ученого. Не занимался самокопанием, поисками обходных путей и спасительных ниш.



Даже в годы тяжелых испытаний, когда рушилась страна СССР и занятия наукой потеряли всякий смысл. Напротив: именно в эти сложные годы Эдвард Васильевич мобилизует всю свою энергию и волю, и объединяет вокруг себя всех, кто был готов продолжать научные исследования в новой социально-политической и экономической ситуации. Сам он работает много, интенсивно, в самых разных жанрах - от газетных статей, интервью до крупных академических монографий. Работа - на износ, но она вдохновляла других, и, надо сказать, очень многих. Это был пример, о котором знали, восторгались и гордились. И тогда издавна пролегавшая в его гостеприимный дом тропинка превратилась в широкую тропу жаждущих знаний, помощи, совета. Поднявшись над всяческими разногласиями и различиями, Эдвард Васильевич объединял людей на основе - не побоюсь сказать пафосных слов - поиска научной истины, общего научного дела.



Он был щедр и великодушен, делился всем, что имел, любыми знаниями, даже уникальными, не обнародованными в печати (а на это не каждый решится). Но повторял, что всегда найдет возможность сказать свое слово, взглянуть на уже известную проблему с неизвестной точки зрения. Был снисходительным к ошибкам, но не мог простить измену науке ради корыстных соображений, доходного местечка. Никогда не жаловался на болезни. И лишь в последние годы - на зрение, но и то только потому, что не мог читать научную литературу в обычном для чтения формате...



Нет возможности говорить здесь о научных заслугах Эдварда Васильевича. О них еще будет многое сказано другими.



Отметим только: ученый создал свою научную школу, которой может гордиться Узбекистан, да и вся постсоветская Центральная Азия.



Создание научной школы было заветной мечтой и целью жизни Ртвеладзе. Он стремился к ее осуществлению неуклонно и целенаправленно, из года в год, из месяца в месяц, изо дня в день. И так - до своего ухода. Прощай, наш учитель и друг! Светлая память!



Доктор искусствоведения, профессор, ведущий научный сотрудник Института искусствознания Академии наук Республики Узбекистан Эльмира Гюль:



- Каждая новая книга Эдварда Васильевича была откровением, которому внимали, затаив дыхание. Казалось, он жил в "тех" мирах и видел события давно минувших дней как на ладони. Это уникальное свойство историка - проницательность взгляда, подкрепленная энциклопедическими знаниями и многолетней практикой археолога. Каждая его книга становилась настольной. Что то доступно в сети - скачивайте. Все что он писал - непререкаемо.



Погружаясь в прошлое, он мало думал о благах реальной жизни. Все знают что Эдвард Васильевич был бессребренником. Все видели, как он жил.



Его главным богатством была семья и... книги. Его библиотека восхитительна. Огромное море знаний плескалось в его кабинете, да он и сам был дождем, пополняющим это море.



Вся жизнь в одном институте. В сложные времена, на переломе эпох, в годы, когда перед молодым государством стояла задача определения своей идентичности. И это в своих трудах делал Эдвард Васильевич. И институт приходилось ему защищать. При этом был без пафоса. Даже не возражал, когда его называли просто - Эдик. Так между собой мы, институтские, его и звали. Но это не было панибратством. Скорее, желание намекнуть, что ты хоть чуть-чуть свой, из ближнего круга.



Он щедро делился знаниями. Поддерживал молодых. На протяжении пяти лет, со дня основания, был научным руководителем проекта "Культурное наследие Узбекистана", запустив огромный маховик нужной и важной для страны работы.



Был артистичен, как истинный грузин. Его улыбка могла растопить любое сердце.



Конечно уход Лидии Львовны (супруги Э.Ртвеладзе. - Прим. "Ферганы") его подкосил. Но как бы он себя ни чувствовал - продолжал научную деятельность, писал, строил планы, мечтал снова поехать на любимый Кампыр...



Мы будем помнить вас, Эдвард Васильевич, с нами остаются ваши книги, ваш личный пример - каким надо быть ученому.



Доктор искусствоведения, директор Государственного музея им. И.В.Савицкого в Нукусе Тигран Мкртычев:



- Эдвард Васильевич уже давно чувствовал себя "не очень", но продолжал работать. Он вообще был из тех людей, у которых дух побеждал обстоятельства. Наверное, уже никто не помнит, что много лет назад он оказывался не раз в больницах с не очень утешительными диагнозами. И каждый раз он выходил из своих болезней, продолжал курить, работать, ездить в экспедиции, быть душой компании. Воскресал.



Он был очень целеустремленным человеком, который с ранней юности много и плодотворно работал. Ему повезло с учителями - к нему благоволил Михаил Евгеньевич Массон, пригласивший его учиться из Кисловодска к себе на кафедру археологии в Ташкент. Его энергия и харизма очень нравились Галине Анатольевне Пугаченковой, которая выделяла его из своего большого научного окружения. Он был любимцем не только в Ташкенте, но и в Москве. Парадоксально, Борис Анатольевич Литвинский и Елена Абрамовна Давидович, в общем, не испытывающие симпатий к М.Е.Массону, очень тепло относились к "Эдику" - они назвали его именно так. Защита докторской диссертации Э.В.Ртвеладзе в Москве превратилась в его научный триумф, продолжавшийся несколько дней. Есть что вспомнить. Э.В.Ртвеладзе дружил с корифеями востоковедения - именно к нему в Ташкент прилетали Владимир Аронович Лившиц, Николас Симс-Вильямс, как и многие другие. Общение с ними было реальной роскошью.



Я не специалист по нумизматике, чтобы по достоинству оценить вклад Ртвеладзе в изучении денежного обращения древней Средней Азии, но для меня, дилетанта, очевидно: его работы стали мощнейшим базисом для ныне существующих теорий. Много лет мне довелось копать в экспедиции, которую он возглавлял на легендарном памятнике Кампыр-тепе.



Я думаю, что найдется множество людей, которые могут сказать, что многим ему обязаны. И я один из них. Светлая память.



* * *



Вспоминают Эдварда Васильевича Ртвеладзе и его вклад в историческую науку и в социальных сетях.



"От нас ушел талантливый, сильный и отважный человек, который умел заражать своей кипучей энергией других и тем самым создавал положительную динамику в целой области науки. Огромная потеря для среднеазиатской археологии!" - пишет в Facebook профессор американского университета Хофстра Александр Наймарк.



"Эдвард Васильевич был добрым, щедрым душой, кристально чистым человеком, страстно увлеченным своим делом, своей наукой. После общения с ним, казалось, что ты напился из чистого родника знаний, искренности и духовности", - рассказывает его ученица, искусствовед Мавлюда Юсупова.



Эдвард Ртвеладзе - "великий сын грузинского народа, сван, посвятивший всю свою жизнь истории Узбекистана. И главное, сделавший для изучения истории земли Узбекистана больше, чем сотни ее сыновей", - считает общественный деятель Азиза Умарова. Источник - fergana.media

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