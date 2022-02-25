Бишкек. Повторные выборы. Задержаны за подкуп агитатор и руководитель штаба кандидата

17:53 26.02.2022

26 февраля 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Повторные выборы. Задержаны агитатор и руководитель штаба кандидата - подкуп



В Бишкеке установлен факт подкупа голосов избирателей. Об этом сообщила пресс-служба МВД.



По ее данным, поступила оперативная информация, что руководитель избирательного штаба и агитатор одного из кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по одномандатному избирательному округу Свердловского района с целью подкупа голосов в новостройке "Бакай Ата" будут раздавать уголь жителям жилмассива и выдавать по 2 тысячи сомов за голос.



Руководитель избирательного штаба и агитатор доставлены в УВД Свердловского района и допрошены. При проведении обыска по адресам подозреваемых обнаружены списки избирателей с указанием суммы на каждого голосующего.



Следственная служба УВД Свердловского района Бишкека ведет расследование уголовного дела по статье "Подкуп голосов избирателей" УК КР. О каком кандидате идет речь, не уточняется.



В ноябре 2021 года на парламентских выборах по двум одномандатным округам - Первомайскому и Свердловскому - большинство избирателей проголосовали "против всех". В результате назначили повторное голосование. Выборы пройдут 27 февраля.



ЦИК зарегистрировала 53 из 72 человек, подавших уведомления. Трое из зарегистрированных от участия в гонке отказались.



По Первомайскому избирательному округу № 27 зарегистрировали 27 кандидатов, по Свердловскому избирательному округу № 29 - 25.