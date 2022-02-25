 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бишкек. Повторные выборы. Задержаны за подкуп агитатор и руководитель штаба кандидата
17:53 26.02.2022

26 февраля 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Повторные выборы. Задержаны агитатор и руководитель штаба кандидата - подкуп

В Бишкеке установлен факт подкупа голосов избирателей. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, поступила оперативная информация, что руководитель избирательного штаба и агитатор одного из кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по одномандатному избирательному округу Свердловского района с целью подкупа голосов в новостройке "Бакай Ата" будут раздавать уголь жителям жилмассива и выдавать по 2 тысячи сомов за голос.

Руководитель избирательного штаба и агитатор доставлены в УВД Свердловского района и допрошены. При проведении обыска по адресам подозреваемых обнаружены списки избирателей с указанием суммы на каждого голосующего.

Следственная служба УВД Свердловского района Бишкека ведет расследование уголовного дела по статье "Подкуп голосов избирателей" УК КР. О каком кандидате идет речь, не уточняется.

В ноябре 2021 года на парламентских выборах по двум одномандатным округам - Первомайскому и Свердловскому - большинство избирателей проголосовали "против всех". В результате назначили повторное голосование. Выборы пройдут 27 февраля.

ЦИК зарегистрировала 53 из 72 человек, подавших уведомления. Трое из зарегистрированных от участия в гонке отказались.

По Первомайскому избирательному округу № 27 зарегистрировали 27 кандидатов, по Свердловскому избирательному округу № 29 - 25.

Источник - 24.kg
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