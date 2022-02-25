Отключение РФ от SWIFT усилит другого стратегического соперника Запада – Китай

18:06 26.02.2022

Инициаторы антироссийских санкций боятся подорваться на своих же решениях

Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"



25.02.22



В пакет антироссийских санкций Евросоюза на данный момент не вошло отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. "Этот вопрос рассматривался, но на данный момент не получил необходимой единогласной поддержки", – объявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.



Однако, как он уточнил, в ближайшие дни вовсе не исключено введение новых санкций Евросоюза против России, включая эту меру. "Никакие варианты не находятся за пределами обсуждения. Мы изучаем все возможности", – уточнил Боррель. Кроме того, по его словам, решено внести в санкционные списки президента России Владимира Путина и главу МИД РФ Сергея Лаврова.



Днем ранее президент США Джозеф Байден распорядился о введении в отношении России новых "мощных" санкций. "Мы ограничим возможность для России вести бизнес в долларах, евро, фунтах, йенах, быть частью мировой экономики", – заявил он. США вводят санкции против крупных российских банков, включая Сбер и ВТБ, устанавливают дополнительные ограничения на экспорт высокотехнологичной американской продукции в РФ, расширяют рестрикции в отношении российского госдолга, ограничивая сделки с долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней, и т.д.



Однако в этом перечне тоже не оказалось отключения России от SWIFT, которым нашей стране угрожают на протяжении последних восьми лет. "Такой вариант всегда есть, но прямо сейчас это не та мера, которую хотят предпринять в Европе", – пояснил журналистам Байден. По его словам, уже обозначенные санкции и так сопоставимы по своему масштабу с отключением от SWIFT.



Между тем, судя по данным американской прессы, представители и американской банковской системы тоже предостерегают инициаторов санкций от отключения России от SWIFT. Одним из доводов "против" этой меры стало опасение, что она подтолкнет Россию и партнеров РФ в том числе к использованию альтернативной – китайской – трансграничной межбанковской платежной системы. И это, во-первых, лишит западную финансовую систему возможности контролировать совершаемые транзакции, а во-вторых, усилит главного стратегического соперника Запада в лице Китая. На этом моменте дискуссии по поводу отключения России от SWIFT заходят в тупик.