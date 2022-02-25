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США вели секретные переговоры с Китаем по поводу Украины, - "МК"
00:10 27.02.2022

Вашингтон не сумел убедить Пекин надавить на Россию

США "провели безуспешные секретные переговоры" с КИТАЕМ в течение трех месяцев, чтобы убедить Си Цзиньпина отговорить Россию от военных действий на Украине. Пекин, как утверждают западные СМИ, "не поверил" данным американской разведки и вместо этого сказал Москве, что Запад "пытается посеять раздор".

Вашингтон не сумел убедить Пекин надавить на Россию
Администрация Байдена провела три месяца, пытаясь убедить Китай отговорить российское руководство от вторжения на Украину, пишет Daily Mail.

Фактически, после одних из переговоров США официальные лица выяснили, что Пекин поделился информацией с Россией, заявив Москве, что Вашингтон пытается посеять раздор.

После того, как началась российская военная операция на Украине американского президента Джо Байдена прямо спросили, сотрудничает ли он с Китаем, пытаясь изолировать Россию.

"В данный момент я не готов это комментировать", - ответил президент США.

По данным The New York Times, контакты администрации Байдена с Пекином начались в ноябре, после того как президент провел видеосаммит с китайским лидером Си Цзиньпином. Два лидера договорились вместе работать над вопросами безопасности в области здравоохранения, изменения климата и распространения ядерного оружия. После этого официальные лица обсудили, может ли наращивание российских войск вокруг Украины быть проблемой, которую две страны могли бы попытаться решить вместе.

Некоторые были настроены скептически, но другие считали, что стоит попробовать что-нибудь, что могло бы сдержать российские действия, сказал один чиновник.

Через несколько дней представители Белого дома встретились с китайским послом и сказали ему, что США разведка указывала, что российские войска, в том числе бронетанковые части, окружают Украину

По данным газеты, встреча длилась более 90 минут, и официальные лица сообщили китайскому дипломату, что Соединенные Штаты планируют ввести строгие санкции против российских компаний и официальных лиц в случае вторжения России - гораздо более жесткие, чем в 2014 году, когда Москва присоединила Крым.

Как сообщается, официальные лица заявили, что коммерческие связи Пекина с Россией будут означать, что китайская экономика ощутит некоторые последствия.

И они сказали, что эти связи будут означать, что имидж Китая в мире также пострадает, если Путин продолжит наступательные действия.

The New York Times сообщила, что американские официальные лица разговаривали с китайким послом еще как минимум три раза; Заместитель госсекретаря Венди Шерман также позвонила ему, но Цинь продолжал скептически относиться к разведданным и сказал, что у Москвы есть законные опасения по поводу безопасности.

Госсекретарь Энтони Блинкен говорил со своим китайским коллегой Ван И по этому вопросу в конце января и только на этой неделе в понедельник, в тот же день, когда Путин объявил, что направляет войска в ДНР и ЛНР.

"Госсекретарь подчеркнул необходимость сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в резюме звонка Госдепартамента.

В последние недели американские официальные лица также связывали дату запланированных Россией военных действий с зимними Олимпийскими играми в Пекине, предупредив, что Россия может начать операцию еще до окончания игр, намекая, что положение Китая на мировой спортивной арене может быть запятнано.

Последующие заявления Пекина указывают на то, что предупреждения со стороны США его не впечатлили. Например, Си Цзиньпин разговаривал с Путиным по телефону в пятницу.

"Необходимо отказаться от менталитета холодной войны, принять во внимание и уважать законные интересы безопасности стран и сформировать путем переговоров сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм [для обеспечения] европейской безопасности", - сказал Си Цзиньпин президент Путину., сообщает Центральное телевидение Китая.

Андрей Яшлавский

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645909800
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