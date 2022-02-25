Рутина беззакония на Ближнем Востоке, - Сергей Кожемякин

00:47 27.02.2022 Рутина беззакония на Ближнем Востоке



Десятки, а то и сотни жертв ежедневно уносят конфликты, развязанные капиталистическими странами. В Йемене углубилась гуманитарная катастрофа, в Палестине ужесточается режим апартеида.



"Незаметный" геноцид



Давно подмечено: громче всех "Держи вора!" кричит сам вор. Поэтому ничего удивительного нет в том, что за шумихой о "готовящейся агрессии" Китая против Тайваня, России - против Украины, а Ирана - против Израиля скрываются настоящие, а не выдуманные военные преступления. На их освещение в западных СМИ наложено табу, а интервенты действуют не просто безнаказанно, но и с благословения "свободного мира".



Совсем скоро исполнится семь лет вторжению в Йемен. Напомним: ему предшествовало народное восстание против проамериканского и просаудовского правительства. Выступление возглавило шиитское движение хуситов, а массовое возмущение коррупцией и экономическим кризисом способствовало его успеху. Чтобы пример Йемена не вдохновил других, коалиция во главе с Саудовской Аравией организовала карательную операцию. Однако "показательная порка" превратилась в затяжную войну, в которой хуситы наносят противникам одно позорное поражение за другим.



Не добившись желаемого варварскими бомбардировками и вторжением сухопутных сил, интервенты пошли на тотальную блокаду. Это привело к чудовищным последствиям. Число погибших от обстрелов, голода, эпидемий достигло 380 тыс. человек, половина из которых дети. Почти 21 млн жителей - три четверти населения - нуждается в гуманитарной помощи, 5 млн страдают от острого голода. "Йемен остается одним из самых опасных мест для детей, они несут основную тяжесть кризиса. Их убивают, калечат, лишают основных средств спасения жизни", - заявила региональный директор организации "Спасите детей" Джиллиан Мойес.



Но погибающие дети Йемена - не те дети, по которым скорбит западный мир. В прошлом году удалось собрать чуть больше половины запланированной гуманитарной помощи. Из-за этого с января сокращены продовольственные пайки для 8 млн жителей. Но и эти поставки находятся под угрозой из-за активизации боевых действий. В прошлом году в ходе кампании "Весна победы" хуситы одержали серию побед. Саудовские войска и наемники были отброшены от ключевого порта Ходейда на Красном море, выбиты с позиций в провинциях Эль-Байда, Мариб и Шабва. В двух последних расположены нефтегазовые месторождения, что позволяло хуситам избавиться от топливного кризиса.



Не справляясь собственными силами, Эр-Рияд обратился за помощью к Объединенным Арабским Эмиратам. Монархия изначально входила в коалицию, но затем снизила активность, отхватив военно-морские базы в Адене, Балхафе и на острове Сокотра. Для их защиты ОАЭ вооружили 15 тыс. наемников - так называемые бригады Амалика. Последние в ноябре были переброшены в Мариб и Шабву для борьбы с хуситами.



Ответ не замедлил себя ждать. Повстанцы захватили принадлежащий ОАЭ корабль с оружием, на аэродроме города Атак был уничтожен их транспортный самолет. В январе хуситы нанесли удары по самой монархии. Ракеты и беспилотные аппараты повредили строящийся терминал аэропорта Абу-Даби и подожгли нефтяные цистерны в районе Муссафа. Абсолютно оправданные акции возмездия дополняются регулярными атаками против Саудовской Аравии. Удары наносятся не только по приграничным районам, но и по Эр-Рияду, объектам нефтяной корпорации "Сауди Арамко" и крупнейшим военным базам. "Враги бомбят наши аэропорты, фабрики, мечети, школы и должны быть готовы к ответным ударам", - предупредил премьер-министр Йемена Абдель-Азиз бен Хабтур.



В столицах монархий это вызвало настоящее бешенство. Командование коалиции объявило о круглосуточных бомбардировках и начале кампании "освобождения Йемена по всем фронтам и направлениям". В столице - Сане ударами с воздуха уничтожены здания парламента и десятки жилых домов. В Ходейде разрушен телекоммуникационный центр, при налете погибли игравшие рядом дети. Но самым смертоносным стал удар по Сааде на севере страны. Под обломками разбомбленной тюрьмы погиб 91 человек, почти 240 получили травмы. Только за январь 15 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома, пополнив 4-миллионную армию внутренних беженцев.



Но в извращенной логике империалистов все перевернуто с ног на голову. На Западе осуждают "террористические нападения" хуситов, обвиняя Иран, Китай и Россию в контрабанде оружия. Об этом говорится в отчете "группы экспертов" Совету безопасности ООН. Правда, заявления сопровождаются уточнениями наподобие "вероятно" и "возможно".



Если внешняя помощь хуситам ввиду жесточайшей блокады маловероятна, то причастность к военным преступлениям Запада очевидна. Правозащитная организация "Эмнести интернэшнл" представила доказательства, что при бомбардировке тюрьмы в Сааде использовались американские управляемые бомбы GBU-12. Американские подрядчики занимаются техобслуживанием саудовских ВМС, авиаударам предшествует передача Эр-Рияду разведданных. Несколько беспилотников-шпионов Scan Eagle из США было сбито хуситами над Марибом.



Это перечеркивает обещания, данные Джозефом Байденом. В ходе предвыборной кампании он грозился прекратить военную помощь королевству. Однако предложенная конгрессменами резолюция о запрете продажи оружия натолкнулась на жесткую отповедь. "Это подорвет наши обязательства по оказанию помощи партнеру в защите гражданского населения Саудовской Аравии от атак из Йемена", - заявили в Белом доме. После этого Эр-Рияд получил партию боеприпасов для ЗРК "Пэтриот" и управляемые ракеты AIM-120.



Что касается ОАЭ, Пентагон сообщил об отправке туда ракетного эсминца "Коул" и авиации в дополнение к уже имеющимся силам. В США не исключают дальнейшего вмешательства. В частности, в Белом доме обсуждают включение хуситов в список террористических организаций и введение новых санкций. В Сане предупредили, что в случае открытого ввязывания в конфликт США ждет поражение еще большее, чем в Афганистане.



Но американские власти лишь обостряют ситуацию. С 31 января по 17 февраля состоялись военно-морские учения с участием Пятого флота США и их союзников, включая Израиль и арабские монархии. Маневры охватили Красное и Аравийское моря, Персидский и Оманский заливы. В Вашингтоне сообщили о предоставлении Катару, где находится передовой штаб Центрального командования американских вооруженных сил, статуса основного союзника вне НАТО. Ранее из стран региона привилегию получили Египет, Иордания, Кувейт, Бахрейн и Израиль.



Последнему отводится роль стержня империалистических альянсов. В феврале делегация во главе с министром обороны Бени Ганцем и главкомом ВМС Давидом Саламой посетила Бахрейн. Итогом стало соглашение о сотрудничестве разведывательных ведомств и военно-промышленных комплексов. Как признался Ганц, это открывает двери для совместной деятельности "против Ирана и его марионеток". В Бахрейн израильская делегация прилетела на боевых самолетах, с разрешения предоставившей свое воздушное пространство Саудовской Аравии. Это первый подобный случай, демонстрирующий степень развития связей еврейского государства с арабскими монархиями.



Узаконенное угнетение



Сам Израиль между тем является классическим примером террористического государства, маскирующегося под демократию. Недавний доклад "Эмнести интернэшнл" рисует отвратительную картину угнетения 5-миллионого палестинского населения. На 280 страницах перечислены примеры убийств, пыток, произвольных арестов, выселений, ограничения свободы передвижения и других прав. Так, авторы упоминают расстрел 223 человек, включая полсотни детей, участвовавших в "Великом марше возвращения" - серии протестов против блокады сектора Газа в 2018-2019 годах.



В организации указывают на полное соответствие действий Израиля определению апартеида, данному в Конвенции об апартеиде, и Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС). "Живут ли палестинцы в Газе, Восточном Иерусалиме, на остальной части Западного берега реки Иордан или в самом Израиле, с ними обращаются как с низшей расовой группой. Нет никакого оправдания системе длительного и узаконенного расистского угнетения", - подчеркивает генсек "Эмнести интернэшнл" Аньес Калламар. Указав на признаки преступлений против человечности, правозащитники призвали МУС начать расследование и потребовали ввести санкции. Среди прочего, они должны привести к полному оружейному эмбарго.



В Израиле отвергли обвинения, заявив, что доклад "повторяет ложь террористических группировок". С поддержкой союзника выступил американский госдепартамент. Однако факты полностью подтверждают выводы правозащитников. Правительство Беннета продолжает политику предшественников по строительству поселений и вытеснению арабского населения. В октябре прошлого года были утверждены планы строительства свыше 3 тыс. единиц жилья на Западном берегу, в ноябре последовало решение о возведении поселения Атарот в Восточном Иерусалиме. Расположившись на площади 124 гектара, оно будет включать 9 тыс. домов. С наступлением нового года практика, признанная ООН незаконной, была продолжена. В январе власти санкционировали строительство в Восточном Иерусалиме еще более 2 тыс. единиц жилья.



С точностью до наоборот израильское руководство относится к палестинцам. В последние недели снос их домов продолжился в окрестностях Хеврона и в районах Восточного Иерусалима - Джабель Мукабер, Сильван, Шейх-Джаррах. Разгул беззакония накрыл пустыню Негев. На протяжении десятилетий власти пытаются изгнать отсюда коренное бедуинское население. Тридцать пять деревень с 70 тыс. жителей объявлены незаконными, отрезаны от электроснабжения и водопровода, здравоохранения и образования. И вот теперь наступил заключительный акт этой драмы. Под предлогом лесонасаждения бульдозеры сносят постройки, а силовики пресекают любой намек на сопротивление.



По данным правозащитной организации "Бецелем", за прошлый год на Западном берегу были убиты 77 человек. Больше половины из них не состояли ни в какой палестинской организации, не участвовали в протестах. Часто людей похищают во время ночных рейдов, месяцами держа в заключении без предъявления обвинений, а то и просто расправляясь. Характерна судьба 78-летнего Омара Асаада, которого забрали из дома, жестоко избили и, связанного, бросили умирать на холодном полу полицейского участка. Скандал разгорелся после того, как стало известно о его американском гражданстве. По итогам расследования участникам задержания были объявлены выговоры, несколько офицеров отстранили от командования. Но это редчайшее исключение, часто родственникам даже не выдают тел погибших.



"Под раздачу" попадают выступающие в поддержку палестинцев граждане Израиля. В прошлом году на митинге против сноса домов полицейские избили депутата парламента коммуниста Офера Кассифа. Делу так и не дали ход, прекратив расследование.



Целые районы на Западном берегу блокированы армией и полицией. Людей подвергают унизительным осмотрам, задерживая без объяснения причин. В таком же положении находится целый сектор Газа - палестинский анклав с населением 2 млн человек. После прошлогодних бомбардировок там повреждены системы водоснабжения и канализации, однако еврейские власти не позволяют ввезти необходимые для ремонта запчасти. Тель-Авив обстреливает рыбацкие лодки, лишая людей последних средств к существованию.



Политику насилия облегчает раскол палестинских партий. Надежду на примирение дают начавшиеся при посредничестве Алжира переговоры. Чрезвычайно важно и объединение антиимпериалистических сил, шагом к чему стало заявление палестинских сил с осуждением агрессии против Йемена. "Эта страна с ее легендарной стойкостью в конечном итоге победит агрессоров", - отметил стоящий на марксистских позициях Народный фронт освобождения Палестины. Один из лидеров движения ХАМАС Махмуд аз-Захар заклеймил позором арабские монархии, присоединившиеся к "западным крестоносцам".



Смелым шагом стало выступление постпреда Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи. Он обрушился на политику в отношении Палестины и Йемена, заявив о систематических нарушениях международного гуманитарного права. К сожалению, большинство стран, включая те, что якобы не принимают западного диктата, предпочитают отмалчиваться, становясь соучастниками преступлений.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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