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Миллер над схваткой: Газовый транзит через Украину зашкаливает, - "СП"
00:50 27.02.2022

Объем голубого топлива, прокачиваемого по украинской ГТС, за несколько дней вырос в 2 раза
София Сачивко

Материал комментируют:
Вячеслав Кулагин

Транзит российского газа через Украину продолжает расти. На 25 февраля, по данным "Оператора газотранспортной системы Украины", заявка составила более 100 млн кубометров, что на 20% больше показателей предыдущего дня. При этом только в понедельник транзит составлял порядка 50 млн.

Основные маршруты доставки газа - "Северный поток", затем украинская ГТС. На 26 февраля "Газпром" частично забронировал и мощности "Ямал-Европы", которые не использовались для прямых поставок российского газа с конца прошлого года, и газопровод работал в режиме реверса, который за последние дни также вырос.

Рост спроса на российский газ отмечается на фоне напряженной геополитической обстановки и очередного резкого скачка. Накануне цены на газ достигали отметки в $1650 за тысячу кубов, поднявшись более чем на 60% по сравнению с предыдущим днем. В понедельник же цена составляла и вовсе порядка $850. В пятницу цены немного успокоились, опустившись до примерно $1000.

В "Газпроме" отмечают, что все поставки осуществляются в штатном режиме в соответствии с заявками потребителей.

Нынешний отопительный сезон подходит к концу, Европа завершает его с крайне низкими уровнями в подземных хранилищах, а впереди подготовка уже к следующему году и, как уверяет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, газа в Евросоюзе будет достаточно, даже если Россия полностью остановит поставки.

"„Газпром" показал себя как ненадежного поставщика. Мы должны сделать все, чтобы сократить зависимость от российского газа, нефти, угля", - заявила она.

Правда, в чем ненадежность "Газпрома", она не пояснила. Зато еврочиновница возлагает надежды на СПГ от надежных поставщиков и планирует сделать Европу полностью независимой от российского газа. Пока с независимостью, видимо, складывается не очень.

Как заметил завотделом Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин, сезон высокого газопотребления продолжается, при этом хранилища на достаточно низких отметках, естественно сохраняется высокий спрос на газ.

- Если растет транзит через Украину, значит на эти объемы были соответствующие заявки.

"СП": - Что происходит с ценами, почему такие скачки?

- На цены влияет фактор балансировки спроса, геополитическая напряженность. Цены вчера подросли и вырос спрос на газ в том числе из-за опасений, что могут быть проблемы с украинским транзитом. С одной стороны, пока есть возможность надо побольше закупить газа, с другой - геополитика сыграла на цены.

Однако события и вчерашнего дня, и сегодняшнего показали, что транзиту пока ничего не угрожает. Обе стороны заявили, что намерены сохранять его в полном объеме, что ничего пока не должно повлиять на работоспособность ГТС. Это хорошая новость для рынка, поэтому цены скорректировались в нижнюю сторону.

Конечно, сейчас они подаются с определенной геополитической премией, тем не это нормальная картинка и сильно в среднем отличающаяся от полугода. В части газа и энергоносителей рынок немного успокоился, плюс положительным фактором стало, что в рамках заявлений о новых санкциях не было речи о блокировании поставок энергоресурсов, что в энергосекторе пока сохраняется относительная стабильность.

"СП": - На что надеются в ЕК, если вдруг не будет поставок и России?

- Если Россия полностью остановит поставки, то газа на рынке будет недостаточно. Это все-таки ключевой поставщик и достаточно серьезные объемы. Рассчитывать на то, что Китай и другие страны откажутся от импорта СПГ и все направится в Европу неразумно, здесь есть своя экономика. При этом некоторые страны ЕС имеют планы по выводу АЭС, по угольной генерации.

Если Россия прекращает поставки, единственно что возможно, это забыть об отказе от АЭС, от угольной генерации, по максимум использовать эти ресурсы. При этом надо понимать, что уголь Европа закупает в том числе и у России. Если резко возрасте спрос и на газ, и на уголь, то в мире не будет таких поставщиков, которые будут готовы это поставить. Тем более что в последнее время те же европейцы говорили, что прекращают финансирование проектов по добыче угля. Так что рассчитывать на то, что кто-то сидит и ждет обратной картины не стоит.

Ограничение поставок российского газа означает холодную зиму в Европе, проблемы с энергоснабжением и небывало высокие цены. Цены в две тысячи долларов покажутся низкими. Газ - не тот ресурс, от которого Европа сегодня может отказаться.

"СП": - Глава ЕК обвинила "Газпром" в ненадежности, хотя поставки идут в полном объеме. В чем же заключается эта ненадежность?

- Европейская сторона неоднократно заявляла, что никаких нарушений контрактных обязательств не было. О чем говорят отдельные представители, это вопрос к ним.

Россия и сегодня заявляет, что если Европе надо больше газа через 5−10 лет, пожалуйста, подписывайте контракты. Россия подготовиться, введет дополнительные добычные мощности. Эти поставки будут обеспечены. Просто так разработать месторождение, потратить кучу денег и ждать потом будет спрос или нет ни одна страна мира не может. Нужно долгосрочное согласованное планирование.

Уже много лет Россия пытается задать Европе вопрос, сколько и когда ей нужно будет газа, тогда Россия будет эти объемы готовить. Четкого ответа нет, почему-то надеются, что в любой момент само появится.

"Газпром" неоднократно возил депутатов из разных стран на свои месторождения, чтобы показать, как работает система в крайне низких температурах, сколько надо усилий, чтобы разработать новые месторождения, проложить газопроводы и т. д. Это показывалось и объяснялось, почему нам надо понимать, если вкладывать деньги, то будет ли спрос на эти объемы. По всем контрактам мы объемы резервируем, но дополнительные деньги тратить неизвестно куда сложно.

"СП": - Если в результате военных действий, теракта и какого-то форс-мажора ГТС Украины не сможет работать, "Северный поток - 2", по словам представителя американских властей, они "превратили в груду металлолома", какие все-таки варианты есть у Европы по обеспечению себя газом?

- Будут говорить с Россией о максимальной загрузке других газопроводов. Правда, по "Турецкому потоку" нужны дополнительные инфраструктурные расшивки по европейской территории, чтобы увеличить объемы, но все будет использовано по максимуму. "Северный поток" (я имею ввиду первую трубу) может работать на полную мощность. Есть потенциал расширения поставок по "Ямал-Европе", труба позволяет поставить больше, если есть спрос. Прежде всего, думаю, будет переориентировано туда.

Понятно, что будет непростой разговор по газопроводу "Северный поток -2", который лежит и технически может обеспечить серьезные поставки газа уже сейчас. Если у Европы будет потребность, то только от нее зависит решение пустить или нет тот газ.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645912200
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