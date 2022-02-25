Владимир Жириновский впал в кому?

08:32 27.02.2022

Mash: Владимира Жириновского ввели в кому

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ.



Лидер ЛДПР Владимир Жириновский по данным российских СМИ был подключен к аппарату ИВЛ и введен в медикаментозный сон. Официального подтверждения этой информации нет.



При этом пресс-служба ЛДПР подчеркивает, что данные об ухудшении состояния Владимира Жириновского не соответствуют действительности, его состояние стабильное.



Как сообщает Телеграм-канал Mash, медики установили политику трубку в горло и перевели на аппарат жизнеобеспечения.



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По данным журналистов, в последнее время состояние Жириновского ухудшилось и он с трудом мог говорить и дышать.



В тоже время 22 февраля лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Жириновский идет на поправку. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в тот же день сообщил, что разговаривал с Жириновским накануне и ему намного лучше.