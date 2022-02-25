Узбекистан успешно эвакуировал своих граждан (90 чел.) из Украины. Автобусами в Польшу

09:00 27.02.2022

По данным посольства Узбекистана в Украине, в 20:30 по ташкентскому времени первая эвакуационная колонна, состоящая из более 90 граждан Узбекистана, выехала из г.Львова в направлении КПП "Краковец". Об этом сообщает пресс-служба МИД РУз.



Вопрос пересечения границы координируется совместно с посольством Узбекистана в Польше.



Как пишет МИД, видеоматериалы предоставлены гражданами Республики Узбекистан, направляющимися к украинско-польской границе.