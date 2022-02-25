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|Узбекистан успешно эвакуировал своих граждан (90 чел.) из Украины. Автобусами в Польшу
09:00 27.02.2022
По данным посольства Узбекистана в Украине, в 20:30 по ташкентскому времени первая эвакуационная колонна, состоящая из более 90 граждан Узбекистана, выехала из г.Львова в направлении КПП "Краковец". Об этом сообщает пресс-служба МИД РУз.
Вопрос пересечения границы координируется совместно с посольством Узбекистана в Польше.
Как пишет МИД, видеоматериалы предоставлены гражданами Республики Узбекистан, направляющимися к украинско-польской границе.