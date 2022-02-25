Январская трагедия: кому проиграл информационную войну Токаев

09:28 27.02.2022 АНАСТАСИЯ БАГРОВА

Пятница, 25 Фев 2022,

В двух интервью президент дважды признал полный информационный провал, но, судя по выводам экспертов, власть страдала от своих же действий

После событий в январе 2022 года прошло больше месяца, но понимание произошедшего так и не пришло. В крупных городах под обстрелами погибали граждане Казахстана, в то время как другие граждане грабили магазины. Алматинцы, в каком-то смысле получившие психологическую травму, потеряли акима Бакытжана САГИНТАЕВА, по неизвестным причинам остались без прикрытия армии и полиции. В итоге люди потребовали ряд отставок, и требование Касым-Жомарт ТОКАЕВ выполнил. Тем не менее, все это одни из немногих запросов общества, на которые власть отреагировала за последнее время.



Главное, чего сейчас ждут люди – правды и конкретики о январской трагедии. Токаев пообещал предоставить максимально полную версию только средине марта. Только тогда мы, наконец, сможем понять, какой официальной позиции будет придерживаться власть в ближайшие десятилетия по вопросам о январе 2022 года. Между тем, Токаев дважды дал интервью журналистам госканалов – первое 29 января и второе 17 февраля. Оба раза он обсуждал и признавал проигрыш информационной войны во время трагических событий. Однако во второй раз он возложил частичную вину и на блогеров и на журналистов.



"К сожалению, некоторые журналисты распространяют недостоверную информацию и работают против интересов страны. В последнее время появилось много блогеров, занимающих деструктивную позицию. Тем не менее я полагаю, что наши граждане могут отличать правду от лжи. Информационные войны происходят во всем мире. Таковы нынешние реалии. Мы тоже должны к этому адаптироваться", - цитирует интервью Токаева портал tengrinews.



Мы решили узнать мнение специалистов, кто же все таки виноват в этом провале, с кем велась "информационная война" и можно ли исправить ситуацию.



Юрий ДОРОХОВ, бизнес-аналитик



- Мне кажется, что элита проиграла информационную войну самой себе. Я следил за процессом из России. Наблюдая со стороны, могу сказать, что поначалу была массовая консолидация общества вокруг президента. Разные были точки зрения, но после того как ОДКБ выполнила свои обязательства и быстро вывела войска, вокруг президента люди сплотились. То есть не были реализованы мрачные прогнозы, что это оккупация, что войска останутся надолго. Но потом свою роль сыграли информационные мины, которые элита сама заложила в общественное сознание. Это, я имею в виду, и теорию про 20 тысяч боевиков, которые вторглись в Алматы, и рассказы, что это были какие-то зарубежные наемники. Момент, когда это было сказано, значительная часть общества восприняла информацию с доверием. Но начали появляться вопросы: кто эти наемники, откуда, куда они исчезли, из какого центральноазиатского города прилетели самолеты в захваченный аэропорт Алматы? Казалось бы, если эта информация есть у властей, то почему бы ее не дать. Но ответа на эти вопросы общество не получило. Начало появляться недоверие. Тут нужно было либо честно сказать: у нас в суматохе тех событий, в кризисной ситуации была не совсем достоверная информация. Если нет, то тогда нужно было внятно рассказать, откуда прилетели эти наемники. Но в итоге история не получила логического продолжения и не была опровергнута. Потом начала распространяться информация про пытки, про задержания активистов. Учитывая, что сейчас общество расколото и далеко не все верят официальной версии событий, то эта информация была принята с доверием значительной частью граждан. А пытки основной массой населения не приветствуются, особенно у тех, кто сами могут стать объектами этих пыток, поскольку настроены оппозиционно или не доверяют властям. Эта вторая мина – независимо от того были пытки или нет, здесь я оценить не могу. Теперь лучший способ вернуть доверие довести уголовные дела по пыткам до конца, нужно наказывать виновных, показывать, что власть стремится соблюдать закон. И все-таки нужно что-то сделать с первоначальной версией про боевиков в Алматы. Дать внятную историю или дезавуировать информацию.



Асель КАРАУЛОВА, эксперт и PR специалист



- Каждый год, последние 10 лет, на площадке Медиа Курултая мы поднимали вопрос о неэффективности госкоммуникаций и необходимости их системной перестройки. Январские события и информационный провал - результат многолетних накопленных проблем. По моему мнению, информационную войну мы проиграли уже очень давно. Январские события стали квинтэссенцией этого. Практически нулевой уровень доверия к власти, отсутствие независимых СМИ, неэффективный госзаказ и контроль контента, хаос, межведомственный кризис, отсутствие системы антикризисных коммуникаций, блокировка Интернета привели к внутреннему кризису в коммуникациях.



За 30 лет у нас так и не появилось ни одного местного сильного, независимого, легитимного, узнаваемого медиабренда, которому доверял бы внешний мир. Многолетнее влияние российского информационного поля стало причиной того, что население Казахстана и других стран преимущественно получали информацию и интерпретацию из российских СМИ. Все дни, когда происходили эти события, казахстанцы смотрели российские независимые источники – "Дождь", "Эхо Москвы", где события комментировали наши и международные эксперты. Что-то пытались делать и наши СМИ, но видно было, что многим из них повестку дня диктуют "сверху", поэтому явно спущенные топики вызывали только отторжение.



Мы были на постоянной связи со своими близкими родственниками, живущими за рубежом. У них была вообще другая точка зрения на то, что происходит, и своя интерпретация. И в этой интерпретации не было слышно нашего голоса, позиции страны. И пока я не вижу никаких системных изменений в подходах к госкоммуникациям.



Шалкар НУРСЕИТОВ, политолог



- Токаев и его команда с первых дней январский событий начали транслировать как минимум два нарратива. Первое, что была попытка захвата государственной власти, а второе, что это связано с террористами. Как мы видим по первому нарративу, у нас нет доступа к делу Карима МАСИМОВА и его соратников, хотя именно они обвиняются в попытке госпереворота. Пока складывается впечатление, что многие вообще забыли об этом. Но второй нарратив, связанный с террористами, в том числе зарубежными, не терпит никакой критики. Потому что власть имущие не представили факты, основанные на логике, которые подтверждают террористический акт. Мне кажется, наши госорганы и администрация президента давно проиграли войну за умы и сердца казахстанцев. И не только во время январских событий, но и в мирное время взаимодействие с населением проблематично. Сейчас у властей нет работающей стратегии по связям с гражданами, так как в ней постоянно отсутствует логика и последовательность. Согласно теориям коммуникаций, нужны три вещи: авторитет коммуникатора, месседжи коммуникатора должны вызывать нужные эмоции у целевой аудитории, аргументы коммуникатора должны быть основаны на фактах. К сожалению, у Токаева отсутствуют все эти три вещи. Нужно признать, что не все казахстанцы считают его легитимным президентом, многие до сих пор считают, что его назначили, а не избирали. Это касается как раз авторитета коммуникатора. Второе, Токаев как профессиональный дипломат не научился вести себя как политик, когда он выступает, то всегда говорит без эмоций. Особенно во время трагических событий люди нуждались в эмоциональной поддержке президента. Но люди не чувствовали, что он им сопереживает. И третье, его тезисы о 20 тысячах террористов остаются под большим вопросом. Ни Токаев, ни госсекретарь Ерлан КАРИН, ни администрация президента, до сих пор не представили нам неоспоримые доказательства. Отдельно стоит упомянуть кыргызского музыканта, которого хотели показать как террориста, и эта ситуация тоже внесла свой вклад. Сейчас ощущение, что они до сих пор не продумали историю с террористами. Если они начали говорить про террористический акт, они должны были начать открытое общение с людьми. Такого общения не было, в место этого просто отключили интернет, люди остались в информационной блокаде. Что в итоге сыграло злую шутку, ведь отключения были во время предыдущих мирных митингов. Сейчас власть должна вынести урок из этих событий. Госорганы считают, что у них все СМИ под контролем, но в эпоху социальных сетей такой подход не работает.



Ерлан АСКАРБЕКОВ, PR специалист



- Тут стоит задать вопрос людям, которые руководили до 2022 года госидеологией. Зачем они построили систему, которая привела к тому, что народ глубоко и сильно ненавидит то государство, которое сделало этому народу очень много хорошего. Наш клуб PR-шы восемь лет назад рекомендовал, как сделать систему госпиара эффективной, мы передали рекомендации и открыто, и в рабочем порядке ответственным лицам. Если бы я был очень богатым человеком, то заказал бы серьезное социологическое исследование, которое было бы проаудировано специалистами: сколько процентов казахстанцев считают, что у нас успешная страна, и сколько процентов казахстанцев считают, что у нас провальная страна. Я боюсь, что цифры будут ужасающими. Мы не живем в плохом государстве, которое ненавидит свое население, факты говорят о обратном. Просто наше государство не умеет запиарить то хорошее, что делает. Это не означает, что оно лучше всех в мире, ему еще совершенствоваться много лет. Но по улицам Алматы бегало 20 тысяч идеологических провалов. Эти люди были абсолютно убеждены, что они живут в государстве, которое люто их ненавидит, и они ненавидели его в ответ. Наше государство виновато во множестве косяков, но оно не ненавидит своих граждан. Вот представьте, идут эти 20 тысяч человек с окраины, а в центре вышло 200 тысяч, и они говорят: да, мы во многом не согласны с нашим правительством, но мы требуем мира в нашем городе. И что тогда смогли бы сделать эти 20 тысяч человек? Ни одна сила, ни одна партия не смогла такого сделать. Потому что нужно действительно обладать колоссальной политической силой, чтобы вывести на мирный митинг столько людей. Этого они не смогли сделать, я полагаю, что такая идея даже не возникала. И это ответ на вопрос о полном инфопровале.



Диана ОКРЕМОВА, директор Правового Медиа-центра



- В прошлом году на госзаказ была выделена рекордная сумма 56 млрд тенге, в этом году 51 млрд. А вообще в предыдущие годы сумма равнялась примерно 46 млрд тенге. Раньше в госзадании было десять наименований СМИ, которые получают финансирование из бюджета без конкурса. В 2022 году там появилась очень странная статья под название "для служебного пользования". По этому секретному пункту выделено около 2 млрд тенге. Тут либо СМИ, которое не хотят светить, либо блогеры и лидеры общественного мнения. Они сейчас встревожили нашего президента, потому что он сказал, что они критично настроены. Появление этой статьи мне кажется плохим знаком. С каждым годом идет засекречивание того, кто получает деньги на госинформзаказ. Мы уже, наверное, десятилетие задаем вопрос, как оценивают эффективность госзаказа. Они нам говорят, что проводят опросы общественного мнения, но результаты только для внутреннего пользования. В частности, такие события, как январские, показали - по сути, госзаказ малоэффективен. Он также вреден для СМИ, поскольку развращает медиарынок, и это прекрасная почва для воровства и коррупции. Один из оптимальных вариантов - вкладывать деньги в развитие медиарынка. Чтобы СМИ были в равных условиях и могли конкурировать. А у нас получается объем госинформзаказа больше всего рекламного рынка. СМИ с госзаказом и те, у которых его нет, работают на этом рынке в одинаковых условиях. Соответственно, первые запросто могут снижать цены на рекламу и демпинговать. Другой вариант - вкладывать деньги только в те СМИ, которые не могут сами зарабатывать. У нас это казахоязычные СМИ, детские и культурные издания. И еще один вариант - сократить эту сумму и распределять равными долями среди всех. Нужна открытость и равные условия для всех. Источник - ratel.kz

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