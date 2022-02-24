Рикошеты глобальных конфликтов по карманам казахстанцев, - Расул Рысмамбетов

09:33 27.02.2022

Рикошеты глобальных конфликтов по карманам казахстанцев



Расул Рысмамбетов

24.02.22



Рикошеты глобальных конфликтов по карманам казахстанцев

Больше всего чувствуешь себя частью глобального рынка, мира и политики, когда конфликты третьих сторон бьют по карману. Во всех остальных случаях, обычно, все моменты глобализации проходят мимо нас.



Поэтому признание Россией частей Донецкой и Луганской областей Украины как Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в тех границах, которые обозначены в их конституциях, было хоть и ожидаемо, но до последнего момента – не верилось.

И вот, черный лебедь, один из десятков, спустился в девятую страну мира.



Все взрослые казахстанцы вспомнили, что после захвата Крыма, страны Запада ввели санкции против России и это ударило по рублю, который быстро ослаб. Кроме того, в январе 2014 года, США начали сокращать программу выпуска облигаций, что также укрепило доллар. В наших границах, у мирового кризиса был институциональный союзник – Нацбанк РК, который держал падающий курс тенге почти год, чем снискал себе славу героя российской экономики – потому что при нереальном курсе в 3 тенге за 1 росрубль – даже с юга Казахстана ехали в Россию за машинами, бытовой техникой в российские магазины и салоны.



Поэтому после признания ДНР, на следующий день, 22 февраля, некоторые сети обменных пунктов, с ловкостью биржевого трейдера – подняли курс доллара и иностранных валют в целом. При том, что на бирже курс ослаб на 2,5 тенге, в обменниках доллар сразу прибавил 10 тенге на чистых ожиданиях.



При чисто политических рисках можно было бы предположить, что ситуация вернется в более или менее нормальное русло.



Однако в Казахстан эхо Украины дошло на фоне 7-8-летнего экономического кризиса, правительств сомнительной квалификации, задумчивых акимов, после начала политического транзита, после 2 лет пандемии и наконец после январских событий.



То есть полное ощущение, что наша экономика стабильно и энергично катилась вниз по лестнице Медеу, а тут по пути влетела в пару деревьев и продолжила падение.



Вполне логично, что общество крайне обеспокоено раньше казавшимися далекими вещами – как санкции – и требует объяснения.



У нас вообще была похожая ситуация в 2014 году – Крым-санкции-рост ставки ФРС. По умолчанию мы можем остановиться на том, что эффект будет схож. Немочь экономических властей страны исправить чисто политические проблемы, ослабление валюты и прочие стандартные вещи.



Но есть ряд "но".



Никто не может сказать какие будут санкции против РФ и поэтому можно думать над их вероятным эффектом, однако никто точно не сможет их спрогнозировать.



Мы лишь сможем минимизировать последствия стараясь хотя бы не попасть под санкции.



Впрочем, пока объявленные ЕС и США санкции горше всего ударили по российскому журналисту Соловьеву, который теперь может не доехать до своего дома в Италии. Остальные действия сторон достаточно ожидаемые и вероятнее всего не смогут добить тоже кашляющую экономику России.



Хотя взять 2014 год. Тогда в результате санкций ВВП РФ снизился с 2,29 трлн долларов (2013 год) до 2,06 трлн долларов (2014) – больше чем на 10%. А затем в 2015 году вовсе упал катастрофически.



ВВП Казахстана снизился с 236 млрд долларов до 221 млрд долларов. И еще дальше хуже.



Однако такой сильный эффект на обе страны в 2015 году был вызван больше падением цен на нефть. Огорчает другое – Казахстан еще не дошел до своего уровня 2014 года.



Чем санкции, для Казахстана пока важнее решение комитета открытого рынка при ФРС по ставке доллара США. Заседание пройдет в середине марта нынешнего года.



Затем, если санкции коснутся российской экономики сильнее – то можно ожидать рисков того самого пресловутого притока российских товаров в Казахстан, для чего – как бы ни хотелось это говорить – нам надо будет иметь план нетарифных ограничений для товаров с севера, чтобы опять не уронить своих производителей.



Хотя если коллективный Запад захотел бы жестких санкций, то вероятнее всего они бы коснулись российских нефтегаза, полностью отказавшись от российского углеводородного сырья. Это бы в перспективе выполнило бы голубую мечту КМГ – нефть по 200 долларов за баррель. Впрочем это негативно бы сказалось на нас.



Поэтому большинство санкции, которые США и ЕС могут наложить на Россию – точечны, малоопасны для рядового казахстанца. Однако глобальные изменения в виде ставки ФРС – обязательно случатся в этом году, поэтому черный лебедь – уже в пути. А у нас это будет усиленно неэффективной экономической политикой.



Если взять чуть шире – то рядовых казахстанцев помимо невроза за мировую политику в этом году может ждать повышенная продуктовая инфляция. Вот почему измочаленные ковидом и январем нервы сограждан не сильно были задеты событиями вокруг Донецка.