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Переключится ли Путин с Украины на Казахстан - казэксперты спорят
09:35 27.02.2022

Переключится ли Путин с Украины на Казахстан - эксперты

Страшные прогнозы сбылись, и сегодня, 24 февраля, президент России Владимир Путин сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Польский журналист издания Defence 24 Максимилиан Дура высказал мнение о том, что "Кремль укрепляет позиции в Казахстане, продолжая процесс создания "Российского союза", РФ планирует со временем "присоединить" республику".

Но представители экспертной среды убеждены, что проекция украинского сценария на нашу страну неоправданна.

"Путин четко высказался об отсутствии территориальных претензий к Казахстану и заявил, что Кремль никоим образом не разделяет провокационных выпадов отдельных политиков. За два десятилетия нахождения его у власти наблюдатели отмечают у Владимира Путина одну ярко выраженную черту – верность своему слову. Сложно сказать, чем это продиктовано, опытом дворового детства или собственными представлениями о чести, но нарушения данных лично обещаний за ним не зафиксировано. Кроме того, Украина считается давней головной болью Кремля, принуждением которой к дружбе он занимается более полутора десятилетий. Казахстан не успел накопить столь богатой истории противостояния с Россией. Поэтому и проекции нынешней ситуации на какие-либо регионы Казахстана неоправданны. Единственный для нас на сегодня риск – оказаться перед сложным выбором признания или непризнания ДНР и ЛНР", - заключил Калиев.

Мы решили привести мнение на этот счет еще одного эксперта - политолога Замира Каражанова.

(Примечание: беседа состоялась до того, как Россия объявила о начале военной операции)

- Ваше экспертное мнение: как обострение ситуации в Украине скажется на Казахстане? О каких геополитических и экономических рисках для нашей страны здесь идет речь? Или же прямой связи здесь нет, и она, скорее, косвенна?

- Во многом риски будут связаны с теми мерами противодействия, которые примут западные страны в отношении России, и от того, насколько эти меры окажутся действенными, - обозначил Каражанов. - Конечно, в данный момент речь идет в основном об экономике соседнего государства, которое является для Казахстана крупным торговым экономическим партнером. Что касается западных стран, то они не оказывают давления на Казахстан с тем, чтобы он изменил свой внешнеполитический курс. Западные страны стремятся повлиять на поведение России на внешней арене. Поэтому понятно, что позиция Казахстана никак не повлияет на достижение такой цели.

- На фоне эскалации конфликта у определенной части общества популярны мнения и опасения, что после Украины Путин переключится на казахстанские регионы.

- Причина, по которой Россия признала независимость двух восточных областей Украины, связана с противоречиями между этими странами в сфере безопасности. Вопросы безопасности носят чувствительный характер практически для любого государства. Поэтому неудивительно, что, столкнувшись с подобными вызовами, страны прибегают к крайним и исключительным мерам. Между Россией и Казахстаном нет противоречий в вопросах безопасности. Более того, обе страны состоят в организации ОДКБ и имеют взаимные обязательства в военной сфере. Все это снижает риски территориальных притязаний России в Казахстане.

Проблема заключается в том, что Россия начинает пересматривать границы, а это противоречит принципом ОБСЕ и архитектуре послевоенной (ВОВ - Прим. Ред.) безопасности в Европе. Соблюдение принципа незыблемости исключало возникновения крупных войн в Европе в будущем. Нынешнее руководство России заверяет нас в том, что не имеет никаких территориальных претензий к Казахстану. Но вместе с этим время от времени из уст отдельных российских политиков звучат провокационные заявления, что, действительно, носит опасный характер. Во-первых, в случае с Украиной уже имеем прецедент пересмотра границ, во-вторых, никто не может точно сказать, как будут развиваться политические события в России и какие решения будут в будущем приниматься в этой стране.

- Первой реакцией Казахстана на ситуацию стало заявление МИД о том, что у республики нет планов признавать независимость ДНР и ЛНР. Но, судя по всему, такая реакция не устроила некоторых медийных персон в РФ. К примеру, глава RT Маргарита Симоньян назвала нас "неблагодарной страной" , поставив вопрос: "Для чего Россия спасла Казахстан в период январских событий?".

- Не согласен с подобным заявлением. Миротворческий контингент в составе ОДКБ был не настолько многочисленным, чтобы повлиять на стабильность хотя бы в одном городе. По численности полицейских на душу населения Казахстан входит в число лидеров в мире. Еще в первые дни беспорядков мы своими силами могли нормализовать обстановку в крупных городах. Почему полиция не смогла защитить конституционные права граждан - это вопрос к руководителям ведомства, которые отчитываются об эффективной борьбе с преступностью и высокой подготовке своих подчиненных. Но по факту мы наблюдали последствия криминализации в молодежной среде. Речь идет об ошибках и недоработках, которые были допущены в предшествующий январю 2022 года период, их следствие мы уже пожинали в январе.

Роль ОДКБ свелась к политической поддержке Казахстана. Силы ОДКБ участвовали только в охране важных объектов. Ситуацию нормализовали самостоятельно, применив более радикальные меры в отношении мародеров. Из того факта, что миротворческий контингент ОДКБ принимал участие в нормализации ситуации в Казахстане, вовсе не следует, что Казахстан теперь должен следовать в фарватере внешней политики России. Давайте не будем забывать о том, что речь идет о коллективных силах, и Россия является только одним из членов военно-политической организации. Россия не советовалась с Казахстаном, когда признавала независимость двух областей Украины. Решение принималось в узком кругу на заседании Совбеза РФ. Казахстан не признал независимости двух областей Украины, но в то же время наша страна не поддерживала и не поддерживает санкции в отношении России. Поэтому аморально требовать и ждать от Казахстана каких-то других шагов и решений по данному вопросу.

- Тем не менее можно ли в этом ключе дополнить, что Казахстан оказался в непростом положении с учетом своей многовекторной политики? И что в скором времени нашей стране все же придется озвучить более конкретную позицию?

- Многовекторная политика Казахстана подразумевает поддержание и сохранение доверительных отношений со всеми ключевыми партнерами республики. Поэтому, когда между этими партнерами возникают коллизии и трения, казахстанская многовекторная политика сталкивается с трудностями. Усиление геополитической борьбы в мире таит вызовы для внешней политики Казахстана. Но многовекторная политика для нашего региона является наиболее оптимальной, которую взяли на вооружение другие страны Центральной Азии. Она позволяет сохранять баланс интересов в нашем регионе, поддерживать региональную безопасность и стабильность, обеспечивает развитие стран Центральной Азии. Уверен, что в дипломатических кругах, в том числе России, это обстоятельство прекрасно понимают. Что касается "недипломатических кругов", то они не поняли, что для России не имеет значения, кто еще признал независимость двух областей Украины. Власти России, когда принимали такое решение, руководствовались не "всеобщим признанием", а пытались таким образом защитить население двух областей Украины от военной угрозы. По крайней мере, такая точка зрения отражена в официальной позиции РФ, - подытожил Каражанов.

Автор: Ахмет Талапулы
24.02.22

Источник - caravan.kz
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