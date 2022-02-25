 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Уроки Карачаганака. Во время забастовки руководители не должны находиться в Лондоне или Милане, - Г.Кенжегалиева
09:37 27.02.2022

Во время забастовки руководители не должны находиться в Лондоне или МиланеФото - Карачаганакские рабочие с 1 февраля будут получать на 60 тысяч тенге больше.

Около 12 миллиардов тенге ежегодно недополучает бюджет Западно-Казахстанской области. Эти деньги уходят в казну других регионов, где зарегистрированы компании, работающие на Карачаганаке.

Почти половина подрядчиков "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" (КПО) не имеют зарегистрированных филиалов в Приуралье. И налоги за всех сотрудников уходят мимо местного бюджета.

Карачаганакский проект – это своеобразный магнит, который притягивает к себе серьезные компании не только из Казахстана, но и со всего мира. Кроме основных разработчиков проекта, согласно ОСРП, вокруг месторождения крутятся десятки больших и малых подрядных компаний. По данным акимата Бурлинского района, сегодня у КПО насчитывается 132 подрядчика, из них только 69 зарегистрированы в ЗКО. У остальных место регистрации – Атырау, Алматы, Астана и другие города. А, согласно налоговому законодательству, налоги платятся по месту регистрации юридического лица.

– В местный бюджет ежегодно поступает порядка 37 миллиардов тенге налогов от КПО. 63 подрядчика зарегистрированы в других регионах, и, несмотря на то, что их работники проживают на территории нашей области, от них налоги поступают по месту регистрации их организаций, – заявил начальник департамента государственных доходов ЗКО Бауыржан АЙНАБЕКОВ на совещании по развитию Бурлинского района ЗКО.

Иногородние компании в идеале должны открыть свои филиалы на территории Западно-Казахстанской области. Но они не спешат это делать, так как не желают излишних проверок со стороны местных органов.

Действительно, при возникновении спорных моментов ни трудовая инспекция, ни прокуратура не имеют возможности проверять подрядчиков. Власти области заверяют, что открытие филиала ни в коем случае не станет поводом для проверок. Более того, они готовы оказать содействие в их регистрации в регионе без лишних проволочек и практически бесплатно. Но тут мало желания, нужны рычаги воздействия. Аким Бурлинского района Миржан Сатканов считает, что КПО необходимо в тендерной документации и контрактах прописывать условия о необходимости регистрации подрядных и субподрядных организаций в Бурлинском районе, как это делается в Атырауской области. И тогда все налоги за работающий персонал будут оставаться в ЗКО. Со своей стороны аким ЗКО Гали ИСКАЛИЕВ обратился в министерство энергетики с просьбой "поддержать нас в стремлении удержать налоги в регионе путем открытия филиалов подрядных компаний в регионе". От этого, по его словам, зависит стабильность в регионе. Кроме того, для сохранения стабильности на Карачаганакском проекте власти ЗКО намерены вкладывать средства в Бурлинский район, в город Аксай. Для этого требуются большие деньги.

– Президент не раз говорил, что нужно межбюджетные отношения менять, стимулировать регионы. В данном случае у нас никакого стимула нет. Считаю, что ситуация, когда налоги за местный персонал уходят в другие регионы, – несправедливая, – заявил Гали Искалиев.

Вопрос размера заработной платы на Карачаганакском проекте – также одна из болевых точек.

Видя разницу между тем, сколько получают иностранные супервайзеры и местные трудяги, выполняющие одни и те же функции, последние требуют справедливости. Буквально недавно руководство КПО заявило о повышении заработной платы в подрядных компаниях. Повышение коснулось 9 тысяч работников, имеющих низкий уровень заработной платы. С 1 февраля их зарплата на Карачаганаке вырастет на 60 тысяч тенге.

Но на Карачаганаке только 20 подрядных компаний из 132 имеют коллективные трудовые договоры. К тому же только в 3 подрядных компаниях предусмотрена индексация заработной платы в соответствии с уровнем инфляции. Остальные этот вопрос даже не рассматривали. При этом в случае возникновения трудовых конфликтов очень важен профессиональный и грамотный подход к их урегулированию.

Не должно быть такого, что руководитель во время очередной забастовки недовольных рабочих находится в Лондоне или Милане, считают в службе занятости. Экстренные решения принимать некому, требования людей игнорируются, в результате нарастает напряженность.

Между тем больше половины срока разработки Карачаганакского проекта уже позади. Проект идет под горку. И очень важно для Западно-Казахстанской области хотя бы за оставшийся период успеть отхватить от этого лакомого пирога как можно больше преференций для улучшения жизни людей. На сегодняшний день население области никак не ощущает на себе миллиарды долларов от Карачаганака.

УРАЛЬСК

Автор: Гульмира Кенжегалиева

Источник - caravan.kz
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