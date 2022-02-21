"Всадники апокалипсиса": каким должен быть глава Казправительства? - Ю.Кисткина

09:41 27.02.2022 Назначенный недавно главой правительства Алихан Смаилов – одиннадцатый в истории Казахстана обладатель почетного титула премьер-министра. Многими он воспринимается как переходная фигура, поскольку лишен традиционной для людей, занимающих этот пост, политической "увесистости", если хотите – элитарности. Но нужен ли, в принципе, премьеру позолоченный нимб над головой или золотая ложка во рту? В чем должна заключаться его сила в условиях нашей политической действительности? Попытаемся разобраться.



Трусы и уголовники



На протяжении более чем тридцати лет независимого существования нашей страны правительство возглавляли почти исключительно "мастодонты", прошедшие огонь, воду и медные трубы, или, как было принято говорить, управленцы с большой буквы. Их назначение на столь высокую должность практически всегда казалось оправданным и неизменно рождало хоть и смутные, но все-таки надежды на судьбоносные перемены. Перемены, конечно, не заставляли себя долго ждать, но при этом, скорее, смахивали на затяжной апокалипсис.



Первому премьер-министру РК Сергею Терещенко – воспитаннику Кунаева, успешному советскому функционеру – пришлось возглавить правительство в самый сложный для страны период: распад СССР, обрыв экономических связей, выход из рублевой зоны, гиперинфляция, постоянный поиск новых источников существования. Понятно, что партаппаратчику, пусть даже и с экономическим образованием, оказалось не под силу обуздать зарождавшийся дикий капитализм.



Через три года мучений первый президент сменил Терещенко на "реформатора" новой волны – Акежана Кажегельдина, фактически предоставив ему карт-бланш. Но то, как Акежан Магжанович распорядился им, загнало страну в еще больший тупик: 35 томов уголовного дела красочно живописали, как он воспользовался оказанным ему доверием. Кажегельдин был приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества – в частности, за превышение должностных полномочий и нанесение государству многомиллиардного ущерба. Большинству казахстанцев годы его правления запомнились распродажей национальных богатств и тем, что именно он собственными руками выпустил джинна из бутылки, призвав на государеву службу племя "младотюрков".



С этим наследием позднее пришлось разбираться ныне действующему президенту страны, который в конце прошлого века и начале нынешнего тоже возглавлял правительство. Создание ДВК, всевластие Рахата Алиева, покушение на главу государства – именно с этим пришлось иметь дело Касым-Жомарту Токаеву в качестве премьер-министра. Запомнился он на этом посту тем, что поставил президенту ультиматум "или я, или эти молодые люди", и Нурсултан Назарбаев принял его сторону.



Но до наступления того памятного политического кризиса, который удалось преодолеть не без активного участия Токаева, страну продолжали сотрясать экономические катаклизмы. С ними после ухода Кажегельдина призван был бороться Нурлан Балгимбаев. Плохо ли, хорошо ли, но с первым финансовым кризисом, вызванным резким падением нефтяных цен, ему удалось справиться, а вот сохранить кресло – нет.



После Касым-Жомарта Токаева правительство возглавил Имангали Тасмагамбетов. Но пробыл он на этой должности менее чем полтора года – его "съел" скандал, разразившийся вокруг Земельного кодекса. Тогда впервые в новейшей истории Казахстана парламент выразил правительству вотум недоверия. От Тасмагамбетова эстафета перешла к Даниалу Ахметову, при котором, собственно, и началась эра бравурных отчетов и приписок. С экранов телевизоров нам сообщали о реализации крупных проектов, о запуске новых грандиозных производств, однако эти "достижения" вызывали серьезные вопросы не только у специалистов, но и у обывателей.



Сменивший Ахметова на командном мостике Карим Масимов (кстати, он дважды брал в руки штурвал управления правительством) эти тенденции только зацементировал, возведя, по сути, в абсолют. Кроме того, именно при нем существенно усилилось присутствие государство в экономике. Втершийся между двумя премьерскими сроками Масимова в образовавшуюся временную вилку Серик Ахметов запомнился только уголовным делом, возбужденным в его отношении, и приговором к 10 годам лишения свободы.



К моменту, когда Масимова сменил Бакытжан Сагинтаев, наверное, уже никто не питал иллюзий относительно роли личности премьера в управлении экономикой страны. И небезосновательно. Назвав, в конце концов, кабинет Сагинтаева "трусами", первый президент без сожаления отправил его в отставку. Пришедшая ему на смену команда Аскара Мамина, скорее всего, удостоилась бы аналогичной оценки, но в силу своей врожденной дипломатичности ныне действующий глава государства вряд ли мог позволить себе подобного рода "эпитеты". Как бы то ни было, правительство Мамина, наверное, можно назвать самым имитационным за всю историю независимого Казахстана.



И вот теперь эта должность доверена Алихану Смаилову. Чем закончится его эпоха, остается только догадываться… Вместе с тем, уже промелькнувшая перед глазами череда "вагоновожатых" не может не рождать вопросов относительно не только критериев оценки деятельности премьер-министра, но и личных качеств, которыми претенденты на этот пост должны обладать. Их мы и поставили перед экспертами.



Замир Каражанов, политолог:



"Премьер-министры стагнировали до уровня должности"



- Если рассматривать историю Казахстана в ретроспективе, то два премьер-министра, безусловно, оказали большое влияние на развитие страны. Это Акежан Кажегельдин и Карим Масимов. При этом они возглавляли правительство в кризисных для страны условиях, и оба проводили противоположные друг другу курсы. Если в 1990-х годах Акежан Кажегельдин занимался сокращением доли государства в экономике, формированием рыночных механизмов и развитием конкуренции, то Карим Масимов во второй половине "нулевых" годов практиковал "ручное управление" и, как следствие, ратовал за сохранение большего присутствия государства в экономике страны.



Что касается в целом работы предыдущих премьеров, то оценить ее можно по множеству показателей, но чаще всего критерием выступают социально-экономические результаты. Хотя и такая оценка носит условный характер, поскольку в развитых странах во главу угла ставят не уровень жизни, а качество жизни. Однако дело не в этом, а в том, что оценивать работу всех премьер-министров Казахстана нет смысла. Это долго, нудно и бесперспективно. Важно знать, что все они были продуктами своего времени и выходцами из одной системы, которая переживала свои "стадии роста". Персоналии премьеров, их личные и профессиональные качества отражали процессы, протекавшие на верхних этажах власти, в элите, откуда их рекрутировали. А волевых, инициативных, самостоятельных там оставалось все меньше и меньше.



Если в первое десятилетие независимости Казахстана влияние тех, кто возглавлял правительство, ощущалось, то в последнее - нет. Кого бы ни назначали, заметных изменений в стране не происходило. Премьер-министр, будучи влиятельным по Конституции человеком, стагнировал до уровня должности. Он просто занимал пост, на который его назначили, до своего освобождения. Дошло до того, что как-то первый президент Нурсултан Назарбаев сделал одному из премьер-министров замечание, отметив, что его работа свелась к проведению заседаний правительства.



Какими качествами должен обладать премьер-министр? На мой взгляд, он должен быть тем самым дирижером, суть работы которого никто объяснить не может, но при этом все признают, что без него музыкальный концерт не состоится, хотя сам он не играет на инструменте. Премьер задает ритм работы всему правительству, выступает как "художественный руководитель" и организатор в одном лице, а также следит за тем, чтобы в его "творческом коллективе" никто не фальшивил. Можно перечислить много характеристик благородного человека и назвать семь смертных грехов, но важно понять, что профессиональные качества, вырабатываемые в человеке, зависят от тех условий, в которых он существует и работает. Если с чиновника требовать по результату, а не по просиженному в кресле времени, то в нем выработаются качества, которые позволят ему быть результативным. А если этого не делать, то толку от него не будет.



В условиях нашей страны премьер-министр должен быть независимым, принципиальным, требовательным. Естественно, не на публике, а в отношениях с подчиненными, коллегами.



Жаксылык Сабитов, политолог:



"Главный ориентир – социальное самочувствие граждан"



- Когда мы говорим о качестве работы премьер-министров, то следует отталкиваться от того, что фигуры, занимавшие этот пост, всегда получали от президента перечень заданий, который им предстояло выполнить. Поэтому и оценивать их деятельность нужно, исходя, в первую очередь, из того, насколько хорошо они справились с поручениями главы государства. Что же касается такой базовой оценки эффективности работы правительства, как социальное самочувствие граждан, то этот критерий во времена первого президента никогда не был главным. Как следствие, мы имеем низкие коэффициенты по многим показателям, характеризующим социальное благополучие населения. В частности, речь идет о соотношении бюджета к ВВП, низкой доле заработной платы и высокой доле прибыли в национальном богатстве, высоком уровне теневой экономики и низком уровне безналичных платежей. При нынешнем президенте существующие проблемы были осознаны, и началась работа по исправлению недочетов, допущенных прежними правительствами.



Надеюсь, вышеназванные показатели будут взяты в качестве возможных ориентиров развития при реализации государственной политики в сферах экономики, налогообложения, а также в социальной сфере.



Полагаю, что даже если взять всего четыре показателя (соотношение бюджета к ВВП, структура национального богатства, доля безналичных расчетов, а также доля людей, сдающих налоговые декларации) и на системной основе, разработав "дорожную карту", добиться их увеличения хотя бы до уровня стран восточной Европы, то можно будет обеспечить как значительный рост самой экономики, так и улучшение социального самочувствия граждан. В этой конструкции глава государства выступит как человек, определяющий рамки развития, а премьер-министр будет ответственным за реализацию непосредственно "дорожной карты".



При предыдущем президенте многого из того, что было запланировано, достичь не удалось. Причина в том, что не было нужного целепологания. Соображения лояльности, политической стабильности и другие нюансы перевешивали аргументы в пользу улучшения социального самочувствия граждан. В нынешнее время такой подход устарел, и принцип "социальной справедливости" должен выйти на первый план при проведении государственной политики во всех сферах.



Автор статьи: Юлия Кисткина



21.02.22 Источник - qmonitor.kz

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