Олег Царев - будущий глава Новой Украины?

10:11 27.02.2022

Кто возглавит временное правительство Украины

Ряд западных изданий считает, что руководить им будет бывший народный депутат Украины и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев. И к этому есть все предпосылки



Валентин АЛФИМОВ

26 февраля 2022



Западные СМИ называют Олега Царева главой переходного правительства на Украине после завершения российской спецоперации.



Ряд западных СМИ, в том числе и британская Financial Times называют именно Олега Царева главой переходного правительства на Украине после завершения российской спецоперации. Журналисты ссылаются на свои источники в кругах, близких к политику.



Тем временем сам Царев, похоже, сейчас действительно на Украине. "Я на Украине. Киев будет свободен от фашистов!" - написал Царев в 6:21 утра 24 февраля. То есть сразу же после исторического обращения Владимира Путина к народу, и соответственно начала спецоперации.



Более того, в следующих постах политик намекает, что на территорию Украины уже прибыли те, кто могли бы руководить страной:



"Главная ошибка Зеленского - что он так и не исполнил свои предвыборные обещания.



Как я предупреждал несколько дней назад - это значит, что на смену ему придут люди, которые смогут их исполнить. И они уже пришли. Мы здесь. Украина будет мирной и свободной!"



Чуть позже он объяснил и почему так редко выходит на связь. По словам политика, это чтобы лишний раз не показывать свое местоположение: "Я жив и здоров. Я на Украине. Мобильный интернет включать нельзя, и даже со спутниковым модемом выходить в эфир пока опасно". И добавляет - "Победа уже неизбежна. Украина будет свободна и денацифицирована".



Не сомневается в победе и супруга Олега Царева, только высказала ему недовольство, что эту победу приходится ждать так долго: "Набрал жену. Говорю, что у меня все хорошо. Она мне отвечает - а я и не сомневалась. Говорит - долго возитесь там, за шесть часов должны были закончить", - написал он в телеграмм-канале.



По неподтвержденным данным, Олег Царев движется в группе, которая вошла на Украину с территории Крыма и направляется на Мариуполь и Днепр (бывший Днепропетровск). Именно на полуострове он находился в последнее время, а на востоке Украины у него корни.



В конце января мы беседовали с Олегом Царевым в эфире Радио "Комсомольская правда". Тогда на вопрос "если война начнется, как она будет протекать?" Он ответил так: "Вот это, уверен, будет легко и просто. А вы думаете, только я так считаю? Они сами так считают. Почему США и Британия проводят в Украине курсы по партизанской войне? А Киевские власти раздают оружие? Потому что они понимают: регулярная армия рассыплется моментально. Как было в Мариуполе в 2014-м. Когда услышали, что идет ополчение, все бросили и оставили абсолютно пустой город. Когда начинают бежать, бегут все. Хаос и паника. Главное – ввести бесполетную зону над Украиной, чтобы все эти воры, проходимцы, у которых руки в крови, не успели сбежать."



Уже тогда - 25 января - политик предсказал, что украинские власти будут раздавать оружие населению, как это делают сейчас в Киеве и Одессе. Сбылись и слова о "бесполетной зоне", когда российские ВКС полностью нейтрализовали и украинские ПВО и авиацию, и сейчас безраздельно господствуют в воздухе.



Стоит отметить, что в 2014 году Царев уже баллотировался в президенты Украины, но тогда снял свою кандидатуру. После этого он был избран главой парламента Новороссии.



Олег Царев родом из Днепропетровска. Был народным депутатом Украины в 4-х созывах и замглавой фракции Партии регионов в Верховной Раде. Во время событий русской весны перешел на стороны непризнанных республик.



КТО ЕЩЕ МОЖЕТ ВСТАТЬ У РУЛЯ



Есть еще несколько фамилий, которые по мнению экспертов могут возглавить временное правительство на Украине. Но точно договоренности с Россией будет подписывать не Зеленский, заявил в эфире радио "Комсомольская правда" писатель Станислав Белковский.



- Думаю он и сам захочет уйти в отставку, - говорит эксперт. - Может, будет повторение сценария 2014 года, когда после самоустранения президента, исполняющим обязанности становится спикер парламента. А им может стать один из депутатов от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь", то есть, главная и единственная на сегодня пророссийская фракция украинского парламента. Например, Юрий Бойко – это бывший вице-премьер по энергетике, хотя он не самая главная величина в этом движении. Но Юрий Бойко – официальный кандидат, поэтому он как приоритетный кандидат должен рассматриваться.