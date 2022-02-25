50 кандидатов участвуют в повторных выборах в двух округах Бишкека

10:31 27.02.2022

Бишкек (АКИpress) – В Первомайском округе №27 и в Свердловском округе №29 Бишкека проходят повторные выборы в депутаты Жогорку Кенеша.



Как сообщил заместитель председателя Центризбиркома Нурлан Койчукеев, на выборах участвуют 50 кандидатов: по 25 по Первомайскому и Свердловскому округам.



"Изначально 82 кандидата изъявили желание участвовать в повторных выборах по двум округах, из них 17 заявлений отозвано, пяти кандидатам отказано в регистрации из-за непредставления соответствующих документов. По двум округам на повторных выборах принимают участие 50 кандидатов. Были выпущены плакаты с информацией про кандидатов, которые вывешены на избирательных участках", - сказал он.